Doralla, 26, oli Diilin kuvauksissa salaisuus, josta hän ei kertonut kenellekään – paljastaa nyt, miksi hän päätti vaieta raskaudestaan visusti

Dora Palmroos kertoo uudella Youtube-videollaan pelänneensä, että raskaus saattaisi vaikuttaa negatiivisella tavalla hänen menestykseensä Diili-ohjelmassa.

Helsingin Punavuoressa asuva Dora Palmroos, 26, on yksi tulevan Diili-kauden neljästätoista kilpailijasta. Suositun realityohjelman uusin tuotantokausi pyörähtää käyntiin Nelosella 31. maaliskuuta. Tällä kaudella kilpailijat kamppailevat starttirahasta, joka on määrä käyttää kilpailijan oman yritysidean kehittämiseen.

Palmroos on monille tuttu kasvo sosiaalisesta mediasta. Kuvapalvelu Instagramissa Palmroosilla on yli 20 000 seuraajaa ja hänellä on myös oma Youtube-kanava. Palmroosin puoliso Joey Palmroos on niin ikään sosiaalisesta mediasta tuttu, ja pariskunta on vuosien varrella kiertänyt yhdessä maailmaa.

Turun yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi valmistunut Palmroos on yksi Diilin tämän kauden nuorimmista kilpailijoista. Samana päivänä, kun ohjelman tulevan kauden kilpailijat julkistettiin, Palmroos julkaisi omalla Youtube-kanavallaan videon, jossa hän kertoi osallistumisestaan ohjelmaan.

Palmroosin kohdalla oman lisämausteensa ohjelman kuvauksiin toi raskaus. Palmroos odottaa parhaillaan esikoistaan ja tulevan perheenjäsenen laskettu aika on 19. maaliskuuta. Palmroos kuvailee videollaan, että Diilin kuvausten aikaan hänen koko elämänsä tuntui olevan paussilla, raskautta lukuun ottamatta.

– Ainoa asia, mikä ei ollut paussilla, oli raskaus. Kuvausten aikana mä siis noin olin puolessa välissä raskaana, nyt vedellään tässä ihan viimeisiä, Palmroos nauraa videolla.

Diilin uusin kausi käynnistyy maaliskuun lopulla. Palmroos vitsaileekin videolla, että hän saattaa joutua katsomaan ohjelman avausjakson synnytyssalista käsin tai vaihtoehtoisesti vastasyntynyt vauva sylissään. Palmroos myös kertoo videolla, että raskaus vaikutti ohjelmaan osallistumiseen paljon.

– Sanotaanko näin, että ei ainakaan tehnyt tosta reissusta yhtään sen helpompaa. Erityisesti, koska mä olin päättänyt salata mun raskauden vielä silloin tuotannolta, kisaajilta kaikilta, Palmroos paljastaa.

Voit katsoa Palmroosin uuden Youtube-videon yllä olevasta videoikkunasta.

Palmroos ei omien sanojensa mukaan halunnut paljastaa raskauttaan, sillä pelkäsi sen vaikuttavan hänen mahdollisuuksiinsa menestyä ohjelmassa. Hän ei myöskään halunnut, että raskaus vaikuttaisi esimerkiksi muiden kilpailijoiden mielipiteisiin hänestä.

– Onhan toi jotenkin todella problemaattista, että ylipäätään ajattelee noin, että joku ajattelisi musta jotenkin vähemmän tai että mä en vois voittaa, koska mä olen raskaana, Palmroos toteaa videolla.

– Mulle itselleni oli tosi selvää alusta saakka, että mun ei tarvi sysätä mun uraan liittyviä unelmia tai haaveita sen takia. Joten mä päädyin sellaiseen ratkaisuun, että mä haluan ehdottomasti osallistua, mutta raskaudesta mä en kerro kenellekään mitään, hän toteaa ja lupaa kertovansa lisää aiheesta, kunhan ohjelma alkaa pyöriä televisiossa.

Diili on viimeksi nähty ruudussa viime keväänä. Tuolloin voiton vei kauppatieteiden maisteri Sointu Borg, joka on sittemmin luonut vakuuttavaa uraa niin yritysmaailmassa kuin mediassa.

Viime kaudella Diilissä etsittiin kehitysjohtajaa radiopersoona Jaajo Linnonmaan yrityksille. Tällä kertaa Linnonmaa etsii yritysryppäänsä jatkoksi uutta yritysideaa, sekä ihmistä viemään ideaa eteenpäin. Edelliskauden tapaan Linnonmaan rinnalla johtoryhmässä istuvat Noora Fagerström sekä Toni Lähde.

Diilin tulevalla kaudella nähdään yhteensä neljätoista eri taustoista ponnistavaa kilpailijaa, jotka yrittävät vakuuttaa johtoryhmän tekemisellään ja bisnesideallaan. Tällä kaudella jaossa ei ole valmista työpaikkaa, vaan kauden voittaja saa omalle yritysidealleen 20 000 euron starttirahan ja mahdollisuuden saada Linnonmaan yhtiökumppanikseen.

Diilin uusi tuotantokausi Nelosella 31. maaliskuuta alkaen.