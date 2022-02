Magic Miken rooliin vaadittava kunto veti Channing Tatumin vakavaksi: "Se ei ole terveellistä"

Channing Tatum ei pidä Magic Miken vartaloihanteesta.

Strippari-elokuvasta Magic Mike on tulossa kolmas osa Magic Mike 3: Magic Mike's Last Dance. Treenattuja mieskroppia vilisevässä elokuvassa pääosaa esittää jälleen näyttelijä ja itsekin entinen strippari Channing Tatum, jolla on kuitenkin CNN Entertainmentin mukaan sanansa sanottavana Magic Miken vartaloihanteesta.

– Ehkä sen takia en olisi edes halunnut tehdä kolmatta Magic Mike -elokuvaa, koska joudun näyttämään tuolta, Tatum täräytti Kelly Clarkson Showssa, kun hänelle näytettiin hänen omaa kuvaansa aiemmasta Magic Mike -elokuvasta.

Hän jatkoi, että vaikka treenaisi säännöllisesti, Magic Mike -vartalo on luonnoton eikä lähelläkään terveellistä. Kelly Clarkson kysyi häneltä, syökö hän elokuvaa varten terveellisesti, johon Tatum vastasi sanan ”terveellinen” kohdalla nostamalla sormensa lainausmerkkiasentoon.

Channing Tatum oli oikeastikin strippari ennen kuin löi läpi Hollywoodissa.

– Se ei ole terveellistä, ja sitä varten täytyy nääntyä. En usko, että noin laihana se olisi terveellistä, Tatum totesi.

Tatum myös vitsaili, miten kukaan, joka käy arkisin töissä, voisi pysyä hyvässä kunnossa.

– Se on minun päivätyöni ja silti kamppailen sen kanssa, Tatum naurahti.

Channing Tatum ja Jessie J seurustelivat Tatumin avioeron jälkeen.

Channing Tatumin naisseikkailuista on kerrottu paljon julkisuudessa. Tatum erosi vuonna 2018 pitkäaikaisesta ex-vaimostaan Jenna Dewanista. Eron jälkeen Tatum löysi nopeasti uuden rakkaan, laulaja Jessie J:n, eli Jessica Cornishin, mutta suhde kariutui.

Vuonna 2021 Tatum bongattiin useasti Zoë Kravitzin kanssa.

Viime vuonna Tatum bongattiin useasti malli ja näyttelijä Zoë Kravitzin kanssa ja vuoden 2021 Met-gaalassa seurattiinkin paria tarkasti. Gaalan jatkoilta tihkui tietoa Tatumin ja Kravitzin lämpimistä väleistä.

Lähipiiristä kerrottiin People-lehdelle jo alkusyksystä 2021, että kaksikko viihtyi toistensa kanssa New Yorkissa ja olivat ”täysin erottamattomia”. Heidät bongattiin muun muassa yhteisillä lounashetkillä ja pyörälenkeillä.

Channing Tatum tuli tunnetuksi Step Up -tanssielokuvista, joiden kuvauksissa hän tapasi myös ex-vaimonsa. Hänet on nähty myös elokuvissa Haikein terveisin (2010) ja 21 Jump Street (2012).

Ensimmäinen Magic Mike -elokuva julkaistiin vuonna 2012 ja sen kakkososa vuonna 2015. Kolmannen elokuvan julkaisupäivää ei ole vielä kerrottu. Channing Tatum oli oikeastikin strippari ennen kuin löi läpi Hollywoodissa.

Tatumin tuorein elokuva on juuri julkaistu Dog (2022).