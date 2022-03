Poptähti Billie Eilish teki suorasukaisen tunnustuksen Bond-tähdestä – lausui peittelemättömän kommentin miljoonayleisön edessä

Billie Eilish tunnustaa, että hänellä oli valtava ihastus 007-näyttelijään.

Laulajat Billie Eilish ja Finneas Baird O'Connell kirjoittivat ja esittivät Oscar-ehdokkuuden saaneen tunnuskappaleen Daniel Craigin viimeiseen James Bond -elokuvaan No Time to Die.

Vielä jännittävämpää asiasta teki sen, että Eilish kertoi miljoonayleisöjä keräävässä Late Night with Seth Meyers -ohjelmassa, että hän oli valtavan ihastunut Bond-näyttelijään.

– Hän on James Bond! Hän on ”dilf”, Eilish totesi vitsikkäästi viitaten sanalla ”dilf” vanhempaan mieheen, josta on seksuaalisesti kiinnostunut.

Daniel Craig esittää James Bondia viimeisen kerran No Time to Die -elokuvassa.

– Ne silmät. Kun tapasin hänet, olin aivan vau, Eilish kertoi ohjelman isännälle Seth Meyersille.

Eilish kertoi myös Bond-elokuvan tunnuskappaleesta ja siitä, kuinka haastavaa laulun tekeminen oli. Eilish myös totesi, ettei vastuuta tunnuskappaleen tekemisestä vain ojennettu Eilishille ja O’Connellille.

– Meidän piti koe-esiintyä paljon. Se ei mennyt niin, että kappaleen tekeminen vain annettiin meille. Teimme paljon töitä sen eteen, Eilish totesi ohjelmassa.

No Time to Die -tunnuskappale on tulevan Oscar-gaalan ehdokkaana parhaaksi elokuvakappaleeksi (Best Original Song). Eilish kertoo, että sekä hän että O’Connells osallistuvat gaalaan, vaikka gaala jännittää Eilishiä todella paljon.

– Se on pelottavinta. Olin Oscareissa vuonna 2020 juuri ennen kuin koronaviruspandemia alkoi ja se oli yksi pelottavimmista kokemuksistani. En ole koskaan ollut niin hermostunut, Eilish tunnusti.

Billie Eilish esittää Finneas Baird O'Connellin kanssa Bond-elokuvan tunnuskappaleen.

20-vuotias megatähti Billie Eilish on yksi suosituimmista poptähdistä tällä hetkellä, ja hänen elämäänsä seurataan tarkasti.

Hän on voittanut lukuisia Grammy-palkintoja, ja hänen kappaleensa ovat keikkuneet listojen kärjissä. Instagramissa laulajaa seuraa peräti sata miljoonaa käyttäjää.