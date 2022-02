Satu Silvo julkaisi synkkiä kuvia kauppakeskuspalosta Saariselällä – joutui samalla alueella karmean onnettomuuden uhriksi 24 vuotta sitten

Näyttelijä Satu Silvo päivitti Instagram-profiiliinsa lohduttoman näyn Saariselän K-Market Kuukkelin tulipalosta.

Satu Silvo on parhaillaan Saariselällä ja todisti kauppakeskuspaloa.

SAARISELÄLLÄ Inarissa palaa suuri kauppakeskus K-Market Kuukkeli.

Siellä ei ole enää kuin ulkoseinät pystyssä, kertoi Lapin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Lauri Manninen maanantaina kello 6.30. K-Market Kuukkeli on Saariselän ainoa kauppakeskus.

Myös näyttelijä Satu Silvo on paikalla, ja hän on kuvannut paloa Instagram-profiiliinsa. Näky on valtavine savupilvineen karmea.

– Voi hyvänen aika. Tulinpa Saariselälle näkemään tämänkin, Silvo toteaa Instagram-tarinavideossa samalla, kun kuvaa palon sammuttamista.

Silvo kuvasi Instagraminsa tarina-osuuteen videon, jossa hän kertoo, että hänen reissunsa Saariselälle on eräänlainen ”ympyrä sulkeutuu” -matka.

Silvo kertoo, että on viimeksi vieraillut Saariselällä vuonna 1998, kun hän joutui vakavaan onnettomuuteen: Silvo oli tuolloin laskettelemassa perheensä kanssa, kun tuhansia kiloja painava rinnekone ajoi hänen päälleen tuhoisin seurauksin.

– Nyt menen siihen samaan mökkiin, missä olin vuonna 1998, kun sen rinnekoneen yliajamaksi jäin. Siitä alkoi elämänmittainen taistelu, Silvo toteaa Instagram-profiilinsa tarinavideossa.

Silvo loukkaantui onnettomuudessa vakavasti: hänen lantionsa murtui kolmesta kohdasta, hänen reisiluunsa katkesi ja hänellä todettiin sairaalassa sisäinen verenvuoto monien muiden vammojen ohella.

Lue lisää: Satu Silvo avautuu tv:ssä karmeasta onnettomuudestaan laskettelurinteessä – rinnekone runnoi päälle tuhoisin seurauksin

Onnettomuuden jälkeen oli edessä pitkä toipuminen. Silvo vietti kuukauden sairaalassa, kolme kuukautta pyörätuolissa ja sai vahvoja lääkkeitä karmiviin kipuihinsa. Hän pystyi aluksi nukkumaan vain tunnin kerrallaan, mutta oppi hiljalleen nukkumaan paremmin ja pidempään, vaikka kivut eivät koskaan hellittäneetkään kokonaan.