The Voice of Finlandin tähtivalmentajat saavat nimekkäät apuvalmentajat – ”Mä tulen nyt vesittämään täysin kaiken, koko show’n”

Apuvalmentajina aloittavat BEHM, SANNI, Robin Packalen ja Tommi Läntinen.

Perjantaina The Voice of Finlandissa nähdään viimeinen Ääni ratkaisee -jakso ja sunnuntaina starttaavat Kaksintaistelut.

Kaksintaisteluihin tähtivalmentajien avuksi saapuvat apuvalmentajat: BEHM, SANNI, Tommi Läntinen ja Robin Packalen.

Kaksintaisteluissa kilpailijat eivät tiedä etukäteen, kenen tiimiläisensä kanssa he joutuvat kisaamaan vastakkain. He eivät tiedä myöskään kappaletta, jonka he tulevat esittämään. Kappale selviää kilpailijoille vasta ensimmäisissä pianoharjoituksissa.

Kaksintaisteluissa vain toinen laulajista poistuu voittajana, mutta muilla tähtivalmentajilla on mahdollisuus kaapata putoamisuhan alla oleva kilpailija omaan tiimiinsä. Kun paikat kaapattujen sohvalla ovat täynnä ja valmentaja haluaa kaapata vielä lisää laulajia, on hänen lähetettävä joku aikaisemmin kaappaamansa laulaja kotimatkalle.

Koronatilanteen takia osa kilpailijoista, jotka pääsivät läpi Ääni ratkaisee -vaiheesta eivät ole mukana Kaksintaisteluissa. Jotkut kilpailijat joutuvat tästä syystä nousemaan lavalle yksin ilman paria. Jatkopaikkoja ei jaeta kuitenkaan ilmaiseksi, vaan oman esityksensä jälkeen laulaja jää odottamaan oman tiiminsä seuraavaa esitystä, ja jatkopaikat jaetaan näiden kolmen laulajan kesken.

Anna Puu on pyytänyt omaksi apuvalmentajakseen BEHMIN.

– Mä toivon BEHMILTÄ sivaltavaa ja erityisesti toisiin valmentajiin kohdistuvaa sellaista, että hän vetää mattoa jalkojen alta, Anna Puu sanoo ilkikurisesti.

– Mä olen pisteliäs ihminen. Mä tiedän kyllä, että jos jollain on ollut joku mielikuva musta, niin mä tulen nyt vesittämään täysin kaiken, koko show’n, BEHM sanoo.

Tuplatuolilaiset Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki saavat vahvistuksekseen Tommi Läntisen.

– Meille on tärkeätä se, että me pystytään tarjoamaan kokonaispaketti, tämmöinen valmennuksellinen kokonaispaketti puristettuna lyhyeen aikaan, kertoo Toni Wirtanen.

– Me ollaan tultu Sipen kanssa yhtä reittiä, ja Tommilla on pitkä oma reitti takana, niin me pystytään yhdistämään näkemystä, kokemusta, kilometrejä ja rautaista tunnetta ja ammattitaitoa. Siinä se on, Wirtanen jatkaa.

Maija Vilkkumaan apuvalmentajana toimii SANNI.

– Ihanaa olla tässä. Ylipäätään, että tässä on toinen. Tajuaa taas, miten helppoa Tonilla ja Sipellä on koko ajan, kun niitä on kaksi, koska se helpottaa ihan hirveästi, Maija Vilkkumaa kertoo.

– Mä mietin ihan samaa. Jos sä oot itsekseen, niin siinä on ihan hirveä vastuu ja paine koko ajan, että sun täytyy itse pudottaa niitä tyyppejä. He vaan jakaa sitä vastuuta koko ajan toisilleen, ja sitten vielä Tommi Läntinen paikalla, niin sehän on helppoa heille, SANNI summaa.

Juha Tapion apuvalmentajaksi saapuu Robin Packalen.

– Mulle merkitsee tosi paljon, että sä suostuit. Kukaan muu ei suostunut, niin sä suostuit tulemaan mun tiimiin, Juha nyyhkii teatraalisesti.

– Ai sä soitit ne kaikki läpi? Robin Packalen nauraa.

