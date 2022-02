Daniel Craig muistelee kohtaamistaan kuningatar Elisabetin kanssa: monarkki murjaisi vitsin kesken kuvaustilaisuuden

Bond-tähti kuvailee Englannin kuningatarta hyvin hauskaksi.

Bond-näyttelijä Daniel Craig, 53, tapasi kuningatar Elisabetin, 95, vuoden 2012 Lontoon olympialaisten avajaisia varten tehdyn videon kuvauksissa.

Avajaisissa esitettiin video, jossa kuningatar matkaa Buckinghamin palatsista kohti Lontoon olympiastadionia saattajanaan legendaarinen brittivakooja James Bond.

Nyt Craig on paljastanut, millainen kuningatar todellisuudessa oli kulissien takana. Aiheesta kirjoittaa People.

– Hyvin hauska, Craig aloitti kuvailunsa The Late Show’ssa ja kertoi kuningattaren vitsailleen hänestä.

– Otimme valokuvia ja hän tokaisi, voi ei, hän on se, joka ei hymyile, näyttelijä kertoi.

Myös kuningattaren welsh corgi -rotuiset koirat saavat näyttelijältä kehuja.

– Ne olivat hyvin ystävällisiä, Bond-tähti kuvaili.

The Independent -lehden mukaan kuningattaren kuninkaallinen pukija Angela Kelly paljasti vuonna 2019 julkaistussa kirjassaan kuningattaren suostuneen kohtaukseen yhdellä ehdolla.

The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe -nimeä kantavan kirjan mukaan kuningatar halusi saada kohtauksesta puheroolin.

Tähän suostuttiin, ja kuningatar lausuu kohtauksessa monista Bond-elokuvista tutuksi tulleen lausahduksen.

– Hyvää iltaa, Mr. Bond, kuningatar lausuu videolla.

