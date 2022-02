Uniikki, 40, löysi uuden rakkaan – muutti yhteen Sandra-nimisen kaunottaren kanssa

Myyrä-sarjassa kilpaileva Uniikki kertoo seurustelleensa onnellisesti jo usemman kuukauden ajan.

Raptähti Uniikki eli Dan Tolppanen, 40, myönsi Myyrä-sarjan lehdistötilaisuudessa maanantaina olevansa rakastunut mies. Räppärin somessa on vilahdellut viime kuukausina tummatukkainen nainen, jonka hän kertoo olevan tyttöystävänsä.

Tolppanen on löytänyt vierelleen Sandra-nimisen rakkaan, jonka kanssa hän on seurustellut jo useamman kuukauden ajan. Pari lomaili hiljattain yhdessä Thaimaassa ja on myös muuttanut saman katon alle.

– Olemme seurustelleet jo jonkin aikaa. On ollut tosi kivaa ja hän on tosi mukava tyyppi. Sanotaanko vaikka, että tapasimme duunien kautta, Tolppanen kertoo salaperäisesti.

Uniikin naisystävä on yksityishenkilö, ja räppäri haluaa siksi pysyä melko vaitonaisena parisuhteestaan.

– Asumme yhdessä ja kaikki on tosi hyvin, hän sanoo tyytyväisenä

Tolppanen ehti olla sinkkuna vain hetken, sillä hän erosi entisestä tyttöystävästään joulukuussa 2020. Pari seurusteli vuodesta 2017 saakka. Sitä ennen Tolppanen oli kihloissa fitnesstähti Eevi Teittisen kanssa.

Tolppanen on mukana uudella Myyrä-ohjelman tuotantokaudella, jossa hän pääsi laittamaan testiin huijaustaitonsa ja ihmistuntemuksensa. Tolppanen on yksi sarjan kymmenestä kilpailijasta, joista yksi on myyrä, joka yrittää sabotoida kisan kinkkisiä tehtäviä.

Tolppasen mukaan bluffaaminen on hänelle tuttua, sillä hän on pelannut jo pitkään pokeria ammattimaisesti.

– Pokeri on psykologinen peli samoin kuin Myyrä ja koen, että siitä oli paljon hyötyä, hän kertoo.

Myyrässä muut kilpailijat yrittävät selvittää myyrän henkilöllisyyden samalla, kun tämä pyrkii pysymään salassa ja huijaamaan muita. Tolppasen mukaan hänen pokeritaustaan oli hyötyä myös siksi, että hän osaa pitää naamansa peruslukemilla myös paineen alla.

– Mulla pysyy aika hyvin pokka, hän kehaisee.

Tolppanen on oppinut pokerin parissa myös tulkitsemaan ihmisten eleitä ja olemusta selvittääkseen, puhuvatko he totta vai eivät. Hän kertoo hyödyntäneensä havaintojaan myös Myyrässä, sillä halusi antaa pelille kaikkensa.

Merkit huijaamisesta ja valehtelusta on Tolppasen mukaan melko helppo nähdä, jos tietää mitä etsii.

– Kehonkieli, äänenpaino ja se, miten pupillit käyttäytyvät, voivat kertoa paljon. Jos menee vielä pidemmälle, voi kaulalta nähdä kovan pulssin, joka voi kertoa vaikka hermoilusta, hän kertoo.

Tolppanen kokee, että hänen luottamuksensa ihmisiin oli hänen selkeä heikkoutensa Myyrässä. Hän kertoo uskovansa ihmisistä aina hyvää.

– Luotan luontaisesti ihmisiin aika herkästi ja Myyrässä jouduin olemaan antennit koko ajan pystyssä kaikkien suhteen. Kyllä siellä meni ajatukset helposti tosi solmuun, kun kaikki vähän vedätti.

– Minulla on taipumus ylianalysoida asioita ja saatan helposti nähdä kaikessa jotain merkkejä ja vinkkejä.

Myyrän lisäksi Tolppanen on viime aikoina keskittynyt muun muassa sometyöhön ja kuvannut pokeridokumenttia. Hän toimii myös laskutusalan start up -yrityksen Brand Advisorina ja tänä keväänä on luvassa uutta musiikkia.

– Pandemian jälkeen pääfokus on musiikissa, mutta on kiva, että olen löytänyt muitakin duuneja sen rinnalle. En jäänyt tyhjän päälle korona-aikanakaan. En ole hyvä siinä, etten tekisi mitään, vaan olen tosi yrittäjähenkinen ja haluan puhua yrittämisen puolesta.

Myyrä MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 21.00 3. huhtikuuta alkaen.