Tässä ovat uudet Diili-kilpailijat! Mukana tosi-tv-konkari, ex-jääkiekkoilijan puoliso ja entinen kunnanjohtaja

Maaliskuussa starttaavassa Diilissä nähdään neljätoista kilpailijaa, jotka ottavat toisistaan mittaa yritysmaailman pyörteissä.

Suositun Diili-realityohjelman uusi tuotantokausi pyörähtää käyntiin Nelosella 31. maaliskuuta. Ohjelma on viimeksi nähty ruudussa viime keväänä. Tuolloin voiton vei kauppatieteiden maisteri Sointu Borg, joka on sittemmin luonut vakuuttavaa uraa niin yritysmaailmassa kuin mediassa.

Viime kaudella Diilissä etsittiin kehitysjohtajaa radiopersoona Jaajo Linnonmaan yrityksille. Tällä kertaa Linnonmaa etsii yritysryppäänsä jatkoksi uutta yritysideaa, sekä ihmistä viemään ideaa eteenpäin. Edelliskauden tapaan Linnonmaan rinnalla johtoryhmässä istuvat Noora Fagerström sekä Toni Lähde.

Diilin tulevalla kaudella nähdään yhteensä neljätoista eri taustoista ponnistavaa kilpailijaa, jotka yrittävät vakuuttaa johtoryhmän tekemisellään ja bisnesideallaan. Tällä kaudella jaossa ei ole valmista työpaikkaa, vaan kauden voittaja saa omalle yritysidealleen 20 000 euron starttirahan ja mahdollisuuden saada Linnonmaan yhtiökumppanikseen.

Tässä ovat uudet Diili-kilpailijat:

Clarissa Hedman, 31, PR- ja vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntija, Helsinki

Urheilullinen ja rempseä Clarissa työskentelee viestintä-ja PR-toimistossa vaikuttajamarkkinoinnin parissa. Espoon Haukilahdessa syntynyt nainen asuu nykyään puolisonsa, ex-jääkiekkoilija Eetu Pöystin kanssa Helsingin Kalliossa.

Hymyileväinen Clarissa on valmistunut ammattikorkeakoulusta vestonomiksi (AMK). Tämä monitaituri harrastaa aktiivisesti sekä tennistä että padelia, haaveillen padel-otteluista kilpatasolla. Mallin hommiakin tehnyt eläinrakas Clarissa on supersosiaalinen ja reipas verkostoituja, jolta ei puutu ideoita tai vauhtia.

Veera Rosendahl, 25, hallintotieteiden opiskelija, Vaasa

Veera on kotoisin Loimaalta ja hän kuuluu tämän Diili-kauden nuorempaan polveen. Herttainen Veera opiskelee Vaasan yliopistossa hallintotieteitä, pääaineenaan julkisoikeus. Veera on oikea “neiti Näpsä”, jota yrittäjätaustaiset vanhemmat ovat kannustaneet Diiliin jo pienestä pitäen.

Veera harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja kirjoittaa runoja. Hän kuvailee itseään positiiviseksi ja energiseksi ihmiseksi, joka tekee kaiken niin täysillä kuin mahdollista

Svante Spiik, 39, hyvinvointialan yrittäjä, Turku

Kaarinassa syntynyt Svante ei ehkä ole se kaikista supliikein Diili-kilpailija, mutta hän on sitäkin tyylikkäämpi. Turussa asustava Svante on monipuolinen hyvinvointiyrittäjä. Hän pyöritti Pauligin Kulmaa Helsingissä, kunnes koronavuosi vei rakkaan liiketoiminnan konkurssiin. Reippaalla ja itsestään huolehtivalla Svantella on runsaasti kokemusta useiden hyvinvointikonseptien toteuttamisesta.

Hänellä on ollut myös yritystensä ansiosta paljon alaisia ja häntä voisikin kutsua hyvinvointialan visionääriksi. Konkurssin kokenut Svante haluaa toimia esimerkkinä muille yrittäjille ja näyttää, että rankoistakin kokemuksista selviää ja pohjalta on mahdollista nousta feeniks-linnun lailla takaisin toimintaan. Tämä idearikas turkulainen ei tosiaankaan jää tuleen makaamaan.

Isabell Frondén, 31, yrittäjä, Helsinki

Nuorena Suomeen kotiutunut Isabell on syntynyt Songkhlassa, Thaimaassa. Helsinkiläinen Isabell on koulutukseltaan taloushallinnon merkonomi ja lisäksi hän on opiskellut sekä yrittäjyyttä että kiinteistöalaa.

Todella kilpailuhenkinen Isabell ei tullut Diiliin hakemaan uusia ystäviä. Hän on luonteeltaan suorasukainen ja hän harvoin näkee omassa toiminnassaan mitään parannettavaa. Yrittäjänä toimiva Isabell on neljän lapsen äiti, jonka arki onkin melkoisen kiireistä.

Dora Palmroos, 26, Head of Product, Helsinki

Helsingin Punavuoressa asuva, sympaattinen ja vauhdikas säheltäjä Dora on sosiaalisen median moniosaaja. Hän on valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden maisteriksi, pääaineenaan markkinointi. Dora toimii yrittäjänä ja tuottaa aktiivisesti YouTube-videoita. Doran lempinimi on“Dora the Explorer”, sillä hän on sosiaalisen median perusteella tunnettu maailmanmatkaaja.

Myös Doran puoliso Joey Palmroos on someammattilainen ja videokuvaaja. Dora ja Joey odottavat parhaillaan esikoistaan. Dora julkaisee joka viikko uuden videon YouTubeen, jossa hänen kanavallaan on 10 000 tilaajaa. Instagramissa Doran tilillä on jo 20 000 seuraajaa. Kilpaurheilutausta vahvistaa Doran voitontahtoa ja omien sanojensa mukaan hän on susi lampaan vaatteissa.

Jarno Hatakka, 46, hankintapäällikkö, Loppi

Lopella asusteleva Jarno on tämän kauden vanhin Diili-kilpailija. Jarno on koulutukseltaan insinööri (YAMK) ja ammatillinen opettaja. Lisäksi hän pyörittää omaa yritystä ja toimii juontajana. Jarno onkin mieletön sanaseppo, jolta löytyy naseva kommentti tilanteessa kuin tilanteessa.

Häneltä löytyy myös taustaa niin politiikan maailmasta, kuin motocrossinkin parista. Omien sanojensa mukaan Jarno ei voi sietää tyhmyyttä ja pystyy muuttamaan jopa roskan kullaksi.

Jenni Parpala, 29, siivousalan yrittäjä, Vaasa

Jenni Parpala on supliikki ja täpäkkä pohjoisen likka. Voimakastahtoinen ja suorasanainen Jenni ei säästele sanojaan ja hän nostaa heti kissan pöydälle, jos kokee siihen aihetta. Jenni on syntynyt Rovaniemellä, asunut Saariselällä, mutta on viihtynyt jo pitkään nykyisessä kotikaupungissaan Vaasassa.

Hän on sanavalmis pesula-ja siivousalan yrittäjä, työllistäen 20 alaista. Jenniä kiinnostaa ison maailman meininki. Hän toimii Nuorten yrittäjien puheenjohtajana ja tietää asiasta kuin asiasta lähes kaiken.

Tiina Heikka, 43, yrittäjä, Lapinjärven ex-kunnanjohtaja, Lapinjärvi

Tiina Heikka on rempseä nainen, joka toiminut muun muassa Lapinjärven kunnanjohtajana. Yrittäjä ja hallintotieteiden maisteri Tiina on oikea monitaituri, sillä hän on toiminut kunnanjohtajuuden lisäksi myös draamaohjaajana, visuaalisena markkinoijana ja opiskellut tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.

Lisäksi hänellä on realiteettiterapian sertifikaatti. Tiina on hauska nainen, joka ei helposti jää nuorempien jalkoihin.

Henri Kurttila, 28, yrittäjä, Helsinki

Alun perin Oulusta kotoisin oleva “myyntimies Makkonen” eli Henri Kurttila ei ole opiskellut peruskoulun jälkeen, mutta on sitäkin kunnianhimoisempi. Henrillä ei lopu puhelinnumerot kesken, kun tarvitaan yhteistyökumppania tai sponsoria. Henri on päässyt isoihin perheyrityksen saappaisiin jo nuorena ja hän vetää parhaillaan yhtä Suomen suurimmista työvaateyrityksistä. Henrin identiteetti on vahvasti oululainen, vaikka nykyään hän asuukin työnsä vuoksi Helsingissä.

Henri on luonteeltaan superhauska, värikäs ja aktiivinen pohjoisen mies, joka haluaa saada muut viihtymään. Tämä työvaatebisneksen edelläkävijä ei ole mikään taulukkovelho tai pilkunviilaaja, sillä omien sanojensa mukaan Henri vihaa Exceleitä ja yksityiskohtiin takertumista.

Jami Haajanen, 29, energia-alan konsultti, Espoo

Tämä espoolainen ilopilleri ja hyväntekijä Jami Haajanen on koulutukseltaan merkonomi. Heijastinmiehenä tunnettu Jami on valittu Espoon kaupungin, Espoon nuorkauppakamarin ja Länsiväylän järjestämässä äänestyksessä positiivisimmaksi espoolaiseksi 2018.

Jami on liikemies, joka on tehnyt hyväntekeväisyyttä heijastinkampanjalla, jossa jaettiin heijastimia kouluikäisille lapsille. Sanavalmis Jami rakastaa risteilyjä ja vapaa-ajallaan hän harrastaa mm. salibandya ja jalkapalloa.

Mikko Vehmas, 43, ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjä, Helsinki

Vantaalla syntynyt, mutta nykyisin Helsingin Tapanilassa asuva Mikko Vehmas on ravintola-ja tapahtuma-alan yrittäjä, joka pyörittää omia Majava-baareja sekä Helsingissä että Tampereella. Legendaarinen Kallion Pub Sirdie Helsingissä kuuluu myös Mikon ravintoloihin.

Tämä herra on vetovastuussa myös Suvilahden Tiivistämön anniskelusta ja yhdessä kumppaninsa Mikko Hultmanin kanssa he vastaavat myös erilaisista Suvilahden tapahtumista. Mikko on musiikki- ja tapahtuma-alan monitaituri ja sanavalmis rokkikukko. Mikko tietää kapakoiden ja tapahtumien pyörittämisestä lähes kaiken.

Sirly Ylläsjärvi, 34, yrittäjä, Ylläs

Sirly on syntynyt Viron Tõrvassa, viettänyt lapsuutensa Urjalassa ja nykyään hän asuu Ylläsjärven rannalla puolisonsa kanssa. Lapin upeissa maisemissa pohjoisen uranainen pyörittää Aurora Estate boutique -hotellia, yhdessä yhtiökumppaninsa Heidi Seikkulan kanssa.

Yrittäjähenkisellä Lapin likalla ja tosi-tv-konkari Sirlyllä on suvereeni supliikki ja hänen mottonsa kuuluu: “You need to risk it to get the biscuit”. Sirly on luonteeltaan hyvin kilpailuhenkinen ja hän onkin osallistunut jopa kahdesti MasterChef Suomi -ohjelmaan sekä ollut mukana kisailemassa Kokkisota-ohjelmassa.

Axel Jäntti, 25, tapahtuma-alan yrittäjä, Helsinki

Axel Jäntti on supliikki helsinkiläinen herrasmies, joka on vuosien ajan toiminut tapahtuma-alalla ja yöelämän parissa, kuten esimerkiksi abiristeilyjen toteutuksissa. Axel opiskeli kauppatieteiden kandiksi Tallinnassa. Siellä hänet tunnetaan supersuositun opiskelijatapahtuma Tallinnan Appron luojana.

Tapahtuma onkin ollut loppuunmyyty vuosi toisensa perään. Tämä nuori bisnesmies omistaa huikeat neljä yritystä ja onkin liiketoimissaan uskottava. Omien sanojensa mukaan hänen tapahtuma on yltänyt myös kävijäennätykseen Helsingin Kaivohuoneella. Axel on kova puhumaan ja vaikka puhe on joskus pelkkää sanahelinää, hän on kova tsemppari muille, eikä lentäviä lauseita miehen katalogista puutu.

Vili Rautio, 24, myyntialan yrittäjä, Mikkeli

Mikkelistä kotoisin oleva Vili Rautio on uusimman Diili-kauden nuorin kilpailija. Nuoresta iästään huolimatta Vili on jo ehtinyt perustaa perheen yhdessä vaimonsa kanssa, esikoinen on alle vuoden ikäinen. Vili on opiskellut liiketalouden perustutkinnon ja työskentelee nykyään vakuutusmyyjänä.

Tämä herra on todellinen standup -koomikko, joka osaa hämmentää ja heittää läppää vaikeassakin tilanteessa. Vilin sanoin “Mulla on etuna se, että mä en ainakaan tuu kuolee vanhuuteen tän skaban aikana”.

Diili Nelosella 31. maaliskuuta alkaen. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat Sanoma-konserniin.