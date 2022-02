Kirsi Alm-Siira saa Mervi Kallion puhkeamaan vuolaaseen itkuun tv:ssä – sääret paljastavat totuuden

Uutisankkuri yllättää urheilutoimittajaystävänsä silmänkääntötempulla.

Tulevan sunnuntain Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi -ohjelmassa MTV3:n uutisankkuri Kirsi Alm-Siira yllättää hyvän ystävänsä, urheilutoimittaja Mervi Kallion.

Naisten ystävyys alkoi aikoinaan uutistoimituksessa ja on kestänyt jo yli 10 vuotta.

– Merville hyvin helppo kertoa asioita, jotka on itselle vaikeita tai joita häpeää. Hän on sellainen joka ei lyö lyötyä. Tiedän ne hetket aina, jolloin haluan puhua Mervin kanssa, Alm-Siira kertoo.

– Mervi rakastaa yllätyksiä. Tää on ihan täydellistä, hän lisää.

Kappaleeksi Alm-Siira on valinnut Pariisin kevään hitin Kesäyö. Hän näkee yhtyeen kappaleissa ja Kalliossa paljon yhteistä.

– Hän on äkkiseltään hersyvä, kepeä ja pirskahteleva. Sitten, kun pysähtyy, kuuntelee ja puhuu hänen kanssaan, niin löytyy syvempi juttu.

Kallio on jo ennen esitystä liikuttunut ajatuksesta, että hän on jollekulle niin tärkeä, että on päässyt moisen yllätyksen kohteeksi. Lopussa kyynelhanat aukeavat täysillä, kun hän menee halaamaan ystäväänsä.

– Kiitos rakas! hän huokaa.

Alm-Siiran yllätykseen kuului silmänkääntötemppu, jossa lavalla oleva ammattitanssija vaihtuukin Alm-Siiraksi kesken esityksen.

Kallio tunnustaa tulleensa huijatuksi.

– Vielä soitin sulle tänään. Mitä teet tänään? Oon töissä. Ja tässä hän on.

– Tanssitko sää tossa? Ajattelin, että toi ei voi olla Kirsi, koska en oo nähnyt sun tanssivan niin. Mutta sitten näin viimeisenä tossa sun upeat jalat. Ja mä katoin, vau, onks toi Almi? On!

Kallion pitkä taival MTV3:lla päättyi joulukuussa, kun hän kiiteli kollegoitaan tunteikkaassa päivityksessä ja kertoi jättävänsä kanavan lähes 14 vuoden jälkeen.

Tammikuussa kerrottiin, että Kallio siirtyy Viaplayn ja V Sportin varikkoreportteriksi.

– Nyt tunne on vähän samanlainen kuin lentokentällä syyskuussa 1996, kun lähdin Au Pairiksi Englantiin ja Joni jäi Suomeen. Innolla odotin edessä olevaa tuntematonta, mutta eron hetki Helsinki-Vantaalla tuntui haikealta. Sekin reissu kannatti tehdä, Kallio kirjoitti.

Laulu Rakkaudelle: Secret Song Suomi MTV3:n verkossa ja televisiossa sunnuntaisin klo 19.30.