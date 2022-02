Squid Game teki historiaa voittamalla peräti kolme arvostettua palkintoa – päänäyttelijöiden reaktiot kertovat kaiken

Squid Game -näyttelijät Lee Jung-jae ja Jung Ho Yeon palkittiin SAG-gaalassa parhaana mies- ja naisnäyttelijänä draamasarjassa. Pokaalin pokkasi myös sarjan stunttitiimi. Palkinto meni ensimmäistä kertaa gaalan historiassa Etelä-Koreaan.

Sunnuntaina jaettiin 28. kerran Screen Actors Guild -palkintoja samannimisen, yhdysvaltalaisen yli 120 000 näyttelijää edustavan, ammattiliiton järjestämässä palkintogaalassa.

Yksi voittajista oli Lee Jung-jae, jonka rooli Squid Gamessa toi miehelle arvostetun palkinnon.

– Johan on. Kiitos todella paljon. Tämä on minulle valtavan iso juttu, Lee totesi voittopuheessaan.

Sitten näyttelijä meni sanattomaksi.

– Kirjoitin kiitossanat, mutta en pysty nyt lukemaan niitä, Lee häkeltyi lavalla.

– Kiitos katsojille ympäri maailmaa ja kiitos Squid Gamen tekijätiimille, hän sai lopulta sanottua.

Squid Game sai ensi-iltansa Netflixissä syyskuussa 2021. Se kertoo velkojen kouriin joutuneista ihmisistä, jotka kilpailevat valtavasta rahasummasta erilaisissa lasten leikeissä. Ero pilttien peleihin on kuitenkin valtava: jos häviät, kuolet.

Squid Gamesta tuli hurja hitti maailmanlaajuisesti. Sarja oli pitkään Netflixin katsotuin, ja sitä seurasi parhaimmillaan 111 miljoonaa suoratoistopalvelun käyttäjää.

Myös Jung Hoyeon palkittiin SAG-gaalassa roolistaan Squid Gamessa.

LEE on kertonut aiemmin, ettei epäröinyt lähteä mukaan Squid Gameen, vaikka sarjan tarina vaikuttikin aluksi hyvin erikoiselta.

– En erottele käsikirjoituksia ja päätä, että tänä vuonna teen vain vakavaa draamaa. Kun saan käsikirjoituksen eteeni, mietin aina, että missä olen hyvä ja kuinka pystyn viihdyttämään katsojia. Gi-hunin rooli tarjosi mahdollisuuden näyttää uusia puolia itsestäni.

Vaikka Squid Game on kerännyt huimasti kansainvälistä huomiota, Lee ei usko, että hänellä olisi tulevaisuutta Hollywoodissa.

– En ole varma, pystyisinkö tekemään töitä siellä. Englantini ei ole kovin hyvä. Eli en voi luvata mitään tässä vaiheessa. Mutta haluan kyllä tavoittaa kansainvälisiä faneja seuraavallakin työlläni.

ENNEN näyttelijän uraa mallina työskennellyt Lee aloitti työt televisiossa jo vuonna 1990-luvulla. Vaikka vasta Squid Game teki miehestä kansainvälisen tähden, kotimaassaan hän on ollut jo vuosia kaikkien tuntema näyttelijätähti. Vuonna 1998 julkaistu An Affair oli näyttelijän läpimurtoelokuva.

Lee voitti parhaan näyttelijän palkinnon Blue Dragon Film Awards -gaalassa roolistaan elokuvassa City of the Rising Sun (1999).

Lee kasvoi varakkaassa etelä-korealaisessa perheessä Seoulissa. Nuorena hän työskenteli paikallisessa kahvilassa ja samaan aikaan Lee paiski töitä myös mallina. Hänen ensimmäinen roolinsa oli vuonna 1993 ensi-iltansa saaneessa Dinosaur Teacher -draamasarjassa.

Myös Lee itse on tänä päivänä varsin varakas, mistä ei ole kiittäminen ainoastaan näyttelijäntöitä. In Style -lehden mukaan Lee omistaa monia yrityksiä, jotka tuovat hänelle tuloja säännöllisesti. Näiden yritysten joukossa on muun muassa useampia italialaisia ravintoloita, kiinteistöalan bisneksiä sekä oma tuotantoyhtiö.