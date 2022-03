Bachelor-sarjan ensimmäinen jakso on täynnä suuria tunteita.

Monen tv-katsojan odotus palkittiin tänään tiistaina, kun suosikkiohjelma Bachelor palasi ruutuun uusin kasvoin MTV3-kanavalle.

Kauden ensimmäisessä jaksossa rovaniemeläislähtöinen ja brittijuuret omaava Timo Harvey, 32, pääsi tapaamaan 17 upeaa naista, joista jokainen janosi päästä tutustumaan häneen tarkemmin.

Naisten ensimmäinen ilta Kreikan Rodoksella sijaitsevassa luksushuvilassa lensi kuitenkin siivillä ja kaksinkeskeistä aikaa Timon kanssa järjestyi vain vähän. Siitä huolimatta Timon täytyi lähettää ensimmäinen nainen kotiin jo saman illan aikana.

Uuden tuotantokauden ensimmäinen kotiin lähtijä oli 37-vuotias yhden lapsen äiti Saana, jolle Timo päätti olla antamatta ruusua kauden ensimmäisessä ruususeremoniassa.

– Mä en saanut mitään yhteyttä Timoon ja mä luulen, että Timo tykkää vähän nuoremmista ja erilaisista naisista kuin minä, Saana kuvaili tuntojaan heti tiputuksen jälkeen.

– Onhan tämä harmin paikka lähettää joku pois, mutta koen, että tein oikean valinnan, koska en näe, että meillä on tarpeeksi yhteistä tulevaisuudessakaan, Timo puolestaan kommentoi.

37-vuotiaan Saanan matka Bachelor-ohjelmassa loppui lyhyeen.

Kaikesta huolimatta ensimmäinen ruususeremonia vaikutti olleen raskain paikka ei Saanalle, vaan Sannille, joka sai illan viimeisen ruusun. Saanan jätettyä muun naisporukan nipin napin pelastunut Sanni purskahti kyyneliin.

– Itku pääsi seremonian jälkeen kyllä ja tuli semmoinen ajatus, että se olisin ihan hyvin voinut olla myös minä, joka olisikin tippunut, vaikka olinkin niin itsevarma. Ehkä ensi kertaan en ota ihan samanlaista asennetta, Sanni perustelee tunteenpurkaustaan.

Herrasmiesmäisistä eleistään tunnettu Timo saapui nopeasti lohduttamaan kyynelehtivää Sannia.

Suuret tunteet pääsivät yllättämään Sanni S:n.

Ohjelmassa Timon kuvaillaan olevan hurmaa sekoitus englantilaista charmia ja lappilaista lupsakkuutta. Valloittavan luonteensa lisäksi hänellä on suuri sydän, joka sykkii romantiikalle.

Parin vuoden verran sinkkuna ollut urheilutoimittaja odottaa kohtaavansa unelmiensa naisen. Timo arvostaa luotettavuutta, rehellisyyttä ja tahtoo puhua tunteista avoimesti parisuhteessa.

Lue lisää: Timolle, 32, kilahti Tinderissä erikoinen viesti, joka johti hänen elämänsä isoimpaan seikkailuun – tällainen on charmantti uusi Bachelor

Timo kertoo olevansa täysin kyllästynyt pinnalliseen deittailukulttuuriin ja haluaa sitoutua, löytää rakkauden ja asettua aloilleen. Sydämensä hän on valmis antamaan itsevarmalle, vakaasti omilla jaloillaan seisovalle naiselle, jolla on valoisa elämänasenne.

Ensimmäisen jakson perusteella hänellä vaikuttaa synkkaavan muun muassa 24-vuotiaan Sonjan ja kolmikymppisen Miian kanssa. Ensivaikutelmaruusun mies antoi lapsirakkaalle Sofialle.

Bachelor 2022 -ohjelman juontaa Mikko Parikka, joka on suurelle yleisölle tuttu Salatuista Elämistä.

Lue lisää: Salatuista elämistä tuttu Mikko Parikka tähdittämään Bachelor Suomi -ohjelmaa

Mikko Parikka auttaa Timoa etenemään ainutkertaisella matkalla kohti elämänsä rakkautta.

THE BACHELOR on erityisesti maailmalla mainetta niittänyt huippusuosittu deittailuformaatti, jota on tehty vuodesta 2002 lähtien yli 20 eri maassa. Ohjelmassa rakkautta etsivä sinkkumies pääsee tapaamaan hänelle valittuja ihania sinkkunaisia ja tutustumaan heihin. Tavoitteena on löytää naisten joukosta se oikea.

The Bachelor -sarjaa on aiemmin esitetty Suomessa Livillä vuosina 2016–2019. Ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella unelmien poikamiehenä nähtiin Juha Larm (o.s. Rouvinen), toisella tuotantokaudella taas Tuomas Sahimaa. Kolmannella tuotantokaudella unelmien poikamiehenä hurmasi Joni Lindlöf ja neljännellä puolestaan Christoffer Forsman.

Sarjaa nähtiin tv:ssä myös vuosina 2008–2009, jolloin rakkautta sarjassa etsi ensimmäisellä kaudella Antti Peltonen ja toisella Hannu Koistinen. Sarjaa on aiemmin Suomessa juontanut muun muassa Sami Kuronen.

Lue lisää: Kommentti: Bachelor-ohjelma kaipasi päivitystä nykyaikaan – vihdoin naiset ovat vapautettu alisteisesta asemasta

Bachelor 2022 MTV3-kanavalla ja maksuttomassa mtv-palvelussa tiistaisin klo 21.