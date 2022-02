Vain harva tiesi mistä on kyse, ennen kuin Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel ottivat avioliittonsa tilan puheeksi. Nyt siitä kuhisee koko maailma.

20 vuoden mittainen parisuhde on hieno suoritus kelle tahansa. Se on itse asiassa niin upea saavutus, että suhteen päättyessä pariskunnan sietäisi taputtaa toisiaan selkään.

Mutta kun on kyse kuninkaallisista, kelpo suoritus harvoin riittää. Kuninkaallisen rakkauden odotetaan olevan ikuista.

Ruotsin kruununprinsessa Victoria, 44, on ollut puolisonsa prinssi Danielin, 48, kanssa jo kahden vuosikymmenen ajan. Seurustelun alkamisen tarkkaa aikaa ei tiedetä, mutta uutisia prinsessan uudesta poikaystävä alkoi tihkua vuonna 2002. Samana kesänä nuori pari ikuistettiin ensimmäiseen yhteiseen pusukuvaansa.

Ihmiset alkoivat kuumeisesti odottaa kuninkaallisia häitä, mutta vuodet vierivät, eikä kihloja kuulunut. Moni mietti, missä mättää. Joidenkin tietojen mukaan kruununprinsessa odotti suhteelle vanhempiensa hyväksyntää, koska sulho ei ollut aatelinen. Toiset väittivät, että häitä jouduttiin lykkäämään kuninkaan 60-vuotisjuhlan vuoksi.

Lue lisää: Prinsessa Victorialla oli myrskyisä ensirakkaus ennen Danielin kanssa löytynyttä onnea – väitetty poikaystävä kommentoi vuosia myöhemmin hurjia raskaushuhuja

Kruununprinsessa Victorian ja kuntosaliyrittäjä Daniel Westlingin seurustelun alkuvuodet eivät olleet helppoja. Victorian vanhemmat karsastivat hieman sitä, ettei tytär löytänyt rinnalleen aatelista.

Kehonkielenasiantuntijat näkivät kuitenkin kilometrien päähän, että Victoria ja Daniel olivat aidosti rakastuneita.

Kansalaisten odotus palkittiin vuonna 2010, kun Victoria ja Daniel saivat toisensa tilaisuudessa, joka painui maan historiaan aikansa romanttisimpana. He astelivat alttarille samassa paikassa ja samana päivänä kuin Victorian vanhemmat Kaarle Kustaa ja Silvia 34 vuotta aiemmin.

Aiemmin vetäytyväisenä pidetty Daniel lausui alttarilla sellaisia sanoja, että herkistyi itsekin kyyneliin. Ja niin herkistyi myös prinsessa ja puoli valtakuntaa. Vuosisadan rakkaustarina oli alkanut.

Niiden, jotka seurasivat tuota kesäkuista hääpäivää likeltä, voi olla vaikea ymmärtää, miten yksi Euroopan suosituimmista kuninkaallisista pareista voi olla erohuhujen keskellä.

Kauan odotetussa rakkauden juhlassa Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja Daniel Westling solmivat avioliittonsa samana kesäkuun päivänä kuin Ruotsin kuningaspari 34 vuotta aiemmin.

Huhut prinsessa Victorian ja prinssi Danielin aviokriisistä alkoivat levitä Ruotsissa reilu kuukausi sitten. Toimittajien keskuudessa kiiri tieto siitä, että kruununprinsessapari aikoi jättää erohakemuksen Solnan käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden puhelinvaihde alkoi piristä hullun lailla, mutta sieltä ei herunut sitkeille huhuille vahvistusta.

Samaan aikaan myös hovin tiedotusosaston puhelinlangat kävivät kuumina. Ruotsin suuret tiedotusvälineet halusivat tulenpalavasti tietää, oliko huhuissa perää.

Hovin tiedottaja Margareta Thorgren yritti torjua yhden väittämän kerrallaan, mutta laukauksia tuli liikaa. Oli tehtävä vastahyökkäys. Pysäyttääkseen huhumyllyn hovi päätti lähteä täysin poikkeukselliselle linjalle ja julkaisi tiedotteen, jossa prinsessapari itse kielsi jylläävät erohuhut.

Hovi vetosi päätöksessään kruununprinsessan perheeseen ja lapsiin, joita huhupuheet pahimmillaan saattoivat satuttaa.

– Normaalisti emme kommentoi huhuja ja spekulaatioita, mutta perheemme suojelemiseksi haluamme tehdä kerrasta selväksi, että julkisuudessa leviävät huhut ovat täysin perusteettomia, lyhyessä tiedotteessa todettiin.

Lue lisää: Ruotsin hovilta harvinainen ulostulo: Victoria ja Daniel kommentoivat heitä koskevia erohuhuja

Danielilla ja Victorialla on kaksi lasta; jonakin päivänä äidiltään kruunun perivä 10-vuotias prinsessa Estelle sekä pikkuprinssi Oscar, 5.

Hovin odottamaton peliliike ihmetytti ihmisiä niin paljon, että siitä uutisoitiin ympäri maailmaa. Alun perin prinsessaparin erohuhuista tiesivät vain harvat, nyt koko maailma.

– Hovi joutui hankalaan tilanteeseen, kun niin moni yritti kaivella asiaa. Vakiintuneet tiedotusvälineet eivät kuitenkaan saaneet mitään selville, ja koska ne eivät kirjoittaneet mitään, hovilla ei olisi ollut mitään kiistettävää, tiivistää ruotsalainen toimittaja ja kuninkaallisasiantuntija Rolf van den Brink Expressenissä.

Huhujen kommentoiminen oli erikoista siinäkin mielessä, että Euroopan kuningashuoneet ovat kautta aikain noudattaneet tiukkaa tiedotuslinjaa, jonka mukaan kuulopuheille ei koskaan anneta valtaa.

Esimerkiksi brittihovin muistetaan ottaneen huhupuheisiin kantaa vain kerran. Vuonna 1957 kuningatar Elisabet antoi tiedotuspäällikölleen luvan kieltää ilmassa liikkuvat tarinat hallitsijaparin välisistä erimielisyyksistä. Vaikka sitä ei tiedotteessa suoraan sanottu, lausunto liittyi prinssi Philipiä koskeneisiin pettämishuhuihin.

– Julkinen kieltäminen on sama kuin asian hyväksyminen. Tietenkin se vain ruokki spekulaatiota, toteaa historioitsija Piers Brendon brittihallitsijan poikkeuksellisesta toiminnasta Expressissä.

Samaa sanoo Aftonbladetin hoviasiantuntija Jenny Alexandersson kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin tapauksesta.

– Tämänkaltainen kommentti saattaa vain antaa lisää painoarvoa juoruille, Alexandersson kommentoi pian hovin ulostulon jälkeen.

Asiantuntijoiden mielestä on täysin poikkeuksellista, että kruununprinsessapari päätti käyttää sosiaalista mediaa tiedottamisen alustana.

Ruotsin hovin tiedotuspäällikkö Margareta Thorgrenin mukaan koko rumba sai alkunsa Stoppa Pressarna -nimisen juorulehden kirjoitteluista. Heppoisin perustein tehdyt kirjoittelut eivät yksin saaneet hovia reagoimaan, mutta kun maan suuret tiedotusvälineet alkoivat lähestyä palatsia kaikki samalla kysymyksellä, tiedotusosaston oli arvioitava tilanne uudelleen, Thorgren kertoo Expressenille.

– Se oli epätavallista, sillä kyseessä ei ollut vain yksittäinen toimitus, vaan monet lehdet lähestyivät meitä samalla kysymyksellä.

Lue lisää: Ruotsin hovin tuntija pohdiskelee IS:lle syitä Victorian ja Danielin poikkeuksellisen tiedotteen takana: ”Tällaista ei tapahdu oikeastaan koskaan”

Yksi niistä, jotka uskoivat ainakin hetkellisesti kruununprinsessaparin välirikkoon, oli ruotsalainen poliitikko Isak Skogstad, joka tviittasi kuninkaallisesta avioerosta totuutena. Skogstad kertoi kuulleensa asiasta luotettavalta lähteeltä suoraan oikeuslaitokselta.

Poliitikon lähde söi nopeasti omat sanansa ja Skogstad poisti lopulta tviittinsä. Hän sanoi myöhemmin haastattelussa katuvansa väitteen julkaisemista.

– Minun ei olisi koskaan pitänyt julkaista sitä. Pidin asiaa silloin mielenkiintoisena totuutena. Toimin väärin, Skogstad on sittemmin kommentoinut.

Skogstad ei ole yksin syypää erohuhujen leviämiseen, mutta hän on hyvä esimerkki siitä, kuinka todenperäisenä kyseistä juorua hetken aikaa pidettiin. Ei siis ihme, että kruununprinsessapari halusi oikaista asian. Expressenin hoviasiantuntija Karin Lennmor on nimittäin sitä mieltä, että päätös poikkeuksellisen lausunnon antamisesta tuli lopulta Victorialta ja Danielilta itseltään – tiedottaja Thorgren ainoastaan auttoi muotoilemaan sen.

Lausunto julkaistiin hovin virallisilla sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Instagramissa.

Victoriaa ja Danielia lukuun ottamatta Ruotsin kuningashuone on välttynyt vakavilta huhumyllyiltä suhteellisen hyvin. Muutama poikkeus Skandinavian mallioppilaana pidettyyn kuningashuoneeseen kuitenkin mahtuu.

2010 oli Ruotsin hoville sysimusta skandaalien vuosi. Huhtikuussa ruotsalaislehdet tulvivat juttuja Victorian pikkusiskon prinsessa Madeleinen parisuhdekriisistä. Artikkelien mukaan prinsessa ei enää yöpynyt kihlattunsa Jonas Bergströmin kotona, vaan pakoili puolisoaan Drottningholmin linnassa.

Kihlaparin kriisistä uutisoitiin jo edeltävänä talvena, mutta keväällä tilanne eskaloitui. Huhtikuun loppupuolella norjalainen Se og Hør -lehti julkaisi kohuartikkelin, jossa Tora-niminen nainen kertoi viettäneensä yön Jonaksen kanssa.

Neljä päivää myöhemmin prinsessa Madeleinen kihlaus oli ohi – alle vuosi sen alkamisesta.

Lue lisää: Prinsessa Madeleine sai 10 vuotta sitten järkyttävän tiedon kihlattunsa kaksoiselämästä – pettämiskohu ja yllätysero vavisuttivat koko Ruotsin hovia

Koskaan ei Ruotsin monarkia ole ollut yhtä vaakalaudalla, kuin kuningas Kaarle Kustaasta tehdyn paljastuskirjan julkaisemisen jälkeen.

Todellinen myrsky oli kuitenkin vasta nousemassa. Saman vuoden marraskuussa kuningas Kaarle Kustaasta julkaistiin kiistelty elämäkerta, jonka aiheuttama pöly ei ole vieläkään kokonaan laskeutunut.

Paljastuskirja maalasi kuninkaan kosteissa juhlissa nuorten naisten kanssa hilluvaksi pettäjäksi. Myös kuningatar Silvian kerrottiin olevan tietoinen hallitsijan avioliiton ulkopuolisista suhteista. Kirjassa esitettyjen väitteiden todenmukaisuudesta ei kuitenkaan ole tietoa.

Lue lisää: Kaarle Kustaa 75 vuotta! Kohu salaisesta rakastajattaresta vei kuninkaan puhtoisen imagon

Prinsessa Victorian aviokriisistä kertova huhu on liikkunut viimeisen kuukauden ajan lähes yhtä villisti kuin hänen isänsä pettämiskohu aikoinaan. Netin lisäksi puheet vaikuttavat kulkeneen myös vanhaan tapaan suusta suuhun. Kysymys on kuitenkin siitä, mistä huhu on peräisin.

– Voi olla, että joku on levittänyt tällaista huhua tarkoituksella, arvioi toimittaja Rolf van den Brink Expressenissä.

– Se saattaa olla joku, jolla on agenda, hän jatkaa.

Hovi on asiantuntijan kanssa samoilla linjoilla. Asian todentaminen on vaikeaa siksi, että lehdet ovat lähteistään yhtä vaitonaisia kuin kuninkaalliset yksityiselämästään.

– On sanomattakin selvää, että olemme pohtineet samaa. Mutta me emme voi tietää toimittajien lähteitä, tiedottaja Margareta Thorgren kommentoi.