Tiesitkö? Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyillä on yllättävä tausta – video parkettien partaveitsestä levisi viraaliksi

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli aiemmin tunnettu koomikko sekä näyttelijä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, 44, on noussut maansa vastarinnan keulakuvaksi ennen kaikkea uhmakkaalla asenteellaan ja saanut maailman sympatiat puolelleen.

Ennen nousuaan Ukrainan presidentiksi vuonna 2019 Zelenskyillä ei ollut minkäänlaista poliittista taustaa tai kokemusta. Hänet tunnettiin suosittuna koomikkona ja näyttelijänä.

Viime päivinä presidentin viihdetausta on herättänyt huomiota maailmalla. Monelle on saattanut tulla yllätyksenä, että Volodymyr Zelenskyi esitti karhuherraa ukrainaksi dubatuissa elokuvissa Paddington (2014) ja Paddington 2 (2017). Elokuvien tuottajat ovat vahvistaneet tiedon Hollywood Reporter -lehdelle.

Eikä siinä vielä kaikki, hän on myös ääninäyttelyt ukrainankielisessä Angry Birds -elokuvassa sekä voittanut Ukrainan Tanssii tähtien kanssa -kilpailun vuonna 2006.

Videot ja kuvapäivitykset presidentin taustasta ovat riemastuttaneet somekansaa synkkien uutisten keskellä.

Volodymyr Zelenskyi teki aiemmin uraa koomikkona ja näyttelijänä.

Brittinäyttelijä Hugh Bonneville, joka niin ikään on ääninäytellyt Paddington-elokuvassa, kirjoitti aiheesta Twitter-tilillään.

– Tähän päivään asti minulla ei ollut aavistustakaan, kuka tarjosi äänensä Paddingtonin karhuherralle Ukrainassa. Omasta puolestani, kiitos, presidentti Zelenskyi.

Julkaisun yhteydessä on jaettu video, jossa Zelenskyin nähdään puhuvan Paddingtonin roolia ja hän puhuu ukrainaa elokuvan julisteen edessä. Voit katsoa videopäivityksen tästä linkistä.

Juristiksi valmistunut Zelenskyi myös esitti Angry Birds -elokuvan ukrainaksi dubatussa versiossa (2016) päähenkilö Redin ääntä. Eräs Twitter-käyttäjä julkaisi ääninäyttelijöistä kuvan, jonka Angry Birdsin luoja Rovio jakoi virallisella Twitter-tilillään.

Presidentti on saanut myös maineen parkettien partaveitsenä. Vuonna 2006 Zelenskyi voitti Ukrainan Tanssii tähtien kanssa -kilpailun tanssiparinsa Olena Shoptenkon kanssa. Voit katsoa viraaliksi levinneen videon Zelenskyin hurmaavasta tanssishow’sta tästä linkistä.

ZELENSKYI valmistui alkujaan lakimieheksi, mutta siirtyi viihdealalle, jossa hän toimi tuotantoyhtiöiden johdossa.

Zelenskyin suuri kansansuosio Ukrainassa pohjaa suosittuun tv-sarjaan Kansan palvelija, jossa Zelenskyi esitti Ukrainan presidentiksi päätyvää umpirehellistä opettajaa, josta tulee puolivahingossa Ukrainan uusi presidentti. Sarjassa presidentti-Holoborodko taistelee väsymättä korruptiota vastaan ja elää itse vaatimattomasti ajaen jopa polkupyörällä töihin.

Zelenskyi näytteli vuonna 2015 alkaneessa Kansan palvelija -komediasarjassa.

Presidentti on naimisissa arkkitehti ja käsikirjoittaja Olena Zelenskan kanssa. Heillä on kaksi lasta.

RBK-kanavan mukaan tv-komedian kuvitteellisen presidenttiroolin keksimisestä ja kehittelystä on vastannut suurelta osin juuri Olena Zelenska.

– Olen yksi tv-sarjan käsikirjoituksen tekijöistä. Mutta Holoborodko ei ole yksi yhteen Zelenskyin kanssa, Olena Zelenska on kertonut julkisuuteen.

Kun Zelenskalta kysyttiin, mitä yhteisiä piirteitä hänen miehellään on tv-sarjan presidentin kanssa, vastaus kuului:

– Volodymyr on paljon käytännönläheisempi elämässään kuin hänen roolihahmonsa. Mutta on tietenkin myös yhteisiä piirteitä: rehellisyys, kunnollisuus sekä hänen ihmisläheisyytensä, joka ei aina ole perusteltua, mutta se on vain minun mielipiteeni, Olena Zelenska sanoi.

Lue lisää: ”Taistelu käydään täällä, minä tarvitsen ammuksia, en kyytiä” – Tällainen on Ukrainan uhmakas presidentti, joka on noussut maailmalla sankariksi