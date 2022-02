Lehtiväite: Harry Stylesin vainoaja tunkeutui tähden kotiin – kävi käsiksi palvelusväkeen ja ajautui epätoivoisiin tekoihin

Espanjalainen Diana Tarazaga-Orero, aiemmin Pablo Tarazaga-Orerona tunnettu transnainen on väitetysti tunkeutunut Harry Stylesin kotiin.

Harry Styles on joutunut vainoajan uhriksi.

Laulaja Harry Stylesin kotiin väitetysti laittomasti tunkeutunutta naista vastaan nostettiin syytteet lähestymiskiellon rikkomisesta reilu viikko sitten, kertoo muun muassa The Evening Standard, The Independent ja The Mirror.

Tunkeutuja, espanjalainen Diana Tarazaga-Orero, 28, tunnettiin aiemmin nimellä Pablo Tarazaga-Orero, mutta sittemmin hän on kertonut olevansa transsukupuolinen.

Tarazaga-Orero tuomittiin jo vuonna 2019 Stylesin vainoamisesta, ja hän sai lähestymiskiellon, jonka mukaan Tarazaga-Orero ei saanut mennä 250 metriä lähemmäs laulajatähteä tai tulla Stylesin konsertteihin. Hän ei saanut lähestyä Stylesiä myöskään sosiaalisessa mediassa tai julkaista Stylesiin liittyvää sisältöä.

Koditon Tarazaga-Orero oli nukkunut hänen talonsa edustalla ja laittanut Stylesille lappuja ja rahaa tämän postilaatikkoon.

Diana Tarazaga-Orero vuonna 2019.

Tarazaga-Orero kuitenkin rikkoi lähestymiskieltoa ja tunkeutui Stylesin kotiin, kävi käsiksi palvelusväkeen kuuluvaan naiseen ja rikkoi vaasin. Tarazaga-Orero oli myös joutunut käyttämään väkivaltaa ja rikkomaan Stylesin turvajärjestelmän päästäkseen sisään taloon. Styles oli Evening Standardin mukaan tunkeutumisen aikana kotona.

Tarazaga-Orero saapui oikeuteen perjantaina 25. helmikuuta, ja brittimedian mukaan hän huusi jatkuvasti Stylesin nimeä ja heittäytyi jossain vaiheessa lattialle.

– En aio satuttaa häntä, rakastan häntä! Tarazaga-Orero oli huutanut oikeudessa.

Hänet jouduttiin poistamaan oikeudenkäynnistä käytöksensä vuoksi.

Harry Styles totesi oikeudessa aiemmin, että koko tapahtumaketju oli alkanut, kun Styles oli tarjonnut ulkona nukkuvalle kodittomalle Tarazaga-Orerolle rahaa hotelliin ja ruokaan

– Mielestäni oli surullista, että joku niin nuori nukkui bussipysäkillä kylmässä. Tunsin sääliä häntä kohtaan, Styles totesi aiemmin oikeudessa.

Harry Styles on menestyvä brittiartisti.

Styles kertoi jo aiemmin olevansa peloissaan Tarazaga-Oreron vainoamisesta, ja Styles kertoi jo tuolloin oikeudessa, että häirikkö oli tehnyt hänen elämästään kammottavaa kuukausien ajan.

Tarazaga-Orero pidetään vangittuna oikeudenkäynnin jatkumiseen 25. maaliskuuta saakka.

POPLAULAJA Harry Styles, 28, tuli alun perin tunnetuksi 16-vuotiaana, kun hän kilpaili X-Factor-laulukisassa. Hänestä tuli ohjelman myötä poikabändi One Directionin jäsen.

Kun yhtye jäi määrittelemättömän pituiselle tauolle vuonna 2016, Styles ryhtyi luomaan menestyksekästä soolouraa. Hänen tunnetuimpia hittejään ovat Watermelon Sugar, Falling, ja I Adore You.