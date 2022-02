Janni Hussi julkaisi paljonpuhuvan kuvan sairaalasta: radiojuontaja Janne Saarinen livautti kommenttikenttään heti nasevan huomion

Janni Hussi oli olkapääleikkauksessa.

Radiojuontaja ja yrittäjä Janni Hussi julkaisi Instagram-profiilissaan kuvaparin sairaalapediltä. Hussilta on leikattu olkapää.

– Nyt on olkapää leikelty ja tästä se virallinen kuntoutus ja paraneminen alkaa, Hussi kirjoittaa.

Toinen kuva onkin humoristinen vahinkokuva, jossa Hussi näyttää hieman uneliaalta.

– Kakkoskuvassa toinen puoli turpaa puutuneena ja sopivassa pöhnässä vahinkoetukamerakuva ennen leikkausta. Muistaakseni yritin viestiä lähettää, Hussi myös toteaa nauruhymiöin.

Kuvapari on kerännyt paljon tsemppiviestejä, mutta radiojuontaja Janne Saarinen pistää kuitenkin kommenttikentässä vitsiksi.

– 2. kuvan ilme on tuttu baarista pilkun aikaan, Saarinen kirjoittaa.

JANNI HUSSI on kihloissa liikemies Joel Harkimon kanssa.

Hussi ja Harkimo ovat kumpikin tahollaan yrittäjiä ja lisäksi he tekevät töitä myös yhteisten yritysten parissa. Hussi vieraili hiljattain Harkimon vieraana Seminuoret sijoittajat -podcastissa, missä pari kertoi suhtautumisestaan rahaan ja tienaamiseen. Harkimo juontaa podcastia yhdessä Jani Junnilan kanssa.

Jakson aikana puheenaiheeksi nousivat myös Hussin ja Harkimon edessä häämöttävät häät. Harkimon ja Hussin kanssa studiossa istunut Junnila tiedusteli pariskunnalta, ovatko he kenties jo laatineet avioehdon tai yhteisen testamentin. Hussin mukaan avioehto on parille tulossa.

Janni Hussi ja Joel Harkimo vuonna 2020.

– Kyllä. Kyllä mä olen ehdottomasti sitä mieltä. Tää on myös sellainen aihe, mistä sä et ikinä suostu juttelemaan mun kanssa, Hussi vastasi viitaten kihlattuunsa Harkimoon, joka puolestaan tunnusti, että rahasta puhuminen on hänestä epämiellyttävää.

Junnila totesi podcastissa, ettei avioehtojen tekeminen ole Suomessa vielä enemmistön suosiossa. Hussilla on aiheeseen kuitenkin selkeä kanta.

– Fakta on kuitenkin se, että Jollen suvulla on sitä pätää. Puhutaan nyt asioista oikeilla nimillä. Mä en oo mitenkään oikeutettu niihin, jos semmoinen tilanne tulee. Enkä mä haluaisinkaan olla oikeutettu niihin tai koskea niihin, Hussi linjasi podcastissa.

– Vastaavasti sitten taas mä oon rakentanut mun omaa firmaa. Mä koen, että jos me erotaan niin, anteeksi nyt vaan, se ei ole sun ansiota jos siellä on omistuksia tai rahaa tilillä. Mun mielestä se on vaan fair play, että on avioehto, hän totesi napakasti.