Katso kuvat: isä ja tytär ryhtyivät imitoimaan legendaarisia leffakohtauksia – riemastuttavista otoksista somehitti

Isän ja tyttären hulvaton tempaus ilahduttaa somessa.

Sosiaalisessa mediassa voi törmätä mitä kekseliäimpiin tempauksiin, kun ihmiset ovat laittaneet luovuutensa peliin.

Yhdysvaltalainen isä ja valokuvaaja Alex Zane mietti 6-vuotiaan Mathilda-tyttärensä kanssa, miten kuluttaa aikaa koronakaranteenissa. Kaksikko päätti ryhtyä imitoimaan legendaarisia elokuvakohtauksia.

Isä on räpsinyt mieltä nostattavia kuvia, joiden päätähtenä on hänen tyttärensä, joka on silmin nähden nauttinut yhteisestä aktiviteetista. Isä perusti kuville Instagram-tilin, josta on tullut suosittu. Otokset ovat riemastuttaneet somekansaa ja saaneet hymyn huulille.

Alta voit katsoa kaksikon aikaansaamia tuotoksia. Instagram-sivulla kuvia on yhteensä yli sata, ja niihin on selvästi panostettu aikaa ja vaivannäköä.

Forrest Gump

Fight Club

Kultahattu (The Great Gatsby)

Pretty Woman

Tappajahai

Hohto

Dirty Dancing – kuuma tanssi

The Matrix

Top Gun

Vaihdetaan vapaalle, Ferris