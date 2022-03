Elinan, 28, kuva päätyi yllättäen amerikkalaislehteen – suomalaisten suosima tapa kiinnostaa maailmalla

Tiktok-tähti Elina Mäkinen on saanut jo 1,4 miljoonaa seuraajaa, jotka katsovat, kun Mäkinen hyppää jääkylmään veteen.

Amerikkalaisjulkaisu The New York Post on nostanut suomalaisen Tiktok-käyttäjän Elina Mäkisen artikkeliinsa.

28-vuotiaalla Mäkisellä on 1,4 miljoonaa seuraajaa Tiktokissa, mikä on kansainväliselläkin mittapuulla paljon. Mäkinen julkaisee Tiktokissa videoita muun muassa avantouinnista.

NY Post kertoo, että Mäkisen avantouintivideoilla on jo 46 miljoonaa tykkäystä. Mäkinen antoi kaksi vuotta sitten haastattelun myös Insiderille, jossa hän kertoo, että aloitti Tiktok-videoiden tekemisen oman huvinsa vuoksi.

– Vedessä oleskelu tuntui joskus tylsältä, joten aloitin kuvaamaan videoita avantouimisestani, Mäkinen kertoi Insiderille vuonna 2019.

Myös Me Naiset teki artikkelin Elina Mäkisen somejulkisuudesta. Mäkinen on entinen kilpauimari, ja hän on kilpaillut muun muassa erilaisissa talvi- ja jääuintikilpailuissa. Ensimmäisen kerran Elina osallistui avantouintikisoihin vuonna 2014, uiden 25 metriä.

– Huomasin, että viihdyn ja pystyn olemaan kylmässä vedessä aika pitkään, ja aloin harjoittelemaan päättäväisesti pidempiä uintimatkoja. Loppuvuodesta 2014 Puolan Gdanskissa järjestettiin isot kilpailut, jossa uinkin jo 450 metriä.

Mäkinen kertoi Me Naisille, että ulkomaisille seuraajille ajatus jäisessä vedessä polskuttelusta tuntuu vieraalta. Kommenttikentät ovat olleet täynnä paitsi ihailua ja vitsailua, myös ihmettelyä ja jopa huolta.

– Usein kysellään, miksi vesi on niin mustaa. Seuraajat myös ihmettelevät, eikö minua pelota, mitä kaloja tai petoja vedessä mahdollisesti lymyää, Mäkinen totesi.

– Kaikkein eniten kauhistuttaa kylmyys. Moni luulee, että hypotermian saa heti kun menee kylmään.