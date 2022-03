Lenita Airisto paljastaa, miksi päätti kirjoittaa uuden elämäkerran – nyt hänellä on viesti naisille

Lenita Airiston mielestä hänen viestinsä on, että naisten pitää puolustautua, taistella ja voittaa oikeuksissaan.

Ei voi sanoa, että alkuvuodesta 85 vuotta täyttänyt Lenita Airisto olisi alkanut silotella mielipiteitään. Hänen maanantaina ilmestyneessä Noitanaisen ilosanoma -kirjassaan (Bazar) on tietoa, mutta myös viiltäviä iskuja moneen suuntaan.

– Minulla on tarpeeksi elämää takanani näyttääkseni esimerkkiä, ettei nuorten naisten tarvitse ottaa mitä tahansa häiriköintiä huumorilla, Airisto painottaa istuessaan IS:n haastattelussa kustantajan neuvotteluhuoneessa.

Hänen viestinsä on, että naisten pitää puolustautua, taistella ja voittaa oikeuksissaan. Kirja on jatkoa hänen edelliselle Elämäni ja isänmaani -elämäkertateokselleen. Nyt hän kertoo, mitä miinoja hän itse kohtasi matkan varrella.

Tarvitseeko naisten enää olla puolustusvalmiudessa?

– Kyllä! Meillä muutokset ovat olleet hitaita, vaikka ei ole uskontoa ja kulttuuria vastustamassa niitä. Naisten ei pidä nöyristellä ja roikottaa päätään, Airisto sanoo.

Kirjassaan Airisto kertoo puistattaviakin tilanteita elämästään, myös seksuaalisesta väkivallasta.

– Mikään ei muutu, ennen kuin nimet tulevat esille ja lopetamme syyllisten suojelemisen. Jos se herättää jotakin kohua – niin halleluja, hän toteaa.

Kauan sitten tapahtuneille asioille ei enää mitään voi, mutta Airiston mielestä koskaan ei ole myöhäistä kertoa vääristä teoista.

Lenita Airiston oma tuotantoyhtiö AIRISTO Oy tuotti Success Story Finland ja Creative Finland -maailmankiertueet Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Aasiaan. Kampanjat keskittyivät Suomi-kuvaan, Suomen suvereniteettiin, kulttuuriin ja markkinoivat raskasta teollisuutta, muotoilua, matkailua ja siviili-ilmailua. Vaikka projekti oli menestys, kulissien takana tapahtui paljon rumaakin.

Tv-toimittajana Airisto oli superkuuluisa. Mutta taistellessaan Ylen eläkesäätiön kanssa työeläkekorvauksesta hän sai kuulla, ettei hän ole edes ollut kanavan ohjelmissa, vaan ehkä yleisön joukossa, Airisto kertoo kirjassaan.

– Tämä väite siis samaan aikaan kun Yle esittää Areenassa ja Elävässä arkistossa otteita vanhoista töistäni, Airisto toteaa kirjassa.

Taistelu johti siihen, että Airisto sai kolmen vuoden työeläkekorvauksen Jatkoaika-ohjelmasta.

– Mutta se ei riitä! hän toteaa.

Lenita on kokenut myös tunnettavuuden haitat. Jopa hänen hiuksiinsa on tartuttu, kun on haluttu selvittää, ovatko ne aidot. Kyllä ovat edelleen.

Huumorintajua Airistolla on, paitsi jos naisista vitsaillaan halventavasti. Osaa hän kuulemma olla flirttailevakin, mutta siihen hän ei alentuisi työtilanteissa.

– Pääoma on korvien välissä, ei jalkojen välissä. Flirttailemalla ei edistetä mitään, hän toteaa.

Nopeita hoksottimia Airisto on tarvinnut usein, joskus myös fyysistä nopeutta. Vuonna 1959 kidnappausta yrittäneet olivat jo työntämässä häntä auton takapenkille Hampurin ostoskadulla, kun hän sai riuhtaistua itsensä irti.

Kirjassaan Airisto kertoo tilanteista, joissa hän on laittanut luun kurkkuun kyykytystä yrittäneille miehille. Kostoakin on sadellut – tai niin hän on sen kokenut. Entä ne miehet, jotka nyt ajattelevat, että minuakin on kohdeltu kaltoin?

– En ole miehistä huolissani, hehän ovat ykkösluokan kansalaisia, naiset pysyvät vielä pitkään kakkosluokassa, Airisto hymähtää.

Kirjassaan hän kertoo naisista, joita hän on itse ihaillut, esimerkiksi Euroopan keskuspankin pääjohtajasta Christine Lagardesta, ex-kansanedustaja Jutta Zilliacuksesta ja kansanedustaja Elina Valtosesta, jossa Airiston mielestä on pääministeriainesta.

Istuvan hallituksen naisissa hän näkee ison puutteen siinä, ettei heillä ole nyt tarvittavaa talouselämän kokemusta eikä tietoa.

Airiston mielestä demarit tarvitsisivat nyt Liisa Jaakonsaaren apuun. Ja keskustan pitäisi kuunnella Sirkka-Liisa Anttilaa.

– Nuorten ympäristöaktivistien pitäisi opiskella luonnontieteitä, matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Sieltä löytyvät avaimet maapallon pelastamiseen, hän huomauttaa.

– Mutta ei kokemuskaan aina riitä. Tarvittiin ensimmäisen kauden kansanedustaja Iiris Suomela vaatimaan voimakkaasti muutosta raiskauslainsäädäntöön. Hän osoitti valmiutensa taistella naisten oikeuksien puolesta. Miksi oikeusministereinä aiemmin olleet naiset eivät ole siihen pystyneet, Airisto ihmettelee.

Suomen Neito Lenita Airisto 1954.

Naisvihaa Airisto kertoo kirjassaan kokeneensa esimerkiksi Hyvät, pahat, rumat -ohjelmassa 1990-luvulla. Syyksi sille Airisto näkee sen, että hän oli poistunut Jari Sarasvuon kirjahankkeesta. Päätöksen hän kertoo tehneensä nähtyään Sarasvuon ehdotuksen työn- ja rahanjaosta.

– Selkäytimessäni on lähteminen kun näen, että olen väärässä seurassa, Airisto naurahtaa.

Hän meni Otavalle tekemään sopimuksen omasta Voitontahto-kirjastaan. Hänen mielestään siitä poiki naisviha häntä kohtaan.

Kirjan mukaan Jari Sarasvuo väitti suorassa tv-ohjelmassa saaneensa varman tiedon, ettei Airisto ole itse kirjoittanut Voitontahto-kirjaansa, vaan sen on tehnyt Max Jakobson.

Max Jakobson ja Lenita Airisto olivat 40 vuoden ajan läheisiä, mutta haamukirjoittajaksi Airisto ei Jakobsonia tarvinnut.

”Jari Sarasvuo kuumeni, päästi kaikki kompleksinsa irti ja latasi pöytään argumentit, miksi en pystyisi tällaista kirjaa kirjoittamaan. Hänen mukaansa olen ollut missi ja tehnyt ”urani” tapakasvatuksessa.... ”, Airisto kirjoittaa.

– Minä en pysty ajattelemaan Sarasvuon aivoilla – eikä nähtävästi hänkään, Airisto sivaltaa.

Lenita Airisto ja Max Jakobson Linnan itsenäisyyspäivän juhlissa 6. joulukuuta 1984.

Airistoa harmittaa, miten myötäileviä hänen ikäpolvensa naiset ovat olleet – ja nuoremmatkin.

– Olen oman ikäpolveni mielestä ollut liian radikaali naisasioissa, enkä saanut tukea muilta kuin äidiltäni. Naiset vain hyväksyivät kiltisti paikkansa.

Naimisiin hän on mennyt kerran.

– Minulla on takanani yksi avioliitto (Ingvar S. Melinin kanssa), mutta sen jälkeen avioliitto ei ole ollut minun juttuni, sillä mielestäni siihen kuuluu läheisesti perheen perustaminen. Tarvitsen omaa tilaa, jossa voin tehdä työtä, enkä halua, että joku kysyy, kestääkö tuo vielä kauan. Mutta en suosittele muille valintaani, Airisto naurahtaa.

Airisto ei vielä tiedä, mitä hän tekee seuraavaksi. Voisiko hän viihtyä vain eläkkeellä?

– En tiedä, kun ei ole kokemusta siitä, Airisto nauraa.