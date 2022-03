Tunnettu rocktähti paljastaa arkeensa radikaalisti vaikuttavan seikan – kertoo, miten on kommunikoinut ihmisten kanssa vuosikymmeniä

Foo Fightersin laulaja ja Nirvanan entinen rumpali Dave Grohl kertoo, että on lähes kuuro vuosikymmenien keikkailun vuoksi.

Nirvanan entinen rumpali ja Foo Fightersin laulaja Dave Grohl kertoi The Howard Stern Showssa olevansa lähes kuuro vasemmasta korvastaan, eikä hän esimerkiksi ruuhkaisessa ravintolassa kuule, mitä vieressä istuvat ihmiset keskustelevat.

Grohl totesi ohjelmassa, että vuosikymmenien rock-keikkailut ovat vaurioittaneet hänen kuuloaistiaan pysyvästi, ja hän paljasti lukeneensa puhetta huulilta jo 20 vuoden ajan. Pandemia-aika on ollut Grohlille vaikeaa, sillä ihmiset käyttävät kasvomaskeja.

– Kun joku tulee eteeni mumisemaan maskin kanssa, sanon, että olen rocktähti ja helvetin kuuro, enkä kuule mitä sanot, Grohl vitsaili.

Grohlilla on myös tinnitusta molemmissa korvissaan. Rocktähti kertoi, että hänen vasemman korvansa tilanne on huonompi johtuen pitkäaikaisesta rumpujen soittamisesta.

Foo Fighters on yksi maailman suosituimmista rockbändeistä.

Grohl ei ole suostunut käyttämään korvamonitoria, joka suojaisi kuuloa lavalla, sillä se sulkee ympäristön äänet pois. Grohl ei ole käyttänyt niitä, sillä hän haluaa päästä keikoilla aina oikeaan rocktunnelmaan, eikä kuule silloin muita bändin jäseniä.

– Haluan kuulla yleisön edessäni. Korvamonitori sotkee tilan tajun lavalla.

– Lisäksi minulla on helkkarin pienet korvareiät ja monitorit pullahtavat aina ulos, Grohl totesi ohjelmassa.

Lue lisää: Maailmankuulun Foo Fighters -yhtyeen keulakuva muistelee Suomen-vierailuaan – Michael Monroen käyttäytymistapa jäi mieleen

KESÄKUUSSA 2017 Foo Fighters esiintyi Helsingissä Hietaniemen uimarannalla järjestetyssä Rock the Beach -festivaalilla.

Myös suomalainen rokkari Michael Monroe hyppäsi amerikkalaisbändin kanssa lavalle. Hän lauloi varsinaisessa setissä muun muassa Rolling Stonesin klassikkobiisin Miss You yhdessä Dave Grohlin kanssa – ja keikan päätteeksi AC/DC:n Let There Be Rockin.

Monroe venyi loppuhuipennukseksi spagaattiin.

– Tulen muistamaan tämän keikan aina, Grohl hehkutti tuolloin spiikissään tyytyväiselle suomalaisyleisölle.

Dave Grohl pitää Michael Monroesta.

Foo Fightersin ja Monroen liitto lavalla jätti jäljen, johon Grohl astuu mieluusti uudelleen.

– Michael Monroe on ainutlaatuinen tapaus: hän ei ainoastaan näytä siltä, että on ihastuttava alien toiselta planeetalta – hän myös säteilee energiaa, joka tarttuu. Ja kun Chris esitteli Michael Monroen bändillemme, meistä kaikista tuntui, että nyt tapasimme oikean rocktähden – ja me olemme tavanneet kaikenlaisia tähtiä aikaisemminkin, mutta hän todella näytti rocktähdeltä, Dave Grohl kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2021.

– Emmekä muuten pidä itseämme rocktähtinä, sanoi Grohl, joka on soittanut kymmeniä miljoonia levyjä myyneen ja stadioneita kautta maailman täyttävän Foo Fightersin lisäksi legendaarisessa Nirvanassa sen hajoamiseen, Kurt Cobainin kuolemaan saakka.