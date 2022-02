Neljän lapsen äiti Ninnu haluaa laittaa elämäntapansa uusiksi tv:ssä – valmentaja joutuu sanomaan suorat sanat heti kättelyssä

39-vuotias Ninnu osallistuu Revenge Body with Martina Aitolehti -elämäntapamuutosohjelmaan.

Yrittäjä ja hyvinvointivaikuttaja Martina Aitolehden juontamassa Revenge Body with Martina Aitolehti tavataan 16 päähenkilöä, jotka osallistuvat 12-viikkoiseen, kokonaisvaltaiseen elämäntapamuutokseen.

Jokaista osallistujaa seurataan yhden jakson verran, ja jokainen 16 osallistujasta saa käyttöönsä henkilökohtaisen kuntovalmentajan, joita on kauden aikana mukana kahdeksan. Koska ohjelmasarjassa keskitytään henkilöiden kipupisteisiin ja siihen, miksi he ovat päätyneet elämässään siihen, että muutokselle on tarvetta, on tukena myös henkisiin haasteisiin erikoistunut psykologi.

Toisessa jaksossa nähdään 39-vuotias neljän lapsen äiti Ninnu.

Hän käy ohjelman aikana läpi raskasta avioeroprosessia entisestä puolisostaan. Usean vuoden kotiäitiys on saanut Ninnun unohtamaan itsensä ja omat mielenkiinnon kohteensa, hänen keskityttyään muihin ensin.

Ninnua motivoi yleinen elämäntapamuutos, joka koskee niin sisäisiä kuin ulkoisiakin tekijöitä. Kaikesta kokemastaan huolimatta Ninnu haluaa löytää itsensä pitkän liiton jälkeen.

39-vuotiaalla neljän lapsen äidillä ei ole ollut aikaa itselleen.

Ohjattujen treenien aloittaminen ottaa Ninnulla kuitenkin koville, ja hän ilmoittaa jo kättelyssä personal trainerilleen Lauralle, ettei pysty nousemaan penkille painon kanssa.

– En pysty, emmä pääse tähän, Ninnu toteaa useasti Lauralle ennen kuin yrittääkään.

– Pystyt, personal trainer sanoo takaisin.

Lopulta Ninnu nousee Lauran tukemana penkille, mutta vaikeasti, ja pyytää, voisiko jättää painon pois.

– Et, Laura toteaa jämäkästi.

Treenin jälkeen personal trainer Laura pitää Ninnulle pienen puheen, jossa kiteyttää Ninnun suurimman ongelman elämäntapamuutospolulla.

– Sun suurin ongelma on tällä hetkellä toi ”mä en pääse tai mä en pysty”. Kun päätät, että et osaa jotain, niin et osaa sitä. Ihmisen mieli on vaan niin voimakas.

Ninnu haluaa löytää itsensä jälleen avioeron jälkeen.

Martina Aitolehti kuvailee sarjassa nähtäviä elämäntarinoita hyvin koskettaviksi. Hän oli mukana valitsemassa sekä ohjelman osallistujia että valmentajia.

–Tarinat ovat ajoittain aika rajujakin. On surullista, millaisten asioiden kanssa ihmiset ovat joutuneet elämään.

– Kyllä minäkin vieritin useampaan kertaan kyyneleitä, kun he kertoivat minulle tarinansa. Moni puhui asioistaan ensi kertaa ikinä ja vieläpä tuntemattomalle ihmiselle kameroiden edessä. Oli tosi tärkeää kannatella heitä siinä tilanteessa.

Ohjelma perustuu amerikkalaiseen hittiformaattiin Revenge Body with Khloé Kardashian, jonka idea on kostaa upean kropan avulla entisille kumppaneille ja näyttää, mistä he jäävät paitsi.

Martina Aitolehti juontaa uutta elämäntapaohjelmaa.

Aitolehti kuitenkin korostaa, että ohjelman idea ei ole kostaa kellekään, vaan keskittyä omaan hyvinvointiin. Sarjan nimi on hieman harhaanjohtava.

– Saimme formaatin haltijalta luvan tehdä muutoksia alkuperäiseen ohjelmaan, sillä halusin, että tässä mennään minun arvojeni mukaisesti, eikä kosteta eksille eikä muillekaan, Martina sanoo.

Revenge Body with Martina Aitolehti discovery+-palvelussa kaksi jaksoa perjantaisin.