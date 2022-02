Putinin jalkaansa tatuoinut Mikael Gabriel julkaisi suorasukaisen kirjoituksen – näin hän selittää ratkaisuaan

Rap-artisti tatuoi Putinin kasvot pohkeeseensa vuonna 2016, mutta peitti tatuoinnin sittemmin Leijonat-jääkiekkomaajoukkueen logolla.

Räppäri Mikael Gabriel, 32, aiheutti kohun tatuoidessaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kasvot sääreensä kuusi vuotta sitten.

Putin-tatuointi nousi uudelleen puheenaiheeksi tällä viikolla Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Nyt räppäri on selventänyt mielipiteitään Putinista sosiaalisessa mediassa.

– Kaikille teille ketä mun mielipide Putinista kiinnostaa, koska mulla oli joskus sen naama polvessa: Olin aikoinaan siinä uskossa, et se ajais rauhanomaisia ratkasuja seuratessani hänen toimiaan. Oon pahoillani et menin siihen lankaan. Mitä enemmän vuosia on tullut lisää, sitä enemmän oon huomannut, et asia ei ole läheskään näin.

– Putin on jo pitkään näyttänyt mun silmissä diktaattorilta, jota kansa ei uskalla vastustaa ja joka tekee ihan mitä lystää, Mikael Gabriel kirjoittaa Instagramissa.

Räppäri kertoo kasvaneensa vuosien aikana ja myöntää, ettei ole ylpeä kaikista aiemmista sanomisistaan ja tekemisistään. Putin-tatuoinnin hän peitti leijonatatuoinnilla Suomen voitettua Venäjän miesten jääkiekon välierissä vuonna 2019.

– Mä kannan vastuuni aina, mutta Putinia mä en kannata ja siksi toivon, ettette mua häneen enempää yhdistä. Se tuntuu suorastaan paskalta ja antaa täysin väärän kuvan siitä kuka olen tänään.

– Kaikki ajatukset ja tuki Ukrainalle, sekä kaikille joita tämä tilanne koskettaa, räppäri päättää kirjoituksensa.

Räppäri kävi vuonna 2016 selittämässä tatuointiaan muun muassa MTV3-kanavan Enbuske, Veitola, Salminen -keskusteluohjelmassa.

– En ottanut tatuointia poliittisten ratkaisujen takia. Vaan sen takia, että hän johtaa noin isoa maata. Suuren osan mielestä mies on paha, mutta siellä voi olla erilainen tarina takana, räppäri sanoi.

Ilta-Sanomat uutisoi tuolloin monen somekommentoijan toivoneen, ettei kyseessä olisi oikea tatuointi.

– Mä oon tutkinu Putinia, lukenu sen haastatteluja, sen elämänkerran ja katsonut monen monta dokumenttia, joten mulla on hyvä käsitys siitä millainen mies on kyseessä, ja siksi katson miestä ylöspäin koska se saa aikaa enemmän ku kukaan muu, Mikael Gabriel perusteli tatuointiaan Facebookissa.

Mikael Gabriel, oikealta nimeltään Mikael Sohlman, kuuluu Suomen suosituimpiin artisteihin. Musiikkiuransa ohella hänet on nähty elokuvissa Pahan kukat ja Bodom.

Maaliskuussa 2021 Mikael Gabriel sai tuomion huumausaineen käyttörikoksesta ja rattijuopumuksesta Helsingin käräjäoikeudessa.