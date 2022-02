Eeva: Laura Malmivaara, 48, avautuu yllätysraskaudestaan – näin perheessä reagoitiin

Laura Malmivaara kertoo Eeva-lehdelle antamassaan haastattelussa raskaudestaan. Raskaus oli pitkään toivottu, mutta silti yllätys.

Näyttelijänä ja kirjailijana tunnettu Laura Malmivaara, 48, odottaa parhaillaan kolmatta lastaan. Malmivaaran raskaudesta uutisoi joulukuussa ensimmäisenä Seiska ja sittemmin Malmivaara vahvisti ilouutisen myös Ilta-Sanomille.

Lue lisää: Seiska: Laura Malmivaara, 48, on raskaana

Malmivaara totesi tuolloin IS:lle olevansa raskaudestaan iloinen, mutta haluavansa pitää asian toistaiseksi yksityisenä. Malmivaara puhuukin nyt raskaudestaan ensimmäistä kertaa julkisesti Eeva-lehdelle antamassaan haastattelussa.

Yhdessä isänsä Jouni Malmivaaran, 73, kanssa antamassaan haastattelussa Malmivaara kertoo, että hän ja hänen puolisonsa Sami haaveilivat pitkään yhteisestä lapsesta. Raskaaksi tuleminen ei kuitenkaan ikinä ole itsestään selvyys ja Malmivaaran tilanteessa myös iällä oli merkitystä.

– Olemme haaveilleet yhteisestä lapsesta jo pitkään, ja annoimme elämän yllättää. Tässä iässä saa olla kiitollinen, että tulee vielä raskaaksi. Se tuntuu kuin lahjalta, Malmivaara kertoo Eeva-lehdessä.

Malmivaara ja hänen puolisonsa haaveilivat pitkään yhteisestä lapsesta.

Eeva-lehden haastattelussa Malmivaara kertoo pariskunnan teettäneen kaikki mahdolliset testit ja käyneen yksityisellä puolella myös 4D-ultraäänitutkimuksessa. Pienokaisen on määrä saapua maailmaan huhtikuussa. Malmivaaralla on entuudestaan kaksi lasta ja hänen puolisollaan Samilla on niin ikään 12-vuotias tytär.

– Tuntuu hyvältä jakaa odotus heidän kanssaan. Tilanne on niin erilainen kuin kuusitoista vuotta sitten, jolloin olin edellisen kerran raskaana, Malmivaara kertoo Eevassa ja toteaa isosisarusten odottavan uutta perheenjäsentä innoissaan.

– Tieto uudesta tulokkaasta veti hiljaiseksi. Ajattelin, että älä pilaile, mutta pian tajusin, että totta se on. Tunne oli hieno, Malmivaaran isä Jouni Malmivaara puolestaan toteaa.

Uutinen uudesta tulokkaasta otettiin Malmivaaran perheessä vastaan riemulla.

MALMIVAARALLA on entuudestaan kaksi teini-ikäistä tytärtä aiemmasta liitostaan ohjaaja Aku Louhimiehen kanssa. Parin liitto päättyi eroon yhdeksän vuotta sitten. Uuden puolisonsa hän tapasi noin kahdeksan vuotta sitten.

– Voin luottaa häneen, ja hän on tukenani kaikessa. Arvostan sitä, että hän on niin sujut itsensä kanssa ja todella joustava arkisissa uusperheen asioissa. Saamme molemmat toteuttaa itseämme vapaasti, Malmivaara kertoi Annassa kaksi vuotta sitten.

Perhe on ollut Malmivaaralle aina tärkeä. Anna-lehden kahden vuoden takaisen artikkelin mukaan hän asuu Helsingissä yhdessä avopuolisonsa kanssa ja he elävät tasapainoista perhe-elämää.