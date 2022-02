Jare Tiihonen huijataan tv-ohjelmaan melkoisella valheella – totuus paljastuu vasta automatkalla

Cheekinä aiemmin tunnettu Jare Tiihonen luulee tulleensa Mikko Kuustosen syvähaastatteluun, mutta havaitseekin päätyneensä yllätettäväksi Laulu rakkaudelle -ohjelmaan.

Laulu Rakkaudelle -ohjelman seuraavassa jaksossa yllätetään uransa räppäri Cheekinä lopettanut Jare Tiihonen.

Yllätyksessä vastaa melkoinen kööri: lavalle nousee Tiihosen kiertuepoppoota, ystäviä ja muusikkokollegoja, kuten Brädi ja Ilta, jotka esittävät ystävälleen J. Karjalaisen hitin Ihana ilta.

– Lopettamisratkaisu on ollut herralle täysin oikein ja hän on ollut erittäin zen sen kanssa, mutta tätä nippua se on kaivannut ja yhteisiä hetkiä tän kanssa, Brädi perustelee.

Jotta Tiihonen on saatu houkuteltua paikalle, on manageri ja ystävä Carla Ahonius sepittänyt melkoisen valheen.

Tiihoselle on kerrottu, että hän osallistuu Mikko Kuustosen keskusteluohjelmaan yhdessä muun muassa Teemu Selänteen ja Tarja Halosen kanssa puhumaan elämästä uran lopettamisen jälkeen.

Ahonius oli jopa antanut listan haastattelukysymyksiä Tiihoselle mietittäväksi etukäteen. Hän aikoi paljastaa huijauksen vasta matkalla kuvauksiin.

– Toivon, että ajan siinä sen verran lujaa, ettei se hyppää autosta ulos, Ahonius nauraa.

Kappale Ihana ilta oli Ahoniuksen mukaan selkeä valinta, sillä se on biisi, jota Tiihonen ”lallattelee tosi paljon.”

– Sitä on laulettu meidän keikkareissuilla todella paljon ja kai se on jonkin sortin karaoke-bravuuri myös itse sankarille, kuvailee ystävä Antti Riihimäki.

Lavan takana Tiihonen vannoo, että hän ei sitten suostu esiintymään. Lopulta tuoliin istutettu jännittynyt Tiihonen puhkeaa nauruun kappaleen alettua ja intoutuu myös laulamaan mukana.

Tiihonen on vaikuttanut uransa jälkeen muun muassa levy-yhtiössään sekä kiinteistöbisnesalalla. Hänen kotinsa sijaitsee nykyään omakotitalossa Espoon rauhassa.

Tiihonen täytti joulun alla 40 vuotta, mitä hän juhlisti hulppeilla juhlilla. Tuolloin Tiihosen läheiset kertoivat IS:n haastattelussa, miten uran lopettamisen jälkeen miehessä on näkynyt valtava muutos. Lavalle hän ei enää halua.

– Empatia, lämpö ja välittäminen ovat tulleet hänestä esiin, hänen ei enää ei tarvitse olla konemainen suorittaja ja jahdata menestystä. Siinä jätkässä on nykyään sellainen rauha ja rentous, että vastaavaa en ole nähnyt koko 20-vuotisen yhteisen taipaleemme aikana, ystävä Kari ”Kapa” Härkönen kuvasi.

Myös Jere-veljen mukaan Tiihonen on muuttunut maanläheisemmäksi ja lämpimämmäksi.

– Uran lopettamisen koen niin, että se oli pelkästään hyvä ratkaisu. Veljeni on onnellinen, elämä on tasaista ja hyvää. Hänellä on kyllä kaikenlaisia projekteja aina käynnissä joilla pystyy haastamaan itseään ja että eläminen ei käy turhan tylsäksi, Jere sanoi.

– On ollut kiva nähdä Jaren ”normalisoituminen” ja se, että nykyään hän osaa nauttia myös niistä elämän pienistä asioista, hän korosti.

Laulu Rakkaudelle: Secret Song Suomi MTV3:n verkkopalvelussa sekä MTV3:lla sunnuntaisin klo 19.30.