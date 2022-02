UMK:n ennakkosuosikki sai katsojilta yksimielisen tuomion – kansainvälinen fani julkaisi tyhjentävän päivityksen

Viisuedustajan paikasta kilpaileva Bess sai katsojat hullaantumaan vauhdikkaalla esityksellään UMK-finaalissa.

Bess on yksi UMK-finaalin ennakkosuosikeista.

Suomen edustaja toukokuussa Torinossa järjestettäviin euroviisuihin valitaan tänään Uuden musiikin kilpailun finaalissa Turun Logomossa. Yksi viisuedustajan paikkaa havittelevista artisteista on Bess, oikealta nimeltään Essi Launamo.

Bess tavoittelee viisuedustajan paikkaa tarttuvalla Ram pam pam -kappaleella. UMK-finaalin ennakkosuosikkeihin lukeutuvan Bessin esitys starttasi vauhdikkaasti, kun taustatanssijat paiskoivat kukkakoristeet pesäpallomailoilla lavan sivuun.

Violettiin asuun pukeutunut laulaja tanssahteli lavalla huimissa koroissa. Bessin show ei jättänyt kylmäksi, kun hän kruunasi show’nsa hurjilla pyroefekteillä.

Bessin esitys hurmasi myös viisuja seuraavan somekansan. Viestipalvelu Twitter täyttyi nopeasti ylistävistä päivityksistä. Myös kansainväliset katsojat hullaantuivat laulajan esityksestä.

– En ole varmaan pätevä sanomaan, mutta Suomi äänestäkää tätä, kommentoi eräs.

– Kolmesta suosikistani tämä on se oikea. Bess esiintyy niin, niin hyvin. Kappale on todella hyvä ja hän on erinomainen livenä. Mikä kuningatar, komppasi toinen.

– Ei ole mitään mahdollisuutta, etteikö Bess voittaisi, totesi kolmas tyhjentävästi.

Myös suomalaiset katsojat hehkuttivat artistin esitystä Twitterissä.

– Bessin esitys on ehtaa euroviisu-campia. Tämä Torinoon, hehkutti eräs.

– Bessistä tulee hassusti mieleen Hurricane ja Loco Loco ja sehän on vaan aivan h*lvetin jees, komppasi toinen.

– Bess voittoon! Hyvä meininki, ylisti kolmas.

Helsinkiläinen Bess julkaisi esikoisalbuminsa vuonna 2019. Hänet tunnetaan parhaiten kappaleestaan Tempo. Lisäksi Bessiä on kuultu muun muassa Mikael Gabrielin, Keko Salatan ja Raappanan kappaleilla.