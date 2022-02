Suositun tosi-tv-sarjan ukrainalaistähti sai ystävältään pysäyttävän puhelinsoiton sodan keskeltä – julkaisi sydäntä särkevän päivityksen

90 päivää morsiamena -sarjasta tuttu ukrainalainen Yara Zaya pyytää Instagram-seuraajiaan rukoilemaan kotimaansa puolesta.

Torstaina 24. helmikuuta ympäri maailman herättiin synkkiin uutisiin, kun Venäjä aloitti sotatoimet Ukrainassa. Kello kymmeneen mennessä Ukraina on kertonut ainakin seitsemän ihmisen kuolleen Venäjän ilmaiskuissa ja tykistötulessa.

Aamupäivän aikana sosiaalinen media on täyttynyt päivityksistä, joissa kehotetaan rukoilemaan Ukrainan puolesta. Myös 90 päivää morsiamena -realitysarjasta tuttu ukrainalainen Yara Zaya julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään päivityksen, jossa kertoi kotimaansa sydäntä särkevästä tilanteesta.

– Minun Ukrainani. Minun Kiovani. En voi käsittää, että tällaista tapahtuu tällä vuosituhannella. Olen peloissani. Tämä on niin pelottavaa, että on vaikea edes hengittää, Zaya kirjoittaa päivityksessään.

Zaya kertoo saaneensa Ukrainassa asuvilta ystäviltään puhelinsoittoja. Zaya itse asuu Yhdysvalloissa yhdessä puolisonsa ja pariskunnan reilun vuoden ikäisen tyttären kanssa. Pariskunta avioitui 90 päivää morsiamena -ohjelmassa.

– Saan puhelinsoittoja ystäviltäni, jotka ovat peloissaan. He kuulevat pommit, eivätkä tiedä, mitä tehdä. He aloittivat pommittamaan neljältä aamulla, kun ihmiset olivat vielä nukkumassa. Tämä on hullua. Olkaa kilttejä ja rukoilkaa Ukrainan puolesta. Se on tärkeää nyt, Zaya kirjoittaa.

– Ja teille vihaajille, jotka jopa tällaisella vaikealla hetkellä sanotte pahoja asioita. Rakastan kotimaatani. Kyllä, asun Yhdysvalloissa, koska menin naimisiin, mutta rakastan silti maatani, Zaya toteaa.

Ukrainan mukaan maahan hyökätään sekä etelästä että pohjoisesta. Ukrainan rajavartiolaitoksen mukaan Ukrainaan kohdistuu tykistötulta ja maahyökkäys pohjoisella ja eteläisellä rajalla. Myös Venäjän miehittämältä Krimiltä käsin on hyökätty.

Rajalle hyökätään tykistöä, raskasta kalustoa ja pienaseita käyttäen, rajavartioston lausunnossa sanotaan. Lähteiden mukaan Venäjän hyökkäyksessä on mukana myös valkovenäläisiä joukkoja