Venäläissyntyinen Salatut elämät -tähti täräytti suorat sanat Putinin toimista – muistuttaa ihmisiä unohtuneesta seikasta

Venäläissyntyinen näyttelijä Ilona Chevakova otti Instagramissa terävästi kantaa vallitsevaan maailmantilanteeseen.

Suomessa asuu paljon venäläisiä ja venäläissyntyisiä, jotka ovat huolissaan vallitsevasta maailmantilanteesta. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta. Yli 100 000 ukrainalaista on paennut kodeistaan.

Muun muassa venäläissyntyinen näyttelijä Ilona Chevakova julkaisi oman henkilökohtaisen Instagram-tilinsä tarinat-osiossa useita kuvia ja videoita, joissa hän otti kantaa Vladimir Putinin toimiin. Salatut elämät -sarjasta tutun Chevakovan äiti on inkerinsuomalainen ja isä venäläinen.

Instagramissa on kiertänyt torstaista asti Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Fatim Diarran päivitys, jossa hän muistuttaa, ettei vallitseva tilanne ole Suomessa asuvien venäläisten vika. Chevakova jakoi kyseisen päivityksen todeten, ettei tilanteesta saa syyttää myöskään Venäjällä asuvia ihmisiä.

– Tämä ei ole myöskään Venäjällä asuvien venäläisten vika. Tämä on lähinnä yhden miehen show. Miettikää niitä parikymppisiä armeijapoikia, jotka on pakotettu sotaan. Venäjän tv ja lehdet väittää, että Ukraina aloitti hyökkäyksen. Siellä manipuloidaan ja aivopestään ihmisiä, Chevakova kirjoittaa Instagram-tarinassaan.

Chevakova kertoo Instagramissa tuntevansa monia Venäjällä asuvia venäläisiä, jotka ovat järkyttyneitä ja kauhuissaan vallitsevasta tilanteesta ja Putinin toiminnasta. Samaan aikaan sensuurin piinaamassa maassa tietoa tapahtumien aidosta kulusta ei ole saatavilla.

– Heille syötetään ihan väärää tietoa, että mitä maailmassa oikeasti tapahtuu. Jos olet armeijaikäinen nuori, jonka perheellä ei ole maksaa siitä, ettet joutuisi sotaan, niin joudut sotaan. Nämä nuoret, jotka normaalisti olisivat yliopistossa ja haluaisivat elää normaalia elämää, heidät pakotetaan sotaan, Chevakova kertoo videolla.

– Tämä on kaikin puolin ihan hirveä tilanne. Tosi surullista.

Ilona Chevakova tunnetaan muun muassa rooleistaan sarjoissa Salatut elämät, Ivalo ja Sorjonen.

Chevakova kuitenkin painottaa, että Ukraina on ehdottomasti tilanteen suurin kärsijä. Hän toteaa haluavansa avata ihmisille myös asian toisen laidan.

– Tottakai tästä kärsii Ukraina eniten ja se on ihan järkyttävää, että joudutaan edes tähän tilanteeseen. Koitan vaan avata, että ei ne venäläiset nuoretkaan kovin mielellään sinne sotaan mene. Ne vangitaan, jos eivät tee, mitä käsketään, Chevakova toteaa Instagramissa vakavana.

DISINFORMAATION kumoamiseen keskittyvä EU vs Disinfo -sivusto julkaisi katsauksen Venäjällä levitettyyn propagandaan, jonka avulla on pyritty oikeuttamaan Venäjän tänään aloittama hyökkäys Ukrainaan. Katsaus julkaistiin vain päivää ennen hyökkäyksen aloittamista.

Propagandakoneisto on kyhäillyt jopa tarinoita siitä, että Ukrainassa olisi käynnissä venäläistaustaisten sekä venäjänkielisten kansanmurha. Sota on helpompi myydä, kun Ukrainasta on ensin maalattu natsivaltion kuvaa.

