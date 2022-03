Rosanna Kulju avautuu muutoksista vartalossaan – paljastaa, ettei hankkisi enää yhtä suuria silikoni-implantteja

Rosanna Kulju kertoo Instagramissa, että hänen ajatusmaailmansa on muuttunut muutamassa vuodessa paljon etenkin hänen vartalonsa ja ulkonäkönsä suhteen.

Miss Helsinki -kisasta julkisuuteen singahtanut Rosanna Kulju kertoo Instagramissa vartalonsa muutoksista ja siitä, miten myös hänen ajatusmaailmansa on muuttunut vuosien varrella.

Kuljun mukaan hän painoi Miss Helsinki -kisan aikaan vuonna 2015 noin 20 kiloa vähemmän kuin nyt ja ajatteli vartalostaan hyvin eri tavalla.

– Tulee välillä niitä ”4 vuotta sitten” kuvia vastaan Instagramissa ja FB:ssä, ja tänään just mietin, että jestas sentään miten paljon elämä ja keho voi muuttua muutamassa vuodessa, Kulju kertoo Instagramissa.

Kuljun mukaan hän varoi aiemmin visusti julkaisemasta kuvia, jotka paljastavat hänen vartalostaan kohtia, joista hän ei pitänyt.

– Muutamia vuosia sitten en todellakaan olisi postannut kuvia someen jossa on joku ”ylimääräinen makkara”. Nykyään ei voisi kyllä vähempää kiinnostaa, jos jotain ”ylimääräistä” näkyy tai selluliitti paistaa housujen läpi. That’s life ja mä tykkään kovasti mun kropasta tämmöisenä, Kulju julistaa.

Kulju kertoo, ettei hän omista vaakaa, eikä siksi tiedä tarkalleen paljonko hän nykyään painaa. Hän ei noudata erityisiä ruokavalioita tai treenaa valtavia määriä, vaan nauttii elämästä.

– Mä en usko hyvinvoinnin olevan kitudieettejä, himotreenaamista tai pelkkien salaatinlehtien syömistä vaan sekoitus kaikkea: vähän jumppaa, vähän salaattia, vähän suklaata ja paljon lepoa.

Kuljun ajatusmaailma on muuttunut myös kauneusoperaatioiden suhteen. Hän on aiemmin kertonut julkisuudessa hankkineensa silikoni-implantit. Hänelle on laitettu myös muun muassa huulitäytteitä.

– En esimerkiksi ottaisi nyt näin isoja implantteja, vaan olisin jättänyt laittamatta kokonaan tai ainakin pienemmät. Niin ne ajat muuttuu, ihmiset muuttuu ja hyvä niin, hän kertoo nyt Instagramissa.