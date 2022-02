The Rasmus edustaa Suomea euroviisuissa toukokuussa. Matka tähän pisteeseen oli kaikkea muuta kuin helppo. Piti käydä pohjalla, yhtye tunnustaa.

Konkariyhtye The Rasmus kuittasi lauantaina euroviisupaikan UMK-finaalissa Jezebel-kappaleellaan. Ennakkosuosikin viittaa kantanut rockyhtye oli silmin nähden häkeltynyt tuloksen kuultuaan.

”Jännitettiin ihan s*atanasti.”

”Yhdessä vaiheessa mureni ihan totaalisesti.”

”Meinattiin romahtaa psyykkisiin paineisiin”.

Muun muassa näillä sanoin yhtye purki tuntojaan vain minuutteja finaalin jälkeen.

Sunnuntaina päivällä Turun Hamburger Börs -hotellilla nelikko kertoo jo palautuneensa aamuviiteen kestäneistä voittojuhlista. Yöllä kilisteltiin muun muassa perheenjäsenten ja viime vuoden viisuedustaja Blind Channelin kanssa.

– Finaalin jälkeen halattiin kilpakumppanien kanssa ja fiilisteltiin, miten kovia kaikki esiintyjät olivat. Juhlien jälkeen aamuyöllä tulin hotellihuoneeseeni tekemään uutta musiikkia, kun inspiraatio oli huipussaan, Lauri Ylönen kertoo energisenä.

– Teimme tämän eteen puoli vuotta töitä joka päivä, joten ainut ajatus oli, että meidän on pakko voittaa, yhtye summaa.

Yhtyeen ilo oli huipussaan, kun voittaja viimein paljastettiin.

The Rasmus kahmaisi selvän voiton sekä yleisöäänten että kansainvälisen raadin osalta, mutta kaikki eivät olleet tyytyväisiä. Sosiaalisen median perusteella osa katsojista piti epäreiluna sitä, että rockbändi kahmi ääniä jo entuudestaan laajalta fanikunnalta.

Yhtye hämmästelee kritiikkiä.

– Me emme voittaneet pelkästään kv-raadin pisteillä, se olisi ollut eri asia. Saimme nimenomaan suomalaisten ääniä. Kyseessä oli äänestys ja meidät selvästi haluttiin viisuihin, mikä on meille suuri kunnia, bändi kommentoi.

– Täytyy myös muistaa, että emme me ole olleet Suomessa nosteessa viime vuosina.

Nelikko vakuuttaa, etteivät he pitäneet voittoa varmana. Laulajan mukaan ennakkosuosikin asema on raskas ja harhaanjohtava, eikä sen varaan olisi voinut tuudittautua.

Yhtye noteeraa myös Bessin suosion. Hän oli yksi kirkkaista ennakkosuosikeista, ja Ram pam pam saavutti jättisuosion jo ilmestyessään.

– Kuka tahansa olisi voinut voittaa. Kilpailu oli todella kova, bändi toteaa.

Kansainvälistä menestystä niittänyt yhtye ei juuri esittelyitä kaipaa. The Rasmus on kiertänyt toinen toistaan suuremmilla lavoilla ympäri maailmaa, joten on pakko kysyä, miten ihmeessä UMK-veto sai bändin paineesta punaiseksi ja rumpalin pudottelemaan kapuloitaan jännityksestä.

– Meidän bändi on uudelleensyntymisen vaiheessa. Tämä oli niin meille niin tärkeä hetki, sekä yhtyeen kannalta että henkilökohtaisesti, Ylönen alleviivaa.

Ennen h-hetkeä jännitys näkyi kenraaliharjoituksissa.

– Olisi ollut karmeaa, jos ei oltaisi pärjätty. Olin kenraaliharjoituksissa aivan surkea, kapulat eivät pysyneet käsissä ja Lauri kompuroi mikkiständin kanssa. Livessä heräsimme eloon, rumpali Aki Hakala jatkaa.

Bändin jäsenet olivat finaalin jälkeen herkistyneitä eikä vähiten siksi, että UMK on ollut yhtyeen kohtaloa määrittävä tekijä. Kolme vuosikymmentä kiertänyt bändi luuli viime vuonna saapuneensa päätepysäkille. Suunta oli kateissa, ja bändi oli hajota.

– Sitä voisi kuvailla kaaokseksi. Kitaristi lähti ja sitten iski korona. Piti alkaa suunnittelemaan varasuunnitelmia elämälle ja pohtia vakavasti, oliko The Rasmus tässä, yhtye sanoo yhteistuumin.

Laulaja kertoo uineensa myös henkilökohtaisesti syvissä vesissä.

– Puolisoni sai useita keskenmenoja, ja kotonamme Havaijilla elämä muuttui karmeaksi. Havaijilla poliisit valvoivat ulkonaliikkumiskieltoa ja kaikki oli suljettu. Pelkäsin itseni ja perheeni puolesta, Honolulussa asuva Ylönen kertoo.

– Olin hajoamispisteessä, ja sitten bändi, joka on minulle kaikki kaikessa, elämäntyöni, oli sekin hajoamassa, hän jatkaa.

Tulevaisuus näytti synkältä. Käänteentekevä hetki oli, kun yhtye sai uuden tähtäimen UMK-finaaliin ja uuden kitaristin, Tiktakista tutun Emilia ”Emppu” Suhosen.

– Piti käydä pohjalla noustakseen takaisin jaloilleen, solisti sanoo.

Suhonen toi uutta virtaa yhtyeeseen. UMK-show oli kitaristin ensimmäinen keikka The Rasmuksen riveissä.

– Oli todella siistiä liittyä yhtyeeseen viime syksynä, ja näillä jätkillä oli heti selkeä visio. Tähän kyytiin on ollut mahtavaa hypätä, Suhonen kuvailee.

Ylönen asuu Katriina-puolisonsa ja parin lasten, Oliverin, 4, ja muutaman kuukauden ikäisen Everin kanssa Havaijilla. Basisti Eero Heinonen puolestaan asuu puolisonsa ja heidän teini-ikäisten tyttäriensä kanssa Australiassa.

Perheet saapuivat Suomeen kannustamaan finaaliin, mutta muutoin muusikot joutuvat toisinaan sietämään koti-ikävää.

– Keräännymme bändin kanssa aina Suomeen treenaamaan ja keikoille, ja nyt täällä tulee vietettyä aikaa treenien merkeissä, Ylönen sanoo.

Vain vajaan muutaman kuukauden päästä yhtye nousee estradille Italian Torinossa 200 miljoonan katsojan edessä.

Viime vuonna oululaisbändi Blind Channel menestyi euroviisuissa kuudenneksi, mikä asetti riman korkealle. The Rasmus korostaa, ettei heidän mielessään ole viime vuoden sijoitus.

– Me kilpailemme taiteessa, missä on kyse makuasioista. Euroviisut ovat myös juhla, jossa eri kansat kokoontuvat iloitsemaan musiikista. Meillä on hyvä biisi, josta olemme ylpeitä ja sen haluamme näyttää koko maailmalle, Heinonen summaa.

– Meillä on Euroopassa jo valmiiksi fanikunta, joka on odottanut kuumeisesti meidän lähtemistä viisuihin. Nyt toivommekin heidän tukeaan, Ylönen sanoo.

UMK-finaali käytiin Turun Logomossa lauantai-iltana.

Valmistautuminen alkaa jo maanantaina, ja nelikon mukaan show’ta kehitetään ammattilaisten voimin.

– Tarvitsemme vielä enemmän paukkuja ja energiaa. Vielä enemmän pilkettä silmäkulmassa, Hakala linjaa.

Animaatioesitys on teknisesti haastava, ja laulajan osalta kriittisin hetki on pörröisen keltaisen takin riuhtaiseminen päältä pois juuri oikealla hetkellä.

– Eniten hikipisaroita tuotti takki, joka Laurin piti saada pois juuri oikealla iskulla. Ollaan naurettu ja itketty, kun treeneissä sen kanssa mokailtiin kerta toisensa jälkeen, rumpali hymähtää.

Blind Channelilta yhtye sai viisuihin ytimekkään vinkin: ”Vetäkää täysillä”. Sillä mentaliteetilla The Rasmus valmistautuu näytön paikkaan. Tavoite on kristallinkirkas.

– Jo ennen UMK-finaalia tähtäin oli selvä: voittaa euroviisut.

Euroviisut järjestetään 10.–14. toukokuuta Italian Torinossa.