HS: Helsinkiläisteatterin kulisseissa räjähti raju riita, joka pakotti perumaan koko esityksen – ohjaaja kertoo uskomattomasta sopasta

Helsingin Sanomien mukaan KokoTeatterin kevään suurin teos peruttiin aivan viime tipassa rajun riidan vuoksi.

Helsinkiläisessä KokoTeatterissa oli määrä saada helmikuun puolivälissä ensi-iltansa tanssiteos Jakkupuku. Teatterin tiedotteen mukaan Janne Saarakkalan ohjaaman ja käsikirjoittaman teoksen oli tarkoitus olla teatterin kevään päätuotanto, joka käsittelee tietotyöläisten ja asiantuntijoiden arkea, täydellisyyden tavoittelua ja tärkeilyä.

Toisin kuitenkin kävi, sillä Saarakkala ilmoitti juuri esityksen ensi-illan alla Instagramissa, että koko teos on peruttu.

– Tänään piti olla KokoTeatteriin ohjaamani tanssiteatteriteos Jakkupuvun ensi-ilta, mutta ei ole. Teatterijohtajan päätöksellä tuotanto kaikkine esityksineen peruttiin eilen, Saarakkala kirjoitti Instagramissa julkaisemansa mustan kuvan kera.

– Tuijottelen seinää, tunnustellen tunteita. Surua, vihaa, kaipausta. En ole koskaan kokenut aivan vastaavanlaista, hän jatkoi.

Nyt Helsingin Sanomat kertoo, että esitysten perumisen taustalla oli teatterin kulisseissa syttynyt raju riita, joka eskaloitui lopulta siihen pisteeseen, ettei teosta voitu toteuttaa lainkaan.

HS:n haastatteleman Saarakkalan mukaan tunteet kuumenivat näytelmän työryhmässä lavastukseen liittyvien erimielisyyksien vuoksi.

– Taustalla on niin sanottu taiteellinen ristiriita, joka kärjistyi yhteen lavalla olevaan lavastuselementtiin. Mielestäni tämä on kuitenkin peitetarina, sillä tällaisissa tilanteissa aina on kyse vallasta, siitä, kuka saa näyttää kaapinpaikan”, Saarakkala sanoo HS:lle.

Ohjaajan mukaan tilanne kärjistyi lopulta huippuunsa, kun lavalle tuotiin tilojen jakamiseen käytettävä toimistosermi. Saarakkalan mukaan kaikki työryhmän jäsenet eivät suostuneet esiintymään, mikäli sermi jäisi lavalle. Hän kuitenkin päätti pitää sen osana lavasteita. Saarakkalan mukaan häntä jopa uhkailtiin päätöksen jälkeen.

– Olen ollut vaikeissa tilanteissa aiemminkin, mutta tämä on aivan järjetön tilanne. Kevään päätuotanto perutaan yhden sermin takia, Saarakkala sanoo.

Janne Saarakkala kertoi Instagramissa, että Jakkupuvun peruminen herätti hänessä surua ja vihaa.

Lopulta Anna Veijalainen, KokoTeatterin johtaja ja toinen Jakkupuku-teoksen esiintyjistä, perui teoksen ensi-illan vain päivää ennen sitä. Veijalainen kertoo HS:lle, että päätös ei ollut helppo ja että työryhmän riitaa on käsitelty ammattilaisen johdolla. Hän kertoo kantavansa teatterinjohtajana vastuun perumispäätöksestä.

KokoTeatterin tiedotteen mukaan Jakkupuvussa piti nähdä lavalla Veijalaisen lisäksi Miina Turunen ja sen musiikista olivat vastuussa Timo Hirvonen ja Jussi Lehtonen. Lavastuksesta vastasi Mikko Hynninen ja puvustuksesta Paula Koivunen.

Tiedotteen mukaan Jakkupuvun oli tarkoitus olla esitys keski-ikäisistä naisista, jotka jakkupukujen sisältä löytyvät. Teoksen esitykset oli tarkoitus järjestää KokoTeatterissa 18.2.–2.4.

Helsingin Hakaniemessä sijaitseva KokoTeatteri on vuonna 1997 perustettu vapaan kentän ammattiteatteri ja Jazz-klubi.