Anna: Janni Hussi paljastaa, millainen hänen uusi omakotitalonsa on – hääjärjestelyitä jarrutellut monille tuttu seikka

Juontaja Janni Hussi ja Joel Harkimo ovat rakentaneet unelmiensa kotia Sipooseen.

Radiojuontaja Janni Hussi, 30, ja hänen kihlattunsa Joel Harkimo, 31, ovat rakentaneet yhteistä omakotitaloa Sipooseen ja suunnitelleet tulevia häitään.

Tuoreessa Anna-lehden haastattelussa Hussi kertoo, että pariskunta pääsee muuttamaan unelmiensa taloon ensi kesänä.

– En ole ikinä haaveillut tai suunnitellut, että kolmekymppisenä olisin naimisissa. Tai että minulla olisi lapsia, se punainen mökki ja perunamaa. Mutta osa näistä on pian totta. Kun Jolle ehdotti muuttoa Sipooseen, alkoivat luonnonläheisyys ja rauha tuntua keskustaelämää ja lyhyttä työmatkaa houkuttelevammilta. Olemme yrittäneet saada uuteen kotiimme kaiken, mitä olemme loppuelämän kodilta haaveilleet, juontaja kertoo lehdelle.

Hän paljastaa haastattelussa, millaisia yksityiskohtia pian valmistuvassa talossa tulee olemaan.

– Itse toivoin integroitua kahvikonetta, joten saan pian kahvini suoraan seinästä. Lisäksi meille tulee taloon kuntoiluhuone. Kimmoke siihen syttyi korona-aikana, kun salit olivat kiinni. Takapihalta pääsee myös suoraan hiihtämään ja luontoon.

Hussin mukaan häistä tulee rennot ja maanläheiset. Hän kertoo Anna-lehdelle, että hääjärjestelyitä on vaikeuttanut vihkipaikkojen ja -aikojen ruuhkautuminen. Moni on törmännyt samaan ongelmaan, sillä häitä on jouduttu siirtelemään koronarajoitusten takia.

– En ole vielä tehnyt päätöstä siitäkään, vaihdanko sukunimeni. Nimi on niin iso osa identiteettiä, että en tiedä, tuntuisiko hassulta, jos nimi vaihtuisi. Hääpuku sentään on nyt valmiina, Hussi paljastaa lehdelle ja kertoo, että häät on tarkoitus järjestää tämän vuoden puolella.

Useamman vuoden seurustelleet Janni Hussi ja Joel Harkimo menivät kihloihin viime syksynä.

Helsingissä parhaillaan asuvat Hussi ja Harkimo eivät ole jarrutelleet suhteessaan, sillä jo muutaman kuukauden seurustelun jälkeen parilla oli yhteinen asuntolaina sekä yhteinen firma.

– Mehän tehtiin kaikki niin sanotusti ei oppikirjasta, kun me alettiin seurustelemaan. Meillä oli jo 900 000 euron asuntolaina neljän kuukauden seurustelun jälkeen puoliksi, sitten meillä oli yhteinen yritys varmaan kolmen kuukauden jälkeen. Siinäpä sitten syvään päähän suoraan, Hussi kertoi Seminuoret sijoittajat -podcastissa.

– Me ollaan molemmat ehkä vähän sellaisia all in -tyylisiä. Kyllähän niistä asunnoista sitten pääsee eroon jos niikseen tulee ja yritystoiminnastakin voi aina lähteä livohkaan. Ei sitä pidä ottaa niin vakavasti.

Entinen fitnesstähti kertoi IS:n haastattelussa tammikuussa hektisestä arjestaan. Hän juontaa Radio Suomipopin suosittua Aamulypsy-ohjelmaa.

– Vaikka työ pitää kiireisenä, niin ihan mielellään niitä myös teen nyt, kun talo on rakenteilla ja häät tulossa. Kiitän itseäni sitten, kun lasku tulee perästä, Hussi vitsaili.

