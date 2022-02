Helmikuinen ilta vuosi sitten mullisti Joel Hokan ja Niko Moilasen elämän totaalisesti – treffipyyntöjä tulvii niin paljon, että ne aiheuttivat erikoisen ongelman

Blind Channelin Joel Hokka ja Niko Moilanen kertovat, miten hurjaa elämä on ollut yhtyeen UMK-voiton jälkeen. Fanit piirittävät heitä taukoamatta, treffipyyntöjä tulvii valtavalla vauhdilla ja unelmat ovat toteutuneet.

Niko Moilanen ja Joel Hokka ovat saavuttaneet viimeisen vuoden aikana lähes kaiken sen, mistä he haaveilivat. Nyt vain taivas on rajana Blind Channelin maailmanvalloitukselle.

Vuosi sitten oululaisen Blind Channelin kuudella jäsenellä oli edessään elämänsä suurin näytön paikka. Yhtye oli nousemassa Uuden musiikin kilpailun lavalle esittämään Dark Side -kappaleensa, jolla oli tarkoitus päästä edustamaan Suomea euroviisuihin. Raivoisa esitys kolahti suomalaisiin ja bändi rynnisti viisuihin ennätyksellisellä äänisaaliilla. UMK-illasta alkoi Joel Hokan, 28, ja Niko Moilasen, 27, elämän oudoin, hulluin ja antoisin vuosi.

Nyt viime helmikuun UMK tuntuu Blind Channelin solistikaksikosta kaukaiselta muistolta ennen menestystä, täyteen buukattua keikkakalenteria ja jättihittejä.

– Tilanne on täysin erilainen kuin vuosi sitten. Melkein kaikki on muuttunut, Niko sanoo IS:lle.

– Tavallaan muistan sen kuin eilisen, mutta jos alan kelaamaan, mitä kaikkea on tapahtunut välissä, tuntuu kuin siitä olisi 40 vuotta aikaa, hän jatkaa.

Blind Channel sijoittui euroviisuissa kuudenneksi eli paremmin kuin yksikään suomalainen vuosikausiin. Dark Sidesta tuli jättihitti kotimaassa ja myös ulkomailla sitä kuunneltiin paljon.

Blind Channel oli luonut valmiiksi tarkan toimintasuunnitelman euroviisujen tuoman huomion varalle ja bändin jäsenet alkoivat toteuttaa sitä määrätietoisesti. Viimeisen vuoden aikana he saavuttivat kaiken sen, mitä olivat suunnitelleet.

– Ensimmäinen iso hitti, Suomen edustaminen euroviisuissa, helvetinmoinen suosio, ihan helvetisti faneja, suurimmat keikat, mitä ikinä olemme soittaneet, Spotify-streamit moninkertaistuivat, todella paljon myytyjä keikkoja ja iso, kansainvälinen levytyssopimus, Joel luettelee.

Raketin lailla nouseva ura on tarkoittanut totaalista myllerrystä yhtyeen jäsenten elämässä. Suurin osa heistä on luopunut päivätöistään ja kaikki paukut on laitettu maailmanvalloitukseen. Töitä on tehty kellon ympäri, usein seitsemänä päivänä viikossa.

– Perustimme bändin, koska emme halunneet työskennellä kasista neljään. Nyt työskentelemme kahdeksasta kahdeksaan ja silloinkin jää vielä hommia tekemättä, Niko sanoo.

– Välillä tuntuu, että on ihan liian kiire kaiken kanssa, mutta sitten sitä katsoo peiliin ja näkee 15-vuotiaan itsensä siellä ja muistaa, että ai niin, tätähän mä halusin. Nyt me teemme tätä kokopäivätyöksi, niin kuin aina toivoimme.

Suosio on tuonut mukanaan valtavan fanilauman. Blind Channel on onnistunut kasamaan ympärilleen erittäin intohimoisen ja suuren ihailijakunnan, joka seuraa sen jäsenten jokaista liikettä herkeämättä.

IS kysyi Instagramissa yhtyeen faneilta kysymyksiä Nikolle ja Joelille. Katso alla olevalta videolta vastaukset.

Välillä fanien intohimoinen idoliensa seuraaminen on muuttunut jopa ahdistavaksi.

– Menestyksen mukana on tullut kaikenmaailman stalkkauskeissejä, mutta yllättävää kyllä, kenelläkään ei ole vielä pää hajonnut, Niko ja Joel toteavat.

Vaikeimpia tilanteita ovat ne, kun fanit ilmestyvät paikkoihin, joissa yhtyeen jäsenet haluaisivat säilyttää yksityisyytensä. Kaupungilla kävellessään heitä saatetaan seurata, eikä ostosreissuista tule mitään, kun joka nurkan takana on lauma teinityttöjä pyytämässä yhteiskuvia.

– Aika hurjia juttuja on välillä sattunut, Niko myöntää.

Fanit ovat Nikolle ja Joelille äärimmäisen tärkeitä, mutta joskus vastaan tulee myös ahdistavia tilanteita.

Pelottavia tilanteita on sattunut muun muassa bändin treenikämpällä, jonka luokse fanit usein kerääntyvät.

– Osa faneista on tullut sisälle ja jopa vessoihin saakka. Olet mennyt käymään kusella ja yhtäkkiä vessasta on kurkannut joku fani. Siinä on tullut sellainen fiilis, että nyt mennään vähän liian pitkälle, Joel kertoo.

– Treeniksellämme kulkee putkia pitkin kaikki äänet niin, että kun yritämme tehdä uutta musaa tai kuunnella levyämme, kuulevat fanit sen ja pahimmassa tapauksessa se nauhoitetaan puhelimella. Kaikki spoilaantuu ja se vie meiltä mahdollisuuden tehdä töitä. Se on ollut vaikeaa, Niko jatkaa.

Joskus Joelia on myös seurattu kotiin saakka. Silloin hänen on tehnyt mieli sanoa, että nyt riittää.

– Siinä tulee sellainen olo, että jaiks, sun ei ehkä kannattaisi tehdä noin. Tekisi mieli sanoa, että voitko jättää mut rauhaan, hän kertoo.

Myös bändin jäsenten läheiset ovat saaneet osansa julkisuudesta, vaikkeivät olisi halunneet. Heille lähetetään viestejä somessa ja myös heitä saatetaan fanittaa.

– Teini-ikäiselle pikkusiskolleni laittoi joku mun ikäinen viestin, että voitaisko olla kavereita tai perheeltä kysyttiin, että voisiko lähettää vauvakuvia. Onneksi ohjeistimme hyvissä ajoin lähipiirimme, että älkää vastatko tällaisiin viesteihin, Niko kertoo.

Hurjista tilanteista huolimatta fanit ovat Blind Chanellille äärimmäisen tärkeitä. Bändin jäsenet korostavat, että suurin osa fanien kohtaamisista on todella mukavia ja kaikki menee hyvin.

– Emme halua, että tämä kuulostaa siltä, että valitamme tästä, koska tätä me olemme halunneet ja fanit ovat ne, joka mahdollistaa tämän.

Blind Channel voitti UMK:n viime vuonna. Bändiin kuuluvat Niko Moilasen ja Joel Hokan lisäksi Olli Matela (vas.), Aleksi Kaunisvesi (toinen vas.), Joonas Porkko (toinen oik.) ja Tommi Lalli (oik.)

Kuuluisuus on vaikuttanut myös Nikon ja Joelin yksityiselämään. Niko seurustelee onnellisesti, mutta Joelin mukaan hänen ”elämäntilanteensa ei ole yhtä vakaa”. Molemmille laulajille tulvii somessa treffipyyntöjä ja rakkaudentunnustuksia, ja seuraa riittäisi enemmän kuin tarpeeksi.

– Treffipyyntöjä tulee yllättävän paljon, vaikka on parisuhteessa. Tuntuu, että se ei hidasta ihmisiä juurikaan. Viesteissä on aika suoria ehdotuksia ja myös sellaista aika epätoivoistakin kommentteja, että rakastan sua, Niko kertoo.

– Täytyisi olla tyhmä, jos ei tajuaisi, että seuraa löytyisi aina kun sitä haluaisi. Psykiatrini sanoi, että olen alkanut erakoitumaan yksityiselämässäni ja se ei ole välttämättä kovin hyvä juttu, mutta osittain pakkokin tässä tilanteessa, Joel jatkaa.

Joelin mukaan hän ei ole koskaan ymmärtänyt romanttista rakkautta aivan samalla tavalla kuin muut. Hänelle on myös tullut vastareaktio siitä, että naisia löytyisi vaikka jokaiselle sormelle.

– Viimeisen vuoden aikana en ole enää luottanut ihmisiin, enkä voi tietää, mitkä heidän intressinsä ovat. Jos käyt jonkun kanssa treffeillä, saat lukea kohta kaiken Jodelista.

– Kun yhtäkkiä edessäsi on aivan vitusti tarjontaa, tulee karkkikauppaefekti eli tulee ähky. Olen huomannut, että jotta pystyn tekemään tätä bändiä näin kovalla draivilla, on pakko keskittyä itseensä, hän kertoo.

Sekä Nikon että Joelin jokaisesta lauseesta kaikuu se, että Blind Channel on heille kaikki kaikessa. Bändin menestys laitetaan kaiken muun edelle, sillä haaveet kansainvälisestä urasta ovat kyteneet pinnan alla jo yhdeksän vuoden ajan. Edes elämän rakkaus ei tule unelman tielle.

– Meillä on niin kova intohimo tähän bändiin, että jos olisi sellainen kumppani, joka hidastaisi tätä hommaa, tippuisi se hyvin nopeasti pois, Niko sanoo.

– Olen Nikosta huomannut, että hänellä on onneksi sellainen mimmi, joka ymmärtää, mikä tämä meidän meininki on ja että se on meille todella tärkeää, Joel jatkaa.

– Tämä bändi on meidän pisin parisuhde, Niko kiteyttää nauraen.

Blind Channelilla on edessä kiireinen kevät, kesä ja syksy. Bändi kiertää kuusi kuukautta Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Suomessa.

Lauantaina Blind Channel palaa sinne, mistä sen suursuosio alkoi. Bändi nousee UMK-lavalle esittämään ensimmäistä kertaa uuden Bad Idea -kappaleensa. Sen jälkeen on vuorossa suuren haaveen toteuttaminen, kun yhtye lähtee ensimmäiselle Amerikan-kiertueelleen.

– Vähän kuumottaa, mitä siinä käy, kun lähdemme kolmeksi kuukaudeksi Suomen ulkopuolelle raivaushommiin vetämään keikkoja. Kun siellä palmut heiluvat ja Sunset Strip siintää edessä, niin kyllä siellä varmasti tulee bailattua, Joel pohtii nauraen.

Nikon mukaan kiertueelle on kaksi eri skenaariota. Joko kaikki menee, kuten bändi on yhdessä suunnitellut tai sitten homma lähtee lapasesta heti alussa.

– Suunniteltu on se, että jätämme alkoholin pois raiderista, paitsi jos seuraava päivä on yksi harvoista vapaapäivistä, meillä on lenkkitossut ja vitamiineja mukana, juomme vettä, olemme valmiina keikkoihin ja vedämme kaiken tosi ammattimaisesti.

– Sitten meillä on se, miten kaikki tulee oikeasti menemään: pääsemme Amerikkaan ja olemme niin vi*** innoissamme, että vedämme muutaman ekan päivän sisällä ihan hirveät kännit. Koska vedämme vähän liian kovan humalan, on kaikilla seuraavana päivänä niin hirveä olo, että palaamme siihen, miten olimme suunnitelleet kaiken, Niko selittää.

Bändi kiertää Amerikkaa bussilla puolentoista kuukauden ajan. Keikkoja on lähes joka päivä ja heti perään he aloittavat mittavan Euroopan-kiertueen. Sen jälkeen on edessä Suomen suurimmat festarit.

– Laskin, että siinä tulee yli 30 000 kilometriä ja keikkoja on yli 60. Se on aika hc-setti, Joel myöntää.

– Kuvittelen, että soitan keikkadösässä akustisella kitaralla Bon Jovin Wanted Dead or Alivea ja vedän bisseä, mutta todellisuus on ihan toista. Käyt suihkussa ja vessassa jossain huoltoasemilla ja syöt corn dogeja.

Blind Channel tiedostaa olevansa vielä pieni tekijä Amerikassa, mutta toivoo lyövänsä läpi myös siellä jonain päivänä. Bändi haaveilee suomalaisen rockin ”uudesta tulemisesta” ja toivoo voivansa raivata tietä muille artisteille.

– Toivottavasti tulee paljon muitakin bändejä, jotka lähtevät kansainvälisille markkinoille ja saisimme aikaan sellaisen ison Suomi-rintaman, kuten Him, The Rasmus ja Nightwish saivat aikanaan.

Blind Channelin Bad Idea -kappale kuunneltavissa Spotifyssa.