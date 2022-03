Yle siivosi pois ruuduista kaksi Putinin lähipiiriläistä – tv-ohjelmistot menivät Suomessa uusiksi sodan takia

Yle vetää pois kanaviltaan presidentti Vladimir Putinin tukijoiden tv-ohjelmia. Nyt hyllytettyinä ovat näyttelijä Gérard Depardieu ja kapellimestari Valeri Gergijev.

Torstaina 3. maaliskuuta Yle TV2 -kanavalla oli tarkoitus alkaa uusinta sarjasta Gérard Depardieun Eurooppa. Yle kuitenkin päätti vetää sarjan pois ohjelmistosta Ukrainan sodan takia.

Gérard Depardieun Eurooppa -sarjassa näyttelijä Gérard Depardieu, 73, tekee ruokamatkaa halki Euroopan. Sarjan tilalla alettiin esittää Uusi elämä Kreikassa -tosi-tv-sarjaa, jossa joukko brittejä muuttaa unelmiensa perässä Kreikan saaristoon.

Ranskassa syntynyt Depardieu tunnetaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin pr-ystävänä, joka vaihtoi kansalaisuutensa venäläiseksi vuonna 2013 verokiistan takia.

Mediapäällikkö Petri Jauhiainen kertoo Ylen käyvän läpi ohjelmistoaan Ukrainan sodan takia. Jauhiaisen mukaan kyseessä on mediayhtiöiden normaali toimintatapa kaikissa poikkeuksellisissa tilanteissa.

– Ukrainan sodan vuoksi käymme ohjelmistoja läpi ja teemme tarvittaessa muutoksia. Sen voisi kiteyttää niin, että ainakin vältetään turhia ylilyöntejä ja katsotaan, että painotukset ovat ohjelmistossa kohdallaan.

– Depardieu on hyvä esimerkki, että nyt ei ole oikea aika esittää ja sitä kautta tuoda esiin Venäjän presidentin lähipiiriä ja tukijoina tunnettuja henkilöitä, Jauhiainen kommentoi.

Gérard Depardieu on palkittu näyttelijä. Hänen tunnetuimpia elokuviaan ovat muun muassa Green Card ja Asterix ja Obelix -elokuvat, joissa hän on esittänyt Obelixia.

Helmikuussa, kun Ukrainan tilanne oli kiristymässä, Depardieu julkaisi ranskalaislehtien mukaan Instagramissa itsestään kuvan Putinin kanssa saatteella ”ystävyys”, mutta nyt kuva on poistunut. Tuolloin hän myös vaati Ranskan tv:ssä ”jättämään Vladimir rauhaan”.

Depardieu näyttää tulleen toisiin aatoksiin viime päivinä, sillä näyttelijälegenda kutsui uutistoimisto AFP:n puhelinhaastattelussa Ukrainaa ja Venäjää veljeskansoiksi.

– Vastustan tätä veljessotaa. Sanon: lopettakaa aseiden käyttö ja neuvotelkaa, Depardieu totesi.

Yle käsittelee Ukrainan sotaa uutisten ja erikoislähetysten lisäksi eri sisällöissään, kuten dokumenteissa. Jauhiainen sanoo, että kriisitilanteessa on erityisen tärkeää huolehtia uutisten luotettavuudesta ja siitä, etteivät valeuutiset pääse leviämään.

– Se on selvää, että Ukrainan sota on järkyttänyt meitä suomalaisia, ja ison hyökkäyksen alkamisesta on kulunut vasta viikko. Tärkein tehtävä on pitää suomalaiset tilanteen tasalla, mutta Ylen isona ja vastuullisena mediatoimijana on syytä myötäelää suomalaisten kanssa ja katsoa myös muuta ohjelmistoa sillä silmällä, että se sopii tähän tilanteeseen, Jauhiainen lisää.

Yle Teema -kanavalta on myös hyllytetty Putinin lähipiiriin kuuluvan, maailmankuulun venäläisen kapellimestari Valeri Gergijevin johtamat kolme konserttia ja niihin liittyvä dokumentti. Kokonaisuuden esittämisen oli tarkoitus alkaa maaliskuussa.

– Sinne on tilalle laitettu nyt muuta klassista musiikkia, kuten Esa-Pekka Salosta. Tämä on ikään kuin toinen esimerkki siitä, kuinka on syytä tässä tilanteessa toimia, Jauhiainen kertoo.

Putinin tukijana tunnettu Gergijev joutui sodan alettua väistymään Wienin filharmonikkojen kolmen konsertin johtamisesta New Yorkissa. Tiistaina Mikkelin musiikkijuhlat tiedotti, että yhteistyö Gergijevin kanssa on jäissä, eikä Mariinski-orkesteria nähdä ensi kesän festivaaleilla.

Kapellimestari Valeri Gergijev on hyllytetty monista tehtävistään Putinin tukemisen takia.

Sodan vaikutus tv-ohjelmiin elää tilanteen mukaan, Jauhiainen painottaa. Sotaelokuvista ei ole tehty linjausta, mutta niitä ei ole tarkoitus ainakaan lisätä ohjelmistoon.

– Tätä reaaliaikaista sotasisältöä tulee muutenkin valitettavan paljon. Ei meillä muutenkaan Ylellä niin paljoa sotaelokuvia ole, enkä ole huomannut, että olisi tuloillaan elokuvia, joita olisi pitänyt lähteä pois sieltä purkamaan, Jauhiainen sanoo.

Torstaina myös Discovery-kanava tiedotti esittävänsä viikonlopulle suunnitellun Schindlerin lista -sotaelokuvan tilalla elokuvan King Kong.

– Raskaiden ja synkkien uutisten täyttämän viikon jälkeen ajattelimme, että ihmiset kaipaavat perjantai-iltaan kevyempää ja iloisempaa sisältöä, Discoveryn viestinnästä kommentoidaan.