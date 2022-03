Farmilla leimahtaa taas kunnon rähäkkä – Tauski tylyttää kanssakilpailijaa ja saa pian kuulla suorat sanat

Tauski Peltosen ja Cristal Snow’n tunteet kuumenevat Farmi Suomen tulevassa jaksossa.

Farmi Suomen tulevassa jaksossa pinna kiristyy jälleen. Tällä kertaa raivo leimahtaa tiskeistä. Riidan keskiössä on jo useassa sanailussa mukana ollut Tauski sekä Cristal Snow.

– Jos sovitaan yhdessä, että kaikki tiskaa omat tiskinsä, niin silloin kaikki tiskaa omat tiskinsä! Sä et ole mikään kartanon herra, joka sleebailee ja tekee, mitä tykkää, Cristal huutaa Tauskille pihamaalla.

Tauski vastaa samalla mitalla.

– Sulla on käynyt hyvä tuuri, että sä yleensä olet täällä enää, kun olet löytänyt vaan hevosenkengän. Ala tekeen jotain senkin eteen! Seuraavaan skabaan, Tauski jyrisee.

–Voi v**** sä oot läppä jätkä, Cristal huutaa.

Cristal Snow tilittää kanssakilpailijoille Tauskin käytöksestä.

Tiskivuorossa ollut Cristal kertoo käyneensä kaikkien kanssa kauniisti läpi, että jokainen tiskaa omat astiansa ruokailun jälkeen. Asia oli kaikille, paitsi yhdelle, selvä.

– Tauski oli viimeinen ja sanoin vielä, että hei Tauski, muista tiskata. Tulen ulos, menen vuohiaitaukseen, näen kun hän lähtee, tiedän, että siinä ajassa hän ei ole käynyt pesupisteellä. Sanon, kauniisti, että Tauski, muistithan tiskata oman astiasi, johon hän vastasi, älä puutu mun asioihin, Cristal tilittää.

Tilanne menee ihon alle myös Tauskilla.

– Hevosenkengän perusteella toista viikkoa täällä, hän puhisee kävellessään Teemun, Aten ja Krisun ohi.

– Vähän tunnelma rupee kiristyy, Atte virnistää.

– Se on hyvä, meille. Me nautiskellaan, Krisu naurahtaa.

Tauski on ajautunut Farmilla jo useampaan rähäkkään.

Cristal tunnustaa Krisulle menettäneensä hermonsa täysin.

– Meni pata aivan jumiin, hän tilittää.

– Huomasin, että siinä rupes verenpaineet kohoamaan, Krisu heittää.

– Suurin osa ihmisistä yrittää osallistua täällä kaikkeen, ja Tauski ei osallistu mihinkään kuin Tauski-juttuihin. Se on raivostuttavaa. Kun Tauski on tulossa, niin mulla nousee karvat pystyyn. Täällä ei ole mun asioita, täällä ei ole Sannan asioita – täällä on yhteisiä asioita, ja Tauski ei tajua sitä, Cristal jatkaa.

