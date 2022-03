Kolmatta lastaan odottava Laura Malmivaara, 48, nostaa valokuvillaan esiin vaietun aiheen – näyttelijä kohtasi äidin, jonka karu kohtalo sai hänet kyyneliin

Näyttelijä Laura Malmivaara, 48, matkusti vuonna 2018 Tansaniaan, jonka seurauksena syntyi Kuivuudessa kasvaa toivo -valokuvanäyttely. Malmivaara on itse pian kolmen lapsen äiti, jolle kokemus oli monella tapaa pysäyttävä.

Lähes jokaisen ajatukset ovat kuluneiden päivien aikana olleet Ukrainassa. Moni kantaa huolta etenkin sodan keskellä olevista ukrainalaislapsista ja pohtii, miten heitä voisi auttaa kriisin keskellä.

Myös näyttelijä Laura Malmivaara, 48, on kantanut huolta Ukrainan lapsista. Lapset ovat olleet lähellä Malmivaaran sydäntä aina. Se on ollut kantava teema myös Malmivaaran Kuivuudessa kasvaa toivo -nimeä kantavassa valokuvanäyttelyssä, joka on parhaillaan esillä Helsingin Temppeliaukion kirkossa.

– Minua on aina puhutellut lasten hätä. Toivon, että tämä näyttely ja miljöö, missä tämä on, hiljentäisi ihmiset hetkeksi koko maailman lasten kärsimyksen äärelle, Temppeliaukion kirkon penkillä istuva Malmivaara huokaa hiljaa.

Malmivaaran valokuvat eivät kuitenkaan ole peräisin Ukrainasta, vaan Afrikasta. Vuonna 2018 Malmivaara vietti viikon Tansaniassa, jossa hän valokuvasi paikallisia ihmisiä, niin aikuisia kuin lapsia. Viimeisten vuosien ajan Malmivaaran valokuvat ovat kiertäneet ympäri Suomen.

– Idea näyttelyyn tuli Suomen Lähetysseuralta. He ehdottivat, että lähtisin tutustumaan Tansanian kehitysyhteistyökohteisiin, etenkin nuoriin naisiin, tyttöihin ja lapsiin. En ollut koskaan käynyt Afrikassa ja se oli minulle iso mahdollisuus tutustua uuteen kulttuuriin. Niinpä tartuin tilaisuuteen ja otin haasteen vastaan, Malmivaara kertoo.

Malmivaaraa on aina puhutellut poikkeuksellisella tavalla lasten kärsimys ja hätä.

Valokuvanäyttely kuvaa nimensä mukaisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia Tansaniassa asuvien ihmisten elämään. Vaikka ilmaston lämpeneminen ja sen seuraukset ovat aina kiinnostaneet Malmivaara, muistaa hän ymmärtäneensä vasta paikan päällä Tansaniassa, miten karuja vaikutuksia jatkuvalla kuivuudella voi olla ihmisten arkeen.

– Koin sen kuivuuden ihan konkreettisesti. Nenästäni vuosi verta joka päivä ja mietin, mistä se johtuu. Tajusin pian, että se johtuu siitä kuivuudesta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Afrikan kaltaisessa maassa ovat aivan valtavat. Miten paljon se on aiheuttanut kuivuutta ja vaikeuttanut veden saantia, Malmivaara selittää.

– Keskustelin kaikkien kuvattavieni kanssa ja kysyin samoja kysymyksiä, kuten miten he näkevät tulevaisuutensa ja miten he ovat kokeneet tämän ympäristön muutoksen. Oli ihana huomata, että he yrittävät myös nähdä sen toivon. Totuus on kuitenkin se, että mitä siellä on tapahtunut, on aikamoista.

Laura Malmivaara on valokuvannut jo kauan ennen kuin hänet koskaan nähtiin kameran edessä.

Tansaniassa viettämänsä viikon aikana Malmivaara tapasi lukuisia lapsia ja heidän vanhempiaan. Yksi pysäyttävimmistä kohtaamisista oli erään tansanialaisäidin kanssa. Malmivaaran ottamassa valokuvassa kyseinen äiti pitelee sylissään poikalastaan, jolla on albinismi.

Albinismi voi näkyä esimerkiksi erittäin vaaleana ihona. Tansaniassa albinismiin suhtaudutaan yhä suurella varauksella ja aiheeseen liittyy paljon häpeää, peittelyä ja kuolemanpelkoa. Malmivaara itse on parhaillaan raskaana ja hänellä on kaksi tytärtä edellisestä liitostaan. Malmivaara kertookin tunteneensa kyseisen lapsen äidin hädän.

– Se on raskasta ennen kaikkea tämän lapsen äidille. Tämä oli myös ainoa kerta, kun aloin itkemään. Äiti oli hyvin ahdistunut, eikä hän puhunut englantia. Ymmärsin, että muutama päivä ennen kuvan ottamista hän oli saanut keskenmenon. Hän näytti siltä, että häntä sattui, Malmivaara muistelee.

– Vaikka meillä ei ollut yhteistä kieltä, niin yhtäkkiä tuntui, että minuakin alkoi sattumaan hänen puolestaan. Tilanne oli pysäyttävä. Äitinä pystyin samaistumaan hänen tuskaansa. Se on tuska, joka menee kaikkien rajojen yli. Naisena sitä vaan ymmärtää, mitä se on, kun yrität selviytyä, hän jatkaa.

Vaikka matka Tansaniaan oli monella tapaa pysäyttävä kokemus sai Malmivaara samalla nähdä läheltä sen, miten suuri merkitys avun antamisella sitä tarvitseville voi olla. Malmivaaran mukaan tärkeintä olisi antaa myös Afrikassa asuville tytöille mahdollisuus koulutukseen ja työpaikkaan.

– Tämä oli konkreettinen osoitus siitä, mitä voi tehdä. Kuinka tärkeää on saada tytöt koulutettua ja auttaa heitä saavuttamaan yhteiskunnassa sellainen asema, mikä meillä on täällä. Mun tytöt, jotka asuvat täällä Suomessa...., Malmivaara sanoo ja hiljentyy hetkeksi.

– Niin. On vaikea edes uskoa sitä kuinka huono asema tytöillä on edelleen. He ansaitsevat samat mahdollisuudet kuin miehet ja pojat.

Malmivaara toivoo, että kärsimyksen lisäksi valokuvista heijastuisi näyttelyn nimen mukaisesti toivo.

Kuten sanottua, kuluneiden päivien aikana monet ovat miettineet, mitä he voisivat tehdä esimerkiksi Ukrainassa asuvien lasten hyväksi. Malmivaara muistuttaa, ettei auttaakseen tarvitse suinkaan lähteä toiselle puolelle maapalloa. Esimerkiksi lahjoittamalla kuukausittain pienen summan rahaa voi muuttaa jonkun lapsen elämää valtavasti parempaan.

– Olen myös huomannut, että ongelmien täytyy saada kasvot. Valokuvan voima on juuri siinä, kun näkee valokuvan äidistä, joka on synnyttänyt juuri Ukrainan bunkkerissa ja saanut vastasyntyneen lapsensa turvaan, Malmivaara toteaa.

– Mulle inhimillinen kärsimys ei kysele uskontoa eikä maan rajoja. Tällaiset kriisit osoittavat sen, että ihminen on aina ihminen, oli hän mistä kulttuurista tai uskonnosta peräisin. Haluan myös painottaa, että vaikka tämä näyttely on kirkossa, tämä on avoin kaikille, hän lisää.

Malmivaara odottaa parhaillaan kolmatta lastaan. Äitinä hän pystyi samaistumaan paikallisten kärsimykseen henkilökohtaisella tasolla.

Malmivaara on tullut suurelle yleisölle tunnetuksi erityisesti näyttelijänä. Valokuvaaminen oli kuitenkin hänen alkuperäinen ammattinsa, joka kulkee mukana edelleen. Malmivaara on vuosien varrella kuvannut lukuisten ihmisten muotokuvia aina näyttelijöistä lapsiin Tansaniassa ja Dominikaanisessa tasavallassa.

– Aina joskus ajattelen, että pitäisikö mun koota näyttely niistä muotokuvista, joita koko ajan kuvaan. Olen kohdannut kuvatessani niin mahtavia ihmisiä. Siinä olisi kyllä ammennettavaa. Rakastan yksinkertaisia valokuvia ja muotokuvia, jotka puhuttelevat, Malmivaara hymyilee.

– Ihmisen elämästä ei tarvitse tietää kaikkea. Kun sä näet heidän katseensa, silmänsä, se on jo tarpeeksi puhuttelevaa. Toivon, että ihmiset, jotka tulevat myös tähän näyttelyyn katsovat näitä kuvissa olevia ihmisiä silmästä silmään. Näkevät heidän kärsimyksensä, mutta myös sen ripauksen inhimillistä toivoa, hän päättää.

Näyttely on nähtävissä 1.3.–3.4. Temppeliaukion kirkossa (Lutherinkatu 3, Helsinki). Näyttelyyn pääsee tutustumaan ilman pääsymaksua kirkon aukioloaikoina.