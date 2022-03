Showpainitähti Hulk Hogan löysi uuden rakkaan – täräytti tyhjentävän päivityksen avioerostaan

Hulk Hogan on löytänyt uuden naisystävän nopeasti avioeron jälkeen.

Hulk Hogan on tunnettu showpainija.

Showpainija Hulk Hogan, 68, oikealta nimeltään Terry Bollea, on eronnut pitkäaikaisesta avioliitosta ja vaimostaan Jennifer McDanielista, kertoo muun muassa People-lehti. Hogan totesi samaan hengevetoon, että hänellä on jo uusi naisystävä, kun spekulaatiot hänen suhdestatuksestaan lähtivät liikkeelle.

– Facebook- ja Instagram-julkaisut ovat minusta ja naisystävästäni Skysta. Olen virallisesti eronnut, luulin, että tiesitte, Hogan kirjoitti vastikään Twitterissä.

Hogan erosi avioliitostaan jo lokakuussa 2021. Hogan ja McDaniel menivät naimisiin vuonna 2010.

Ennen McDanielia Hogan oli naimisissa 26 vuotta Linda Marie Bollean kanssa vuosina 1986–2009. Heillä on kaksi lasta: 33-vuotias Brooke ja 31-vuotias Nick.

Hulk Hogan ja Jimmy Hart vuonna 1995.

VIIKSISTÄÄN tunnettu Hulk Hogan on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista showpainin legendoista ja uranuurtajista.

Hän aloitti uransa jo vuonna 1977, mutta showpainin ystävien huulille hänen nimensä nousi 1980-luvulla, kun hän liittyi WWF:ään (World Wrestling Federation).

Yli kaksi metriä pitkän painijätin ura oli vivahteikas. Hän riitautui useaan otteeseen WWF:ää ja myöhemmin WWE:tä (World Wrestling Entertainment) luotsanneen Vince McMahonin kanssa ja poistui sarjasta usein ovet paukkuen, palaten kuitenkin myöhemmin aina takaisin.

Vuonna 2005 Hoganin perhe sai yhdysvaltalaiselle VH1-kanavalle oman tosi-tv-ohjelman Hogan knows best. Suomessa sarjaa esitettiin Sub- ja MTV-kanavilla nimellä Hurjat Hoganit. Sarjaa kuvattiin yhteensä neljän tuotantokauden ajan.

Hulk Hogan, vaimo Linda, tytär Brooke ja poika Nick vuonna 2005.

SARJA PÄÄTTYI vuonna 2007, kun Hulk ja Linda erosivat. Avioeroa haki Linda, joka kertoi syyksi aviomiehensä uskottomuuden. Heidän tyttärensä Brooken hyvä ystävä, tuolloin 33-vuotias Christiane Plante väitti National Inquirerille harrastaneensa seksiä Hulk Hoganin kanssa.

Hulk ei ole tiettävästi koskaan myöntänyt julkisesti syrjähyppyään Planten kanssa. Planten ulostulo aiheutti kuitenkin Hoganeiden eron, ja Brooke laittoi välit poikki ystävänsä kanssa. Plante vetäytyi vähin äänin julkisuudesta kohun jälkeen.

Pian eron jälkeen Hogan alkoi seurustella itseään 21 vuotta nuoremman maskeeraajan Jennifer McDanielin kanssa, mutta suhde tuli viime lokakuussa päätökseen.