Muistatko? Tältä rakastetut poptähdet näyttivät uransa alussa

Tunnetut poptähdet ovat muuttuneet vuosien vieriessä.

Tunnetut poptähdet ovat olleet lehtien kansissa ja maailman maineessa jo vuosikausia. Jatkuvan kuvavirran keskellä on kuitenkin mielenkiintoista tehdä katsaus maailmantähtien urien alkuvaiheeseen.

IS kokosi kahdeksan poplaulajan ja näyttelijän kuvat uran alusta tuoreiden kuvien kanssa yhteen: osa on muuttunut melkoisesti, kun toiset näyttävät lähes samalta kuin parikymmentä vuotta taaksepäin.

Mariah Carey

Yhdysvaltalaislaulaja Maria Carey, 52, julkaisi omaa nimeä kantavan esikoisalbuminsa vuonna 1990. Sittemmin artisti on julkaissut kymmeniä albumeja. Hän on pokannut vuosien varrella lukemattomia pystejä, muun muassa viisi Grammy-palkintoa.

Mariah Carey vuonna 1990.

Mariah Carey tammikuussa 2020.

Lady Gaga

Lagy Gaga, 35, oikealta nimeltään Stefani Germanotta, nousi julkisuuteen komeetan lailla vuonna 2008. Yhdysvaltalaisartisti tuli tunnetuksi ei vain mukaansatempaavista kappaleistaan vaan myös näyttävistä asuistaan.

Lady Gagan tyyli on muuttunut vuosien varrella hillitymmäksi. Viime vuosina tähti on luonut uraa myös näyttelijänä. Hän on tähdittänyt muun muassa elokuvia A Star Is Born (2018) ja House of Gucci (2021).

Lady Gaga vuonna 2008.

Lady Gaga marraskuussa 2021.

Rihanna

Barbadokselta kotoisin oleva Rihanna, 34, julkaisi esikoisalbuminsa Music of the Sun vuonna 2005. Sittemmin hän on julkaissut yhteensä kahdeksan albumia, joista viimeisin näki päivänvalon vuonna 2016.

Viime vuosina tähti on luonut uraa myös yritysmaailmassa omalla Fenty-brändillään, jonka alla on muun muassa kosmetiikkaa ja alusvaatteita. Rihanna odottaa tällä hetkellä esikoistaan yhdessä räppäri Asap Rockyn kanssa.

Rihanna vuonna 2005.

Rihanna helmikuussa 2022.

Britney Spears

Britney Spears, 40, ponnahti julkisuuteen 1990-luvun lopulla. Vuonna 1999 julkaistua …Baby One More Time -debyyttialbumia myytiin maailmalla yli 20 miljoonaa kappaletta.

Viime vuosina Spears on ollut otsikoissa holhousjärjestelynsä vuoksi. Hän vapautui loppusyksystä 2021 isänsä holhouksesta pitkän oikeuskäsittelyn jälkeen.

Britney Spears vuonna 1999.

Britney Spears heinäkuussa 2019.

Madonna

Popin kuningattareksi tituleerattu Madonna, 63, julkaisi omaa nimeä kantavan esikoisalbuminsa vuonna 1983. Hän on pysynyt vuosikymmenestä toiseen yhtenä musiikkimaailman suurimmista nimistä.

Viime aikoina tähti on päätynyt useasti otsikoihin jokseenkin rohkeiden Instagram-julkaisujensa vuoksi.

Madonna vuonna 1985.

Madonna lokakuussa 2021.

Tina Turner

Yhdysvalloissa syntyneen ja Sveitsissä kasvaneen Tina Turner, 82, ura pyörähti käyntiin jo 1950-luvun lopulla. Hän julkaisi urallaan yhteensä yhdeksän albumia, joista viimeisin näki päivänvalon vuonna 1999.

Vaikka uutta musiikkia ei ole kuulunut enää vuosikymmeniin, Turner on edelleen tuttu näky punaisilla matoilla.

Tina Turner vuonna 1960.

Tina Turner syyskuussa 2021.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, 52, julkaisi esikoisalbuminsa vuonna 1999. Jo ennen tuota hän oli luonut uraa näyttelijänä.

Viime keväänä Lopez palasi yhteen entisen rakkaansa Ben Affleckin kanssa. Sittemmin parin suloiset lausunnot ja yhteiskuvat ovat vieneet paljon tilaa lehtien palstoilta.

Jennifer Lopez 1990-luvun lopussa.

Jennifer Lopez joulukuussa 2021.

Katy Perry

Kalifornialaissyntyinen Katy Perry, 37, julkaisi esikoisalbuminsa jo vuonna 2001. Katy Hudson -nimeä kantanut levy ei kuitenkaan lähtenyt lentoon. Artisti sai uuden yrityksen vuonna 2008, jolloin hänen toinen albuminsa One of the Boys julkaistiin.

Toinen levy kiidätti Perryn maailmanmaineeseen. Hän on julkaissut urallaan yhteensä kuusi albumia. Artisti sai esikoistyttärensä Daisyn yhdessä puolisonsa näyttelijä Orlando Bloomin kanssa kesällä 2020.

Katy Perry vuonna 2004.