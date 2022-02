Samuli Edelmann julkaisi harvinaisen kuvan poikansa kanssa – tältä näyttää 17-vuotias Ilmari

Isän ja pojan harvinainen yhteiskuva sai Edelmannin seuraajilta ihastelevan vastaanoton.

Näyttelijänä ja laulajana tunnettu Samuli Edelmann on viettänyt viime päivinä aikaa Norjassa. Edelmann julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvaparin, jonka sijainniksi hän on merkinnyt hieman yli 450 asukkaan pikkukaupungin Yykeänperän.

Yykeänperä sijaitsee Omasvuonon kunnassa, Tromssan läänissä ja aivan Storfjorden-vuonon rannalla. Kuvatekstien perusteella Edelmann oli Norjassa kuvaamassa tulevaa projektia. Samaista projektia on kuvattu myös Kilpisjärvellä.

Eräässä tuoreessa, juurikin Norjassa napatussa Instagram-kuvassaan Edelmann poseeraa yhdessä harvoin julkisuudessa nähdyn Ilmari-poikansa kanssa. Kyseisessä otoksessa Ilmari hymyilee leveästi isänsä rinnalla. Kuvaparin toisessa otoksessa Edelmannin vierellä poseeraa näyttelijä Aake Kalliala.

Edelmannin julkaisema kuva on kerännyt useita tykkäyksiä. Lisäksi otoksen alle on kertynyt lukuisia kommentteja ja sydänhymiöitä. Monet kehuivat kommenteissaan maisemia, toiset sanoivat kuvien puhuvan puolestaan ja kehuivat isän ja pojan välejä ilmeisen lämpimiksi ja läheisiksi.

Kyseessä on sikäli harvinainen julkaisu, sillä isästä ja pojastaei ole totuttu näkemään tuoreita yhteiskuvia julkisuudessa. Aina Ilmarin vilahtaessa isänsä Instagramissa, kiinnittävät kommentoijat huomiota myös kaksikon yhdennäköisyyteen.

Lue lisää: Samuli Edelmann onnittelee poikaansa harvinaisessa yhteiskuvassa – muiskauttaa suukon otsalle

Ilmari on Edelmannin ja hänen entisen puolisonsa toinen yhteinen lapsi. Edelmann erosi puolisostaan Laura Tuomarilasta vuonna 2018. Pari ehti olla naimisissa 19 vuotta ja heillä on Ilmarin lisäksi tytär Venla, 20, joka on ollut veljeään enemmän julkisuudessa.