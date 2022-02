Kahdeksannen lapsen saava Nick Cannon avoimena suhde-elämästään: ”En usko monogamian olevan terveellistä”

Cannon uskoo yksiavioisuuden tuovan mukanaan ongelmia, kuten omistushalua ja itsekkyyttä.

Juontaja-artisti Nick Cannon, 41, puhuu suhde-elämästään The Language of Love -podcastissa.

Pian kahdeksannen lapsensa saava Cannon myöntää, ettei yksiavioisuus ole häntä varten.

– En usko monogamian olevan terveellistä. Se muodostuu helposti itsekkyydeksi ja omistamiseksi, Cannon sanoi Hollywoodlifen mukaan.

Vaikka Nick Cannon ei yksiavioiseksi tunnustaudukaan, on hän siitä huolimatta ollut naimisissa, nimittäin laulajatähti Mariah Careyn kanssa vuosina 2008-2016. Ex-pari sai liittonsa aikana kaksoset Monroen ja Moroccanin.

Kahdeksatta lastaan mallityttöystävänsä Bre Tiesin kanssa odottava Cannon uskoo, että lapsiluku alkaa olla täynnä. Energia alkaa muuten loppua.

– Minusta tuntuu, että olen velkaa elämässäni oleville naisille paljon energiaa, aikaa ja panostusta niin paljon kuin suinkin kykenen. Etenkin lapsilleni, Cannon sanoi.

Kaksosten lisäksi Nick Cannonilla on 4-vuotias poika Brittany Bellin kanssa. Bell on myös hänen joulukuussa 2020 syntyneen tyttölapsensa äiti. Heinäkuussa 2021 syntyneiden kaksosten äiti on Abby De La Rosa.

Miehen elämässä on ollut myös musertavaa surua, sillä Cannonin ja Alyssa Scottin poika Zen kuoli ainoastaan viiden kuukauden ikäisenä aivokasvaimeen.