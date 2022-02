Tässä ovat Myyrä-ohjelman uudet tähdet! Markus Pöyhönen, Veeti Kallio, Sabina Särkkä, Ilona Chevakova...

Myyrä-seikkailusarjan uusi kausi alkaa alkaa 3. huhtikuuta.

Myyrän kolmannella tuotantokaudella jälleen julkisuudesta tutut henkilöt suuntaavat seikkailuun juontaja Roope Salmisen johdolla.

Kisaajien tavoitteena on kerätä rahaa yhteiseen voittopottiin ratkomalla tehtäviä, jotka vaativat älyä, taktikointia sekä fyysistä taituruutta. Yksi kilpailijoista on kuitenkin Myyrä, joka heittää kapuloita ryhmän rattaisiin. Hänen tavoitteenaan on pitää voittopotti mahdollisimman pienenä, jäämättä itse kiinni.

Uutuutena jokaisen jakson yhteydessä Myyrän metsästystä jatketaan mtv-palvelussa vakiokommentaattorin ja vierailevien tähtien voimin.

Vakiokommentaattorina toimii viime kauden Myyrä, Pyhimys, eli Mikko Kuoppala.

Heidät nähdään itse kisassa: näyttelijä Pete Lattu, supernanny Pia Penttala, tubettaja, Miska Haakana, muusikko Olli Herman, someammattilainen Ilona Ylikorpi, näyttelijä-muusikko Veeti Kallio, muusikko Dan Tolppanen eli Uniikki, näyttelijä Ilona Chevakova, ex-pikajuoksija Markus Pöyhönen ja malli Sabina Särkkä.