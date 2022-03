Samu Haber läheisineen on nauttinut korona-aikana keikkalavojen sijaan Kirkkonummella sijaitsevasta salaisesta piilopaikastaan. Tulevassa Huvila ja Huussi -ohjelmassa nähdään tontin valtava muodonmuutos.

Valtavien lumikinosten keskellä pilkottaa tyylikäs, tummaksi maalattu rakennus. Kahden hehtaarin kokoinen valtava tontti on peittynyt lumeen, mutta mökin takana olevan rinteen korkeimmalta kohdalta avautuvat näköalat hyisenä hohtavalle merelle ovat talvisesta säästä huolimatta henkeäsalpaavat.

Mökin isäntä Samu Haber, 45, rämpii tottuneesti kinosten halki kohti rantasaunaa. Laiturin päässä liplattaa jäähän kaiverrettu avanto.

– Olen nykyään aika kova avantouimari! Saatan käydä uimassa useita kertoja viikossa. Sen jälkeinen fiilis on ihan omaa luokkaansa, Haber sanoo ulapalle katsoen.

Kesäisin Samu Haber hurauttaa mökkirantaan veneellään. Talvella hän nauttii avantouinnista.

Kaksi vuotta sitten ostettu Kirkkonummen mökkiparatiisi ei ole aina ollut viimeisen päälle laitettu. Pitkälti luonnontilassa ollut rantaviiva ja saunamökkirakennus kokivat täydellisen muodonmuutoksen Huvila & huussi -suosikkiohjelman käsissä viime kesänä. Sunrise Avenuen nokkamiehen mökkitontin muodonmuutos nähdään tv:ssä 14. maaliskuuta.

Varsinaista päämökkiä Haber on kunnostanut ja remontoinut itsenäisesti, mutta Huvila & huussi -ohjelman väelle hän halusi antaa vapaat kädet noin 30 neliön kokoisen saunarakennuksen, kymmenien metrien mittaisen rantaviivan ja pihan osalta. Toiveena oli saada toimiva ja turvallinen hiekkaranta, temmellykseen sopiva piha sekä sauna, josta on suora näkymä merelle.

Kun lopputulos paljastettiin, putosi Haber lähes kirjaimellisesti polvilleen. Yllätys oli täydellinen, vaikka Haber tiesi ohjelman ammattilaisten osaavan asiansa.

– Silmäni olivat kiinni, mutta haistoin rantaan tullessani kuoritun koivun, savun, nuotion, nurmikon ja muita ihania tuoksuja ja mietin, että mitä ihmettä täällä on tapahtunut!

Mökin pihan muutos yllätti Haberin. Kyseinen Huvila ja huussi -jakso nähdään 14.3.

Saunarakennus täyttää nyt kaikki toiveet. Muodonmuutos nähdään tv:ssä 14. maaliskuuta.

Muodonmuutos toteutti Haberin kaikki toiveet, ja itseasiassa paljon enemmänkin. Mökki on Haberille ja hänen kihlatulleen Etel Röhrille paikka, jossa he rentoutuvat ja nauttivat ystävien sekä perheen seurasta. Siksi Haber halusi järjestää myös läheisilleen paljastusjuhlan heti, kun kamerat olivat sammuneet mökkitontilla. Odotus oli ollut pitkä kaikille, sillä kuvaukset kestivät kuusi viikkoa.

– Ystävät ja perhe odottivat sinä päivänä suurin piirtein läheisimmän Prisman parkkipaikalla, että milloin annan heille luvan lähteä tulemaan tänne.

Haber talutti mökkitontilla ystävänsä silmät kiinni samoille paikoille, joissa hän itsekin tuli yllätetyksi. Muodonmuutos löi myös läheiset ällikällä.

– Halusin heille samanlaisen elämyksen kuin itsekin sain kameroiden edessä. Sitten laitoimme saunan lämpimäksi ja vietimme mahtavan päivän.

Rinnetontin kokema muodonmuutos on nyt lumen alla, mutta oma mökkiparatiisi ilahduttaa Samu Haberia ympäri vuoden.

Idea Huvilaan & huussiin osallistumisesta oli virinnyt jo aiemmin Haberin mielessä, koska hän on aina pitänyt ohjelmasta ja tuntee monia siihen osallistuneita. Ajatus sai lopullisen sinettinsä, kun Haber oli kihlattunsa kanssa ravintolassa syömässä. Läheisessä pöydässä istui Haberin tuttava, ex-jalkapalloilija Mikael Forssell vaimonsa Metti Forssellin kanssa. He osallistuivat Huvila & Huussi -ohjelmaan vuonna 2020.

– Sanoin, että hei, tehän olitte siinä ohjelmassa, että millainen kokemus se oli? He alkoivat molemmat suurin piirtein kiljumaan innoissaan.

Haber kertoo, että Forssellit suitsuttivat ohjelmaa niin, että innostus tarttui heihinkin.

– Se jäi mieleen, kun Mikael sanoi, että annat niille vaan sinun pankkitunnukset ja vapaat kädet, niin hyvä tulee!

Mökistä on tullut Samu Haberille rentoutumispaikka lähellä Helsingin sykettä.

Mökkeilyyn Haber hurahti jo lapsena. Äidin suvulla oli Sysmässä mökki, ja isän suvulla puolestaan Lohjanjärvellä.

– Lapsena se oli siisteintä aikaa kesästä. Sai herätä ja painua heti uimaan koko päiväksi. Teini-iässä ei sitten tullutkaan enää kauheasti mökkeiltyä.

Sen verran mökkeily kuitenkin on ollut Haberin elämässä aikuisiälläkin, että hän omisti ennen oman paikan ostamista äitinsä kanssa puoliksi mökin Järvi-Suomesta.

– Siellä tuli valitettavan harvoin käytyä, koska maailman kiireet veivät mukanaan. Äiti oli sen paikan pomo, minä kävin vain paistamassa siellä välillä makkaraa.

Samu Haber on hurahtanut saunomisen ohella avantouintiin.

Alun perin Haber etsi itselleen tyhjää tonttia, jonne hän voisi suunnitella unelmiensa mökin. Sopivaa kohdetta ei tuntunut löytyvän, sillä Haberille on myös tärkeää, että tontti sijaitsisi kohtuullisen matkan päässä hänen Helsingin keskustassa sijaitsevasta kodistaan.

Lopulta tuttu välittäjä vinkkasi, että hänellä on yksi valmiimpi kohde myynnissä.

– Sanoin, etten varmaan halua sitä. Kävelin ovesta kauniina kesäpäivänä ja katsoin maisemaa. Sanoin aika nopeasti, että taidan sittenkin haluta tämän.

– Se oli ehdottomasti rakkautta ensi silmäyksellä. Täällä on ollut ensi hetkestä alkaen hyvä olla.

Remontin tarve oli kuitenkin ilmiselvä. Kunnostuksen tarpeesta kertoi sekin, että viime kesänä Haberille sattui ruoppaamattomassa rannassa uidessa haaveri. Maassa oli rautanaula, jonka päälle Haber astui.

– Jalka vuoti aika paljon verta, mutta sain konkattua yhdellä jalalla mökkirinnettä ylös.

Yksi mökkivieraista lähti kuljettamaan Haberia kohti Kirkkonummen terveysasemaa.

– Se oli varmaan aika näky, koska jouduin pitämään verta vuotavaa jalkaa ikkunasta ulkona.

Lopulta jupakasta selvittiin säikähdyksellä, mutta jalkapohjaan laitettiin viisi tikkiä, se paketoitiin tiukasti ja Haberille annettiin kepit muutamaksi viikoksi.

– Olihan se kieltämättä vähän kurja istua terassilla jalka paketissa juhannuksena ja katsoa, kun muut uivat ja saunovat.

– Pitää kuitenkin kiittää täydestä sydämestä Kirkkonummen terveysaseman mahtavia työntekijöitä! He toivoivat, että pääsen keikkailemaan jalan haaverista huolimatta.

Samu Haber tiesi heti, että mökkitontille on tehtävä suuri muodonmuutos.

Nyt oma mökki on Haberin ja hänen puolisonsa ikioma paratiisi, jossa voi ladata akkuja, nauttia elämästä ja kirjoittaa musiikkia. Mökillä näkyykin sekä hänen että puolison kädenjälki.

– Kyllä näitä kimpassa mietitään ja touhutaan. Ehkä tämä on loppupeleissä ollut hieman enemmän minun projektini, koska olen meistä kahdesta enemmän täällä.

Kesäisin Haber ja hänen puolisonsa hurauttavat usein mökkirantaan kätevästi veneellä.

– Se on jotenkin siistiä lähteä Stadista veneellä mökille, koska silloin tuntuu, että olisi vähän isommallakin reissulla. Koko Suomenlahti ja Helsinki ovat mereltä käsin mielettömän upeita.

Mökistä on otettu tähän mennessä kaikki ilo irti, vaikka varsinaista päärakennusta remontoitiinkin vielä ahkerasti aivan viime kuuhun saakka.

– Täällä soivat sirkkelit, mutta kyllä me tulimme usein tänne ihan päiväksikin nauttimaan rannasta ja saunasta.

Mökkeily on lähellä Samu Haberin sydäntä, mutta ”eräjormaksi” hän ei tunnustaudu.

Haber myöntää pitävänsä monista perinteisistä mökkipuuhista. Sienessäkin hän on käynyt tontillaan, koska hänen hyvä ystävänsä Linnea on opastanut häntä sienestyksen saloihin.

– Täällä on paljon kantarelleja. Osaan myös kokata, mutta yleensä jätän sen osaavammille.

Sen verran Haber arvostaa modernin elämän ylellisyyksiä, ettei hän ihan helposti pakkaa retkikeitintä reppuun ja lähde vaeltamaan metsään.

– Pakko myöntää, etten ole mikään eräjorma. Haluan päivän päätteeksi mennä nukkumaan hyvään sänkyyn ja juoda aamulla kauracappuccinon.

Vilskettä mökillä on riittänyt aina, sillä Haber kestitsee mielellään myös vieraita. Saunarakennukseen taiottiin muodonmuutoksen yhteydessä lisää nukkumapaikkojakin juuri tätä tarkoitusta varten.

Haberin ystäväporukan perinteeksi on muodostunut saunailtojen lisäksi jo klassikkomaineeseen nousseet juhannusolympialaiset.

– Ystäväni Märkä-Simo eli Siim Liivik on voittanut sen jo kaksi vuotta putkeen. Ensi vuonna on sitten minun vuoroni!

Haber rakastaa isännöidä illanistujaisia, mutta myöntää nauttivansa myös yksin olemisesta.

– Tämä on vähän sellainen yhdistelmä vapaa-ajan paikkaa ja työpaikkaa. Teen täällä myös paljon musiikkia yksin ollessani.

Mökkitontin korkeimmalta kohdalta on henkeäsalpaavat näkymät merelle.

Tyyntä järvimaisemaa tuijottaessa moni huoli ja murhe unohtuu. Rauhoittumispaikkaa Haber onkin tarvinnut, sillä korona-aika on aiheuttanut monenlaisia käänteitä ja mutkia myös Sunrise Avenuelle. Jäähyväiskiertuetta on siirretty kolmesti. Jos kaikki menee hyvin, toteutuvat jäähyväiskonsertit vihdoin heinäkuussa Olympiastadionilla.

– Onhan tämä maksanut ihan helvetisti. Meillä on koko ajan jengi duunissa, ja rakennamme tuotantoa jäähyväiskiertueelle kolmatta kertaa. Sitä ei kukaan ilmaiseksi tee.

– Tilanne on ollut mikä on ollut, eikä sille voi mitään. Olemme yrittäneet hyväksyä asian ja miettiä, että monella on tilanne paljon pahempi, eikä meillä loppu peleissä ole isoa hätää.

Sunrise Avenuen jäähyväiskiertueen on tarkoitus toteutua vihdoin tänä kesänä.

Kun Sunrise Avenue on hyvästelty, aikoo Haber keskittyä näillä näkymin pelkästään suomenkielisen musiikin tekemiseen.

– Halusin pois Euroopan markkinoiden oravanpyörästä. On aika kuluttava elämäntapa olla lähes koko vuoden tien päällä. Kaikki glamour ja jännitys siitä touhusta ovat jo kadonneet.

– Siksi tämä tuntuu juuri nyt ihanalta, vaikka taloudellisesta näkökulmasta pienemmille markkinoille siirtyminen voisi kuulostaa jonkun mielestä hölmöltä. Kaikki tässä elämässä ei kuitenkaan ole bisnestä.

Siitä kertoo sekin, että Haberia on kosiskeltu korona-aikaan mukaan moniin kansainvälisiin tv-formaatteihin, mutta hän on kieltäytynyt kaikista.

– Esimerkiksi Saksassa on paljon hienoja tv-projekteja, joihin minua pyydetään jatkuvasti mukaan. Olen sanonut ei, koska jos johonkin lähtee mukaan, pitää mielestäni peliä haluta pelata täysillä.

Toistaiseksi Haberin taloustilanne on koronan aiheuttamista haasteista huolimatta mahdollistanut esimerkiksi mökin ylläpidon, eikä Haber missään nimessä haluaisi luopua oman näköiseksi rakennetusta mökistä tulevaisuudessakaan.

– Sitä ei kuitenkaan voi tietää, miten tapahtuma-alalla tulevaisuudessa tapahtuu. En ota mitään itsestäänselvyytenä.

Ja onneksi korona-aika on tuonut myös jotain hyvää tullessaan.

– On ollut niin ihanaa nähdä ystäviä ja läheisiä enemmän kuin koskaan. En ole aiemmin ehtinyt tai saanut aikaiseksi järjestää heille näin paljon aikaa.

Samu Haber ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ja hyvä niin.

Tällä hetkellä Haber on 45-vuotias, ja saavuttanut elämässään paljon sellaista, mistä moni vain haaveilee. Haber kertoo pitävänsä arjestaan ja elämästään kaikkine sävyineen.

– Nautin oikeasti elämästäni juuri tällaisena. Jos minulla olisi joku paniikki, että pitäisi perustaa perhe tai saada maisterin paperit valtiotieteellisestä, niin sitten tietysti tekisin niille asioille jotain.

Entä miltä Haberin elämä näyttää sen jälkeen, kun vuosikymmeniä mukana ollut Sunrise Avenue on kuopattu? Haber katsoo ikkunasta ulos merelle ja hymähtää.

– Siihen on helppo vastata, koska en oikeasti tiedä. Minusta on ihanaa olla nyt tällaisessa tiedottomassa tilassa. Haluan antaa elämän tuoda tulevaisuudessa eteeni jotain, mikä saa minut jälleen syttymään täysillä.

Samu Haberin mökkipihan muodonmuutos Huvila & huussi -ohjelmassa Nelosella 14. maaliskuuta kello 20 ja saunamökin muodonmuutos 28. maaliskuuta kello 20.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.