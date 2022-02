Roistot iskivät suosikkisarjan kuvauksiin – veivät korvaamatonta rekvisiittaa lähes 180 000 euron edestä

The Crownin viidennen kauden kuvaukset kokivat ikävän takaiskun viime viikolla.

Brittihovin elämästä kertovan The Crown -draamasarjan lavasteet pursuavat toinen toistaan kauniimpia koriste-esineitä. Tämän ovat laittaneet merkille myös rikolliset.

Sarjan kuvauksista varastettiin viime viikolla rekvisiittaa lähes 180 000 euron edestä. Asiasta uutisoivat muun muassa brittilehti The Mirror ja yhdysvaltalaissivusto Insider.

Varkaat murtautuivat kolmeen kuorma-autoon, jotka oli parkkeerattu lähelle Englannissa sijaitsevaa Doncasterin kaupunkia. Alue on yksi huippusuositun draamasarjan viidennen tuotantokauden kuvauspaikoista.

Viidennen kauden kuvaukset pyörähtivät käyntiin jo viime kesänä, ja ne saatiin päätökseen viime viikon lopulla. Kyseinen kausi kertoo Britannian kuningasperheen tapahtumista vuosina 1990–1997.

Tuolle ajanjaksolle ajoittuvat niin John Majorin pääministerikausi kuin prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan avioerokin.

The Mirrorin mukaan roistot saivat saalikseen useita Dianan käyttämistä koruista tehtyjä jäljennöksiä. Lisäksi he veivät mukanaan arvokkaan kopion venäläisestä Fabergen pääsiäismunasta, jonka aidon version kuningas Yrjö V oli hankkinut brittihoviin 1930-luvulla.

Näiden lisäksi varkaat nappasivat matkaansa muun muassa kynttilänjalkoja, kellon ja lintuhäkin.

Vaikka kaikki varastetut korut ja esineet olivat jäljennöksiä, ne oli tehty varsin huolellisesti ja taidokkaasti.

– Sarjan tuottajilla on uskomaton silmä pienille yksityiskohdille ja jokainen esine oli valittu tarkoin. Esineiden menettäminen on hyvin surullista, tuotantoryhmään kuuluva henkilö kertoi brittilehti The Sunille.

– Tuottajat yrittivät kiihkeästi löytää esineille vastineita. Koska jokainen esine on ainutlaatuinen, se ei ole helppoa, hän jatkoi.

Sarjan tuotannosta vastaavasta suoratoistopalvelusta Netflixistä vahvistettiin Insiderille, että varkaudesta on tehty ilmoitus poliisille.

– Antiikkiesineitä varastettiin ja toivomme, että ne löydetään ja palautetaan takaisin turvallisesti. Etsimme tavaroille korvaajat, eivätkä sarjan kuvaukset viivästy.