Pyöreitä juhliva laulaja ja muusikkotähti on heittäytynyt uuteen elämänvaiheeseen, jossa vastoinkäymisten jälkeen on helppo hengittää. Sitä ennen piti purra hammasta.

Asioilla on tapana järjestyä. Sen Nina Tapio tietää kokemuksesta, vaikka tummien pilvien alla olisi ollut helppo vajota epätoivoon. Viime vuosina hänellä on ollut haasteita niin työelämässä kuin yksityiselämässä, mutta nyt laulajalla on hymy herkässä.

Hän täyttää torstaina 24. helmikuuta 50 vuotta ja on kääntänyt uuden sivun elämässään. Arki rullaa onnellisesti omassa remontoidussa omakotitalossa, työkalenterin sivut täyttyvät jo musteesta ja vapaana on helppo hengittää.

– Kokemukset ovat jättäneet jälkensä, mutta ennen kaikkea opettaneet, Tapio pohjustaa ja vilkaisee kahvilan ikkunasta lumisateeseen levollinen ilme kasvoillaan.

Pyöreitä juhliva laulaja muistelee nyt suosion hurjia vuosia ja kertoo tärkeistä oivalluksistaan.

Tähteyteen odottamatta

Nina Tapion ensikosketus musiikkiin tapahtui lapsensa. Hän aloitti 3-vuotiaana pianotunnit, ja kaksi vuotta myöhemmin hän lauloi Irwin Goodmanin levyllä. Ujo, mutta nauravainen tyttö esitti pianoesitykseen Finlandia-talolla vain 6-vuotiaana, ja nelosluokalla hän jo sävelsi biisejä koulunäytelmään

– Lauleskelin jo ennen kuin puhuin. Ilmoitin alle kymmenvuotiaana vanhemmilleni, että minusta tulee laulaja, Tapio muistelee.

Nina Tapio (edessä) esiintyi vain 6-vuotiaana Finlandia-talolla. Tyttöä jännitti, mutta suuren yleisön edessä esiintymisessä hän tunsi jotakin kutkuttavaa. Kuva Hufvudstadsbladet-lehdestä.

Lauluopintoja käynyt Tapio perusti aikansa menestyneimpiin yhtyeisiin kuuluneen taikapeilin Hanna-Riikka Siitosen kanssa vuonna 1994. Kaksikko oli tavannut ensimmäisen kerran jo pikkutyttöinä, kun Hanna-Riikan isä Matti ”Fredi” Siitonen esiintyi euroviisuissa 1976, ja Ninan äiti Irma Tapio oli yksi taustalaulajista.

Parikymppisinä heidän tiensä kohtasivat uudelleen opintojen parissa ja he ystävystyivät.

– Vietimme Hanna-Riikan kanssa hurjaa nuorten elämää, kun eräs hyvinkääläinen tuttumme vinkkasi meistä Kristian Maukoselle, josta tuli meidän tuottajamme, Tapio kertoo yhtyeen synnystä.

– Lähdimme täysin kokeilumielessä mukaan. Emme ajatelleet, että tästä tulisi jotakin suurta.

Taikapeili vuonna 1995.

Suosion varjopuolet

Jättisuosioon ponnahtaneet reilu parikymppiset naiset joutuivat melkoisen pyörityksen keskelle.

– Juhannuksena meidät kuljetettiin kolmille festareille helikoptereilla. Muistan, kun lähestyimme aamuyöllä Malmin lentokenttää ja katsoimme usvaista metsämaisemaa miettien, että tämä on aika siistiä. Tapio muistaa.

Taikapeili-huuman jälkeen kaksikko kiersi Adiemus-kokoonpanon kanssa ympäri maailmaa kymmenisen vuotta.

Vuonna 2005 Tapio hyppäsi mukaan suosittuun Idols-ohjelmaan tuomariksi. Laulajan mukaan hänen näkyvyytensä kasvoi entisestään, mikä seurasi häntä arkielämään.

– Kerran ovikello soi yllättäen, ja oven taakse oli tullut lapsia. Tilanne oli harmiton, mutta säikähdin tilannetta ja pelkäsin, tietääkö monikin osoitteeni. Sen jälkeen iltaisin kotiin kävellessäni vilkuilin taakseni, ettei kukaan seuraa minua, Tapio kertoo.

Tapio sai entisen puolisonsa Martti Forsbergin kanssa tyttäret Adan, 24, ja Elsan, 22, jotka niin ikään saivat kokea äitinsä suosion.

– Pelkäsin, että he joutuisivat kärsimään siitä koulussa, mutta niin ei onneksi käynyt. Hakiessani heitä koulusta lapsilauma kyllä juoksi luokseni kyselemään uteliaina. Mutta kun olin vastaillut heidän kysymyksiinsä, olin lopulta heille vain ja ainoastaan tyttöjen äiti.

Ada ja Elsa tottuivat siihen, että heidän äitiään tultiin vetämään hihasta kauppareissuilla ja ravintoloissa. Hän joutui kysymään, miten tyttäret kokivat hänen ammattinsa.

– He kokivat ikäväksi sen, kun eivät saaneet äitiään täysin itselleen ollessamme liikenteessä. Olen jälkikäteen heiltä kysynyt, miten he kokivat epäsäännöllisen keikkatyöni, mutta heidän mielestään olin kuitenkin paljon läsnä.

Nina Tapio on kaavaillut ensi syksylle Yhtenä iltana -konsertteja tyttärensä Ada Forsbergin kanssa. Ada on on ammatiltaan sirkustaiteilija. Kuvassa äiti ja tytär vuonna 2020.

Oppeja eroista

Laulajalla on yhteensä kolme lasta. Hän sai iltatähtensä Vilhon, 9, liitostaan Reijo Kontion kanssa 40-vuotiaana.

– Huomasin kyllä, että raskaus oli paljon helpompaa 25-vuotiaana. Olin paljon väsyneempi, enkä jaksanut samalla tavalla.

Tapion ja Kontion liitto päättyi vuonna 2020.

Kaksi avioeroa ovat eittämättä jättäneet jälkensä. Tapio kertoo puntaroineensa viimeisimmän eron jälkeen omia rajojaan ja tarpeitaan.

– Parisuhteessa on muistettava pitää itsestään kiinni, varsinkin jos on kiltteyteen taipuvainen. Liian joustavaisena voi helposti alkaa venyä liikaa ja ikään kuin kadottaa itsensä, Tapio pohtii.

– Suurin opetus oli se, että itseä pitää kuunnella niin suhteessa kuin muillakin elämän osa-alueilla. Edelleen ajattelen kuitenkin, että rakkaus on kaikki kaikessa sen kaikissa muodoissa, hän alleviivaa.

Suru ei katoa

Kipeimmän menetyksen laulaja koki heinäkuussa 2018, kun Hanna-Riikka menehtyi kilpirauhassyöpään. Tapio kertoo olleensa rakkaan ystävänsä rinnalla viimeiseen asti.

Suru oli pohjaton.

– Vasta vuoden kuluttua sisäistin sen, ettei hän enää tule takaisin. Suru ei ole kadonnut mihinkään, sen kanssa vain oppii elämään. Päivittäinen itku vaihtui välähdyksiin muistoista.

Nina Tapio ja Hanna-Riikka Siitonen vuonna 1999.

Viime itsenäisyyspäivänä Tapio saavutti kaksikon yhteisen unelman ja pääsi esiintymään Linnan juhliin.

– Linnan juhlissa lavalla esiintyessäni ajattelin, että olen täällä meidän molempien puolesta. Hän olisi ollut ylpeä.

Terveys

Tapio huolestui omasta terveydestään viime syksynä, kun häntä vaivasi voimakas pyörrytys. Selvisi, että kyseessä on vaaraton, mutta ikävä asentohuimaus.

– Kuulemma se liittyy ikään ja on yleistä vaihdevuosia lähenevillä naisilla. Sitä kesti viikon ja se oli suoraan sanottuna hirveää, Tapio kuvailee.

– Nopeita liikkeitä tehdessä tuntui pyörtyvänsä ja sängyssä maatessa tuntui kuin olisi ollut hirveässä humalassa ja oksetti.

Nina Tapiolla on töitä riittämiin. Hänellä on muun muassa roolit Menopaussi- ja Come From Away -musikaaleissa, ja hän esiintyy Mamma Mia -konsertissa.

Jotakin Tapion sinnikkyydestä kertoo myös se, ettei hän halunnut jättää väliin We Will Rock You -näytöstä Helsingin jäähallissa, joten hän uhmasi olotilaansa estradilla korkeissa koroissa.

– Se oli hurjaa, kun esiinnyin monen metrin korkeudella olevassa lasikopissa ja kirkkaiden valojen edessä pyörrytti. Sanoinkin kollegoille, ettei ihmettele, jos napaan heistä kiinni lavalla, hän hymähtää.

Muutama viikko sitten Tapio puolestaan sairasti koronaviruksen.

– Minulla oli todella lievät oireet, oli päänsärkyä ja väsymystä. Eniten mietitytti, kun tartunnan saadessani syntymäpäiväjuhliini oli vain 10 päivää.

Suuret 50-vuotisjuhlat kuitenkin onnistuivat, ja niitä Tapio juhli viime viikonloppuna. Pyöreiden täyttäminen konkretisoitui.

– On sellainen olo, että paljon ihanaa on vielä edessäpäin. Ikä on tehnyt minusta rohkeamman, enkä enää välitä muiden mielipiteistä. Kuori ehkä rapistuu, mutta sisuksissa on hyvä meininki, hän hymyilee.

Uuden edessä

Musikaalitähti kertoi viime viikolla Apu-lehdessä haasteistaan myymänsä talon kanssa. Talokauppojen jälkeen oli selvinnyt, että talosta on löytynyt kosteusvaurioita ja verottajalta kilahti 60 000 euron lasku. Hän oli samaan aikaan ostanut oman omakotitalon, jonka hän aikoi remontoida.

Nyt Pohjois-Helsingissä sijaitseva omakotitalo on viimeistä silausta vailla valmis, verottajan karhuama lasku kumottiin ja kosteusvaurion hän selvitti talon uusien omistajien kanssa.

– Tilanne ei ollut niin lohduton kuin voisi kuvitella. Epätoivo oli vain hetkellinen tunne, kun kaikki sattui samaan aikaan, Tapio painottaa.

– Tietysti lainaa on enemmän kuin odotin ja koronan vietyä työt jouduin laittamaan lainalyhennykset hetkeksi jäihin, mutta hätää ei ole. Minulla on oma talo ja enemmän omaisuutta kuin lainaa, joten plussan puolella ollaan, hän painottaa.

Laulaja ehti asua hetken kerrostalossa. Kaipuu omaan rauhaan oli kova.

- Eron jälkeen tajusin, että viihdyn omakotilaossa. Oma piha on aika ihana!

Remontti tai lumityötkään eivät ole saaneet puremaan hammasta.– Olen tekevä ja sinnikäs persoona. On ollut hienoa huomata, miten hyvin sitä yksin pärjää ja viihtyy, hän hymyilee.

Laulaja kertoo nauttivansa uudesta elämänvaiheesta ja yksinolosta. Tyttäret ovat jo lentäneet pois pesästä, ja Vilho-poika on vuoroviikoin isällään.

Tapio ei jäänyt surkuttelemaan pandemian viemiä töitä, vaan keskittyi nauttimaan vapaa-ajasta lastensa kanssa. Nyt edessä on useita työprojekteja musikaalien ja konserttien merkeissä.

Tapion uuden Hengitä syvään -nimisen singlen taustalla on opetus, jonka Tapio on oivaltanut kipeiden elämänvaiheiden jälkeen.

– Olen aina ollut sinnikäs ja uskonut siihen, että vastoinkäymisten jälkeen edessä on jotakin hyvää. Välillä tärkeintä on vain hengittää, muuta ei tarvitse miettiä, hän summaa.