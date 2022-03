Riku Rantala paljastaa, miksi pelkää koiria – taustalla karmea lapsuudenkokemus

Eläimiä kammoava Riku Rantala kohtaa pelkonsa silmästä silmään, kun hän pääsee koiravaljakkoajelulle.

Riku Rantala ja Tunna Milonoff matkaavat Madventures Suomessa Muotkatunturin erämaahan. He tapaavat Tinja Myllykankaan ja Alex Schwarzin, jotka elävät sähköttömässä ja vedettömässä mökissä kymmenien koirien ja villihevosten kanssa.

Kätevin tapa liikkua erämaassa talvella on tietenkin koiravaljakko, joten Riku ja Tunna pääsevät kokemaan vauhdin huumaa. Rikulle koiravaljakkoajelu ei ole mikään pikkujuttu, sillä hän pelkää koiria.

– Kuten jotkut katsojista muistavat, niin Rikulla on aikamoinen eläinpelko. Kameli, hevonen, koira… Riku pelkää eläimiä ja on jopa hieman traumatisoitunut niistä, Tunna sanoo.

Rikun eläinpelosta on laskettu leikkiä useaan otteeseen Madventuresin reissuilla. Riku toteaa, että pelko on aivan todellinen ja juontaa juurensa lapsuuden traumaan.

Riku sanoo koiran hyökänneen pikkusiskonsa kimppuun kun he olivat lapsia.

– Joo, 7-vuotiaana katselin vierestä kun systeri raadeltiin Intiassa jonkun pitbullin toimesta, Riku kertoo.

Tinja Myllykangas ohjeistaa Rikua lähestymään koiria rauhallisesti ja seuraamaan eläinten käyttäytymistä.

– Just nyt ne haukkuu ihan sitä intoa, että ne pääsee valjakosta kotiin. Heti kun ne on makaamassa omalla alueellaan, niin ne on täynnä rauhaa. Voit luottaa niihin ihan täysin, Tinja opastaa.

Riku kuuntelee Tinjan ohjeistusta ja tsemppaa itseään.

– Minä en pelkää. Minulle ei satu mitään, Riku lausuu.

