Henri Alen julkaisi paljonpuhuvan kuvan Master Chefin kulisseista – Kape Aihinen löi kaksi kärpästä yhdellä iskulla

Henri Alén ja Kape Aihinen nähdään tällä kaudella Master Chef Suomi -ohjelman tuomaristossa.

Suositun Master Chef -realityohjelman suomalaisversio pyörähti helmikuussa käyntiin uuden tuotantokauden voimin. Tällä kertaa mittaa toisistaan ottavat tavalliset kotikokit, kun viime kaudella nähtiin julkisuudesta tuttuja kasvoja.

Tuomareina toimivat tuttu suomalaiskokki Kari Aihinen, keittiömestari ja ravintoloitsija Henri Alén sekä yksi Suomen arvostetuimmista keittiömestareista, pitkän kansainvälisen uran luonut, ravintola Savoyn keittiömestari Helena Puolakka.

Hiljattain Henri Alén jakoi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään hupaisan kuvan suosikkiohjelman kulissien takaa. Alénin julkaisemassa kuvassa komeilee sohvalla makaava Aihinen, joka lepäilee samalla, kun meikkaaja ehostaa häntä kuvauksia varten.

– Behind the scenes. MasterChefin kuvauksissa Kape Aihinen oli todellinen monitoimi mies. Tässä kuvassa on menossa multitaskingina powernap ja maskeeraus. Kun herra heräsi, ei meinannut itseään tuntea peilistä. Sen verran oli lämmin kesä että naama oli kuin näppylähanska hiestä. Game of puuteri kesä, Alén kirjoitti kuvatekstissään.

– Kisa on vasta alussa, joten lilaa luomiin ja katsomaan, hän jatkoi.

Julkisuudesta tutut ravintoloitsijat Kari ”Kape” Aihinen ja Henri Alén ovat olleet viime vuosina otsikoissa muun muassa kipakoiden koronaa koskevien kannanottojensa tiimoilta. Kaksikko kertoi IS:lle taannoin korona-ajan olleen henkisesti hyvin raskasta, vaikka heidän henkilökohtainen toimeentulonsa ei olekaan ollut vaakalaudalla.

Sekä Alénin että Aihisen mukaan ravintola-alaa vaivaa tällä hetkellä työntekijäpula. Epävarmassa tilanteessa moni on vaihtanut alaa, eikä osaavia työntekijöitä tahdo löytyä tilalle.

Aihinen kertoi IS:lle marraskuussa kuinka ravintoloiden työvuorolistoja on jouduttu tekemään lehtijuttujen perusteella. Hän myös kritisoi sitä, että aina tietoa siitä, miten rajoituksia lisätään tai puretaan, ei ole ollut saatavilla.

