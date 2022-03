Main ContentPlaceholder

Viihde

Viivi Altonen avautuu ensimmäistä kertaa erostaan – läheiset lukivat netistä jotakin, joka sai Miss Suomen puhelimen soimaan tauotta

Viivi Altosella, 25, on takanaan muutosten täyteinen alkuvuosi. Parisuhteen päättyminen, muutto uuteen kotiin ja koronan aiheuttamat muutokset kalenteriin eivät kuitenkaan ole onnistuneet lannistamaan. Altonen on pitänyt kiinni positiivisesta asenteestaan, joka on kantanut häntä läpi elämän.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Viivi Altonen on vuoden 2020 Miss Suomi. Nykyään hän työskentelee muun muassa sosiaalisen median parissa.