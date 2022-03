Megatähti Dua Lipa paljasti suomalaisille tutun keräilykohteensa – näky Helsinki-Vantaan lentoasemalla häkellytti

Laulaja Dua Lipa vieraili Suomessa ja osti mieluisan matkamuiston lentokentältä.

Dua Lipa on ihastunut muumimukeihin. Kuvassa laulaja keikalla Ruisrockissa vuonna 2018.

Popmaailman megatähdeksi nousseella Dua Lipalla on yllättävä harrastus, joka on lukuisille suomalaisille tuttu. Laulaja nimittäin paljastaa innostuneensa muumimukeista.

Brittilaulaja Dua Lipa, 26, kertoo Financial Times -lehdessä keräilevänsä muumimukeja. Viimeksi Suomessa ollessaan hän piipahti lentokentällä Muumikaupassa ja yllättyi mukien paljoudesta. Hän olisi halunnut tyhjentää hyllyt muumimukeista.

– Minulla on valtava kokoelma mukeja. Kävin hiljattain Helsingin lentokentällä, jonka Muumikauppa oli pullollaan muumimukeja. Tuntui, että tarvitsen niistä aivan jokaisen, poptähti hehkuttaa.

– Ensimmäisen muumimukini ostin Tukholmasta, jossa olin ensimmäisellä kirjoitusreissulla.

Kuva Dua Lipan parista muumimukista löytyy tästä artikkelista. Kuvassa näkyy kaksi Muurlan emalimukia, joista toinen on Piknik-muumimuki ja toinen Talviromanssi.

Piknik-muumimuki.

Talviromanssi-muumimuki.

Dua Lipa oli Lapissa lomalla talvella 2019. Tänä kesänä hän konsertoi Helsingissä osana Future Nostalgia -kiertuettaan. Dua Lipa esiintyi edellisen kerran Suomessa vuoden 2018 Ruisrockissa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman Moomin Shopin myymäläpäällikkö Gabriella Stubb kertoi hiljattain IS:lle, että Arabian ja Muurlan muumimukit ovat suosittuja turistien keskuudessa – jopa sellaisten, jotka eivät ole koskaan kuulleetkaan muumeista. Esimerkiksi amerikkalaiset vierailijat rohkaistuvat kyselemään hahmoista enemmän juuri lentokentällä. Reissun aikana muumeja on kenties tullut vastaan siellä täällä.

– He innostuvat helposti ostamaan kirjoja ja t-paitoja. Aasialaisia turisteja ei ole niin paljon kuin ennen koronaa, mutta he ostavat paljon lahjaksi ystävilleen. Venäläiset ja ruotsalaiset taas ostavat lahjoja lapsille, Stubb kertoi.

Dua Lipa on ponnahtanut vauhdilla tämän hetken suosituimpien poptähtien joukkoon.

DUA Lipa on yksi musiikkimaailman suosituimmista nuorista artisteista ja kolminkertainen Grammy-voittaja. Hänet tunnetaan hiteistään Levitating, New Rules ja Love Again.