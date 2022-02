Aira Samulinin elämä sai traagisen käänteen jo varhain – yhdestä saavutuksesta 95 vuotta täyttävä legenda on erityisen ylpeä

95 vuotta täyttävä Aira Samulin on kokenut paljon ja uskoo selvinneensä, koska on halunnut selviytyä. – Onko viisas vai katkera, pahansuopa ja kostonhaluinen. Siitä voi valita jokainen. Oikealla valinnalla saa parhaat yöunet.

– Minulla on ollut jo kolmet syntymäpäivän etkot ja tänään on etkojen jatkot, Aira Samulin kertoo olohuoneessaan Helsingin Bulevardilla.

On juhlan aika. Aira Samulin täyttää 95 vuotta sunnuntaina 27. helmikuuta.

Varaslähtöjen syy on ollut, että hän haluaa juhlia syntymäpäiväänsä pidemmän ajan. Ystäviä on paljon, ja on mukavaa, että jokaisen kanssa pystyy viettämään kunnolla aikaa.

– Sain Jormalta (Uotinen) nuo punaiset iloiset ruusut, Aira Samulin osoittaa suurta ruusukimppua.

– Jorma oli etkoissa seremoniamestari.

Samulin uskoo, että hänen omistamansa Hyrsylän mutka kyllä pelastuu. 40 vuotta sitten valmistunut valtava karjalaistalo Lohjalla oli suosittu matkailukohde, kunnes pandemia vei vierailijat ja pääsylipputulot. Ison talon ylläpito nielee kuitenkin koko ajan rahaa.

– Jouduin myymään kaiken, mitä olen vanhuuden turvaksi säästänyt: tontin Saimaalta, taidetta ja vintage-vaatteeni.

Nyt Hyrsylän mutkaan on tullut taas varauksia ja uusia tilaisuuksia on kalenterissa. Aira Samulin kertoo katsovansa tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

– Laitoin tänään tämän kukkapannan päähän. Ajattelen, että tulee kesä ja kukkia.

Aira Samulinin koti on täynnä taidetta. Osan hän joutui myymään pelastaakseen Hyrsylän mutkan. Taustalla Miina Äkkijyrkän lehmätaulu.

” Pysähtyminen on erittäin hyvä ja on tärkeää, ettei aina ole vauhdissa.

Lapsena Aira Suvion lempinimi oli Mökö. Se tarkoitti, että hän ajattelee itsekseen.

Mietiskelijä hän kertoo olevansa edelleen.

Pandemia on ollut hyvää itsetutkiskelun aikaa. Nyt on ehtinyt syventyä ajattelemaan, mitä kaikkea omassa elämässä on tapahtunut lähes sadan vuoden aikana.

– Pysähtyminen on erittäin hyvä ja on tärkeää, ettei aina ole vauhdissa.

– Kyllä on pitänyt kiirettä. Olen ollut evakko, yksityisyrittäjä ja yksinhuoltaja. Tie ei ole ollut auki itsestään.

Pakollisen pysähdyksen aikana on ehtinyt myös miettiä, mitä hän on saanut elämässä aikaan.

Aira Samulin vuonna 1978.

1974 Aira Samulin hyppii kengurupallolla.

Uusi muotitanssi fruugi tuli Suomeen vuonna 1965.

” Kyllä minä jonkinlaisen pronssimitalin voisin itselleni antaa asioissa, joista olen tyytyväinen.

Suuri yleisö tuntee Aira Samulinin showtanssin opettajana, tanssikoulun omistajana ja tanssivan mannekiiniryhmän Rytmikkäiden perustajana.

Aira-äiti keksi aloittaa Rytmikkäät vuonna 1964 kannustaakseen skitsofreniaan sairastunutta tytärtään Pirjoa tanssimaan. Tanssimisen lisäksi ryhmäläiset esittelivät muotivaatteita. Pirjo oli mallina.

Tanssiuransa ohella Aira Samulin on omistautunut mielenterveys- ja vanhustyöhön sekä ollut mukana politiikassa.

Itse hän arvostaa saavutuksistaan ehkä eniten mielenterveystyötään. Aira Samulinille on myönnetty Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyspalkinto.

– Voisin antaa itselleni pronssimitalin nuorisotyöstä mielenterveystyössä, hän sanoo.

Aira Samulin tyttärensä Pirjon kanssa 60-luvulla.

1987 Aira Samulin Hyrsylän mutkassa.

Kotona Espoon Haukilahdessa oman pojan Jari Samulinin ja hänen lastensa kanssa vuonna 1979.

” Voi luoja, surua on ollut. On tullut asioita, joille ei voi mitään.

Surua on ollut elämässä paljon, oman lapsen menettäminen niistä päällimmäisenä. Pirjo Samulin kuoli 71-vuotiaana syksyllä 2018.

– Voi luoja, surua on ollut. On tullut asioita, joille ei voi mitään. Esimerkiksi koko sota-ajan myllerrys. Isäni kaatui sodassa. Selviytymiseen on mennyt hirveän pitkät ajat.

– Koko elämä meni murusiksi. Oli pulaa ruoasta, ei ollut kenkiä ja tulevaisuus oli epävarmaa.

Näin syntymäpäivän kynnyksellä ystävä neuvoi laittamaan ylös joka vuosikymmeneltä kolme tärkeää tapahtumaa.

– Aloitin 40-luvulta, mutta niitä elämää mullistavia asioita tuli niin paljon jo 40-luvulta, että siihen se kirjaaminen pysähtyi.

Nykyisin Aira Samulin lienee Suomen tunnetuin elossa oleva Karjalan evakko. Hän on kotoisin Suojärven läheltä niin kutsutusta Hyrsylän mutkasta, jonka mukaan hän on nimennyt karjalaistalonsakin Lohjalla.

– Ehkä voisin antaa yhden pronssimitalin vanhemmilleni siitä, miten he ovat kasvattaneet minut tulevaa elämää varten.

Kotitalo Hautavaaran kylässä Karjalassa 1935.

Aira Samulin otti evakkomatkalle mukaan ryijyn vuonna 1939. Ryijy on Hyrsylän mutkan seinällä.

” Vanhempani ovat antaneet sellaisen kotikasvatuksen ja elämänasenteen, jolla olen selvinnyt aika mahdottomista asioista elämässä.

Aira Suvio syntyi Viktor ja Anna-Liisa Suvion kolmantena lapsena. Hänen isänsä työskenteli rajavartioasemalla vartiopäällikkönä Hautavaaran kylässä nyt jo menetetyssä Karjalassa vuosina 1935-1937.

– Isä voiteli aina sukseni hiihtokilpailuihin. Vaikka hän ei sanonut, hän ajatteli, että Airasta tulee hyvä kilpaurheilija.

Äiti oli puolestaan käytännön asioissa monipuolisesti lahjakas, Aira Samulin kuvailee.

– Vanhempani ovat antaneet sellaisen kotikasvatuksen ja elämänasenteen, jolla olen selvinnyt aika mahdottomista asioista elämässä.

– Olen osannut suhtautua maltillisesti kuhunkin olosuhteeseen selviytyäkseni niistä.

Lapsuudenkodistaan hän sai perinnöksi terveet elämäntavat ja suvaitsevaisen elämänasenteen.

– Siitä on jäänyt, että vältän käskemistä ja kieltämistä ja rajoittamista. Annan niiden asemasta vaihtoehdot.

Nuori Aira.

1984 Aira Samulinin nimi oli kaikkien huulilla. Showtanssi oli suosittua.

” Jos minulta kysytään, kuka on idolini, sanon Jukka Jalonen.

95 vuoden iässä kaikki oman aikakauden ihmiset ovat jo haudassa, Aira Samulin miettii. Tähän asti hän on ajatellut, että kaikki omat idolit ovat jo kuolleet.

Jääkiekon olympiakullan jälkeen uusi idoli löytyi.

– Jos minulta kysytään, kuka on idolini, sanon Jukka Jalonen. Olen valmentanut suuren määrän tanssijoita ja tanssittanut tuhansia ihmisiä Olympiastadionilla.

– Koko Jalosen olemuksessa, siinä miten hän seisoo ja on, näen jotain hyvin tuttua, mitä olen tehnyt nuorten kanssa. Nuorille tuli silloinkin tunne, että kyllä me osataan.

Tanssiessa Aira Samulinin slogan on: Jokainen ihminen on yksin tanssiessaan kaunis, eikä voi koskaan tanssia väärin.

– Annan itselleni oikein hyvän pronssimerkin siitä, millaiset massat olen innostanut tanssimaan. Olen saanut myöskin varusmiehet tanssimaan.

– Tanssi on ilmaisuna vanhempi kuin puhe. On sama, mitä ihminen sanoo, tanssi kertoo enemmän kuin puhe. Se on kehon ilmaisu. Ihminen voi sanoa, mutta kehonkieli kertoo jotakin muuta.

Hyrsylän mutkassa 2018.

Hyrsylän mutkassa on mittava Mikki Hiiri kokoelma.

Tähtihetkiään 95 vuotta täyttävä syntymäpäiväsankari ei suostu nimeämään.

– No, hetket ovat hetkiä, hän sanoo.

– Kyllä minulla on isommat paketit.

Lasten, lastenlasten ja lastenlastenlasten syntymät ovat toki itsestäänselviä tähtihetkiä jokaiselle.

Perheyrityksessä ovat olleet mukana kaikki vuorollaan, ensin ensimmäinen aviomies Helge Samulin ja myöhemmin toinen aviomies, nykyinen ex-mies Ekku Peltomäki. Airan siskoa ja lapsenlapsia Kiti Samulinia, Suvi Samulinia ja Niko Samulinia unohtamatta.

– Se on toiminut aina hyvin. Minä tunnen heidät, ja olen osannut toimia heidän kanssaan.

Pojaltaan Jari Samulinilta Aira on oppinut olla-verbin tärkeyden.

– On tärkeää, miten olen missäkin tilanteessa. Sitä en halua sen tarkemmin selittää. Ihminen voi tehdä hyvää aina.

1978 John Travoltan tanssiliikkeet tulivat Suomeenkin.

Pariisissa.

1980.

Pitkän iän salaisuus on ollut hyvä mieli. Mieli pitää terveenä. Elämässä on paljon iloa ja huumoria.

Katkeruus ei ole tuttu tunne.

– En ole viitsinyt ruveta. On hyvä valita sellaisia asioita, jotka ovat viisaita ja hyviä. Aivot ovat rajoittuneet, ei sinne mahdu kaiken maailman sotkut.

– Onko viisas vai katkera ja pahansuopa ja kostonhaluinen. Siitä voi valita jokainen. Oikealla valinnalla saa parhaat yöunet. Levollisista yöunista koituu voimaa.

Aira Samulin uskoo selvinneensä, koska hän on halunnut selviytyä. Taistelemalla selviää. Jokaisella on omat taistelunsa.

– Usein ihmiset ajattelevat, että miksi juuri minulle on käynyt näin huonosti.

– Mitä kauemmin elää, sitä enemmän on elämänkokemusta. Jos ihminen on hyvä ja viisas, hyvyys ja viisaus vain lisääntyy. On iso lahja myös, jos ymmärtää toista ihmistä.

Ekku Pletomäen ja Aira Samulinin häät.

Lastenlasten kanssa vuonna 1984.

Aira Samulin on kotona asumisen puolestapuhuja. Nyt hän on järjestänyt niin, että voi asua kotona niin kauan kuin mahdollista.

– Täällä kotona on turvallisuusteknologiaa. Pojantyttäreni Kiti näkee laitteestaan, että en ole enää sängyssä tai kuinka monta kertaa yössä nousen. On turvallinen tunne myös omaisilla, että siellä se mummeli on.

Pitkän elämänsä aikana Aira Samulin on nähnyt maailman muuttuvan. Lapsuuden kotikylässä Hyrsylän mutkassa oli vain kolme puhelinta: Rajavartiostossa, koululla ja Suvion perheessä isän työn takia.

– Isoäitini oli Viipurin rautatieaseman puhelinkeskuksen hoitaja. Siellä yhdistettiin varmaan kaikki Viipurin puhelut.

Viipurin menetys on ollut kaikkein suurin menetys.

– Kun Viipuri menetettiin ja suku muutti Helsinkiin, ajattelin, että Helsinki on minun Viipurini. Jopa asuntoni paikan olen valinnut, koska Bulevardi kuulostaa niin Viipurilta.

– Menneisyyden varjoihin kuuluvat Viipuri ja Hyrsylän mutka. Niitä elän varmaan edelleen. Siitä tulee hyvä mieli.

1983.

1998.

Airan mieleen on jäänyt erityisesti se, kun perhe lähti Suojärveltä evakkoon talvisodan jo alettua 1939. Aira oli silloin vasta 12-vuotias, mutta äidin siisteysoppien mukaisesti hän kääntyi vielä viimeiseksi pyyhkimään tuvan lattian luudalla – että olisi sitten mukavampi tulla takaisin kotiin, kun on puhdasta.

Siihen Suomeen he eivät enää palanneet.

– Pääsimme viime tingassa pakoon, kun rintamamies ajoi hevosella ohitse ja kauhistui, että onko siellä vielä siviilejä. Hän tuli sanomaan, että pitää lähteä heti. Äidillä oli kahden kuukauden ikäinen vauva.

Vaikka Hyrsylän mutka jäi sinne puolelle, Lohjalla sijaitseva Hyrsylän mutka ei häviä. Aira Samulin katsoo valoisasti kesään.

– Haluan tavata kaikki suomalaiset. Siellä Hyrsylän mutkassa minä odotan. On ollut ikävä ihmisiä.

Suuri kerrostalokoti Helsingin Bulevardilla kertoo elämästä, joka ei ole jäänyt elämättä. Täällä on taidetta, vanhoja kauniita nukkeja ja astioita, kammella käyvä posetiivi – ja paljon muistoja.

Helsingin kodissa on iso nallekokoelma, samoin Hyrsylän mutkassa.

2014 Aira Samulin muutti Bulevardille.

Seiniä koristavat keskuudestamme poistuneiden perheenjäsenten kehystetyt valokuvat.

Talon emäntä Aira esittelee kuvista menneitä sukupolvia ja kaataa samalla lisää kahvia ruusukuppeihin. Korkeakorkoisista mokkasaappaista kuuluu naisellinen kopina.

– Tässä on mummoni Ida, joka kuoli talvisodan aikana. Otti koville, kun viisi poikaa joutui rintamalle. Hän ei tiennyt, että yksi pojista kaatuu ja yksi haavoittuu ja kolme pysyy ehjinä.

– Hänellä oli viisauksia, joita olen noudattanut. Hän sanoi, että asettuu aina miniän puolelle, kyllä omat pojat antavat anteeksi. Tätä minäkin olen noudattanut.

Muistoja on paljon. Airalle tulee mieleen Hilma-tädin sanat. ”Pitää ojentaa jalkoja vain niin pitkälle kuin peitettä piisaa”, hän neuvoi.

– Se sopii kaikkiin elämäntilanteisiin, ihmissuhteisiin, lastenkasvatukseen. Ei pidä mennä liian pitkälle.

Hirveän paljon on elämässä tapahtunut, mutta Karjalan evakko iloitsee siitä, että nyt Suomessa on rauha maassa.

– On ollut hetkiä, että olen ajatellut, että tästä ei voi selvitä, mutta tässä minä olen.

