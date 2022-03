Scarlett Johanssonin 7-vuotiaan tyttären suorasukainen utelu aiheutti tukalan tilanteen – iski silmänsä äitinsä alushousuihin ja tivasi vastauksia

Stringit vaikuttivat 7-vuotiaan Rosen mielestä hyvin oudolta asuvalinnalta.

Hollywood-tähti Scarlett Johansson, 37, on kahden lapsen äiti ja tietää, että joskus jälkikasvun kysymykset voivat aiheuttaa tukalia tilanteita. Johansson kertoo In Style -lehden haastattelussa, että hänen 7-vuotias Rose-tyttärensä ihmettelee usein äitinsä tekemisiä ja esittää tarkkanäköisiä ja vaikeita kysymyksiä.

Johanssonin mukaan Rose ihmettelee muun muassa sitä, miten hän huolehtii ulkonäöstään. Kun tytär huomaa äitinsä tekevän jotain hänen mielestään erikoista, esittää hän hyvin suoria kysymyksiä asiasta.

– ”Miksi nypit kulmakarvojasi?”, ”Miksi taivutat ripsiäsi?”, ”Mikä on tamponi?”, ”Mitä sillä tehdään?”, Johansson kertoo huvittuneena In Stylessa.

Hiljattain Johansson joutui erityisen vaikean kysymyksen eteen, kun hän joutui selittämään tyttärelleen alusvaatteidensa tarkoitusta. Rose äkkäsi, että hänen äitinsä käyttää string-mallisia alushousuja ja uteli häpeilemättä niistä.

– Hän kysyi, miksi alushousuni menevät pyllyvakooni ja minun oli pakko yrittää selittää, mikä on pikkuhousujen raja. Sanoin, että ”koska et halua pikkuhousujen rajan näkyvän housuistasi”, ja hän ihmetteli, että ”miksi?”. Selitin, että koska silloin voit nähdä alushousuni ja hän totesi, että ”mutta sinullahan on alushousut”. Tiedän, se on outoa, Johansson kertoo In Stylen haastattelussa.

Rosen isä on Johanssonin ex-puoliso, toimittaja Romain Dauriac, jonka kanssa Johansson oli yhdessä vuosina 2017–2017. Nykyään Johansson on naimisissa koomikko Colin Jostin kanssa. Parille syntyi viime elokuussa pieni Cosmo-poika.

Johanssonin raskaus paljastui vasta juuri ennen parin pojan syntymää, kun Colin Jost kertoi ilouutisen stand up -esityksensä aikana.

– Meille tulee vauva, se on jännittävää, Jost sanoi lavalla vain muutamaa päivää ennen kuin hän ilmoitti Instagramissa Cosmon syntymästä.

Scarlett Johansson tunnetaan yhtenä Hollywoodin menestyneimmistä näyttelijöistä. Hän teki läpimurtonsa Lost in Translation- ja Tyttö ja helmikorvakoru -elokuvissa 2000-luvun alussa.

Sittemmin hänet on nähty muun muassa Her- ja Marriage Story -elokuvissa ja hän on noussut Hollywoodin kovapalkkaisimmaksi naisnäyttelijäksi.