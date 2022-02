Mila Kunis joutui pakenemaan Ukrainasta 30 vuotta sitten – puoliso Ashton Kutcherilta terävä kannanotto nykytilanteesta

Näyttelijä Mila Kunis on ukrainalaistaustainen.

Näyttelijä Ashton Kutcher on Ukrainan sotaa vastaan. Vaimo Mila Kunis on kotoisin Ukrainasta.

Näyttelijä Ashton Kutcher osoittaa solidaarisuuttaan ukrainalaisia kohtaan ja twiittasi olevansa Ukrainan puolella, kertoo People-lehti.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta, ja hyökkäys on jatkunut nyt neljä päivää. Miljoonat ukrainalaiset pakenevat kodeistaan ja satoja tuhansia ukrainalaisia on paennut Ukrainan naapurivaltioihin. Monet julkisuuden henkilöt ympäri maailmaa ovat protestoineet Venäjän sotatoimia vastaan.

Kutcher twiittasi myös Ukrainan lipun. Kutcherin vaimo, näyttelijä Mila Kunis on ukrainalaistaustainen.

38-vuotias Kunis syntyi Ukrainassa ja asui Tsernivtsi-nimisessä kaupungissa 7-vuotiaaksi saakka. Kunis kertoi Peoplen mukaan Los Angeles Timesille vuonna 2008, että Kunisin perhe pakeni Ukrainasta juuri, kun Neuvostoliitto oli hajoamaisillaan.

– Siellä oli hyvin kommunistista, ja vanhempani halusivat minulle ja veljelleni tulevaisuuden, joten he jättivät kaiken. Heillä oli 250 dollaria, Kunis kertoi tuolloin.

Kunis kertoi vuoden 2008 haastattelussa, että hänelle sopeutuminen Yhdysvaltoihin oli Kunisille lapsena vaikeaa.

– Itkin joka päivä. En osannut kieltä enkä ymmärtänyt ihmisiä, Kunis kertoi.

Sittemmin Kunisista on tullut maailmankuulu näyttelijä. Kunis on ollut ääninäyttelijänä pitkään komediasarjassa Family Guy ja hän on näytellyt lukuisissa elokuvissa, kuten Bad Moms, Black Swan ja Ted. Ashton Kutcher on näytellyt useiden elokuvien lisäksi muun muassa Jobs-elokuvassa Steve Jobsia.

NÄYTTELIJÄPARI Ashton Kutcher, 44, ja Mila Kunis, 38, ovat yksi Hollywoodin seuratuimmista pariskunnista. Vuonna 2015 avioituneella kaksikolla on kaksi yhteistä lasta: 6-vuotias tytär Wyatt Isabelle ja 4-vuotias poika Dimitri Portwood.

Kutcher ja Kunis tapasivat toisensa komediasarja 70’s Show’n kuvauksissa parikymmentä vuotta sitten. Kutcher esitti 70-luvun Yhdysvaltoihin sijoittuvassa sarjassa komeaa, mutta vähä-älyistä Michael Kelsoa. Kunis taas nähdään Kelson turhamaisen tyttöystävän Jackie Burkhartin roolissa. Sarjaa esitettiin Yhdysvalloissa 2000-luvun taitteessa.

