Viisi vuotta sitten eronnut Ben Stiller teki paljastuksen avioliittonsa tilasta: "Tilanne kehittyi"

Ben Stillerin arki on kokenut korona-aikana suuren muutoksen.

Ben Stiller ja Christine Taylor ovat jälleen yhdessä. Kuva on vuodelta 2016.

Keväällä 2017 uutisoitiin, että yhdysvaltalaisen näyttelijäpariskunnan Ben Stillerin ja Christine Taylorin 17 vuoden avioliitto on päättynyt eroon.

– Valtavalla rakkaudella ja kunnioituksella toisiamme kohtaan, ja 18 vuoden yhdessäolon jälkeen, olemme päättäneet erota, pari totesi yhteisessä tiedotteessa viitisen vuotta sitten.

– Lastemme kasvatus omistautuneina vanhempina ja läheisinä ystävinä on meillä jatkossakin etusijalla, he jatkoivat.

Pariskunnalla on kaksi yhteistä lasta: vuonna 2002 syntynyt tytär Ella Olivia ja vuonna 2005 syntynyt poika Quinlin Dempsey.

Ben Stiller ja Christine Taylor olivat katsomassa tennistä yhdessä tyttärensä kanssa kesällä 2018.

Nyt lähes viisi vuotta myöhemmin näyttelijäpariskunta on palannut jälleen yhteen. Stiller kertoi asiasta hiljattain julkaistussa Esquire-lehden haastattelussa.

Yhdysvaltalaiskoomikko paljasti muuttaneensa takaisin perheen yhteiseen kotiin pian koronapandemian alkamisen jälkeen. Alun perin pariskunnan ei ollut tarkoitus palata yhteen, vaan Stiller halusi vain olla lähempänä lapsiaan.

– Ajan saatossa tilanne kehittyi, näyttelijä totesi.

– Erosimme ja palasimme yhteen. Olemme hyvin onnellisia siitä. Tämä on ollut mahtavaa meille kaikille, hän jatkoi viitaten lapsiinsa.

– Tämä oli odottamatonta ja yksi sellaisista asioita, jotka pandemia sai aikaan.

Ben Stiller ja Christine Taylor hassuttelivat yhdessä punaisella matolla helmikuussa 2016.

Pian haastattelun julkaisemisen jälkeen parin lähipiiriin kuuluva henkilö kertoi People-lehdelle, ettei pariskunta tapaillut muita eronsa aikana.

– He ovat juuri sellainen pari, jonka ystävät toivoivat palaavan yhteen.

Lähteen mukaan pari ei missään vaiheessa etääntynyt toisistaan, vaan he viettivät paljon aikaa yhdessä myös eronsa jälkeen.

– Benillä oli vain valtavasti työkiireitä. Se ajoi heitä hieman erilleen. He eivät ehtineet näkemään toisiaan paljoakaan, mutta aina, kun he olivat yhdessä, oli täysin selvää, että he rakastavat toisiaan.

Ben Stiller ja Christine Taylor avioituivat Havajilla toukokuussa 2020. Pari on näytellyt vuosien varrella yhdessä monissa elokuvissa, joita ovat muun muassa Zoolander, Dodgeball – boltsit pelissä, Tropic Thunder ja Zoolander 2.